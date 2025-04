Nürnberg - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 19.04.2025

Nürberg - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer schafft es in die Relegation?

Unser Nürnberg - Paderborn Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Nürnberg befindet sich nur drei Zähler hinter dem Relegationsplatz. Paderborn liegt direkt davor und hat das gleiche Ziel. Punkte müssen her.

Am 19. April 2025 um 13:00 Uhr trifft der 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion auf Paderborn in der 2. Bundesliga. Beide Teams stehen dicht beieinander in der Tabelle, Nürnberg auf Platz acht mit 44 Punkten und Paderborn auf Platz sieben mit 45 Punkten.