Nürnberg - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2025

SPORT1 Betting 28.08.2025 • 18:00 Uhr Nürnberg - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie viel Zeit bleibt Miroslav Klose noch?

Unser Nürnberg - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.08.2025 lautet: Im Wett Tipp heute verzweifelt der ehemalige DFB-Stürmer erneut an seiner Offensive.

Die Krise der Franken ist in aller Munde und sie nimmt in unserer Nürnberg Paderborn Prognose sogar noch größere Ausmaße an. Miroslav Klose und sein Team rangieren nach drei Spieltagen punktlos auf dem letzten Tabellenplatz. Aus dem DFB-Pokal sind die Clubberer ebenfalls bereits ausgeschieden (5:6 n.E. vs. Illertissen).

Auf dem Feld fehlen die erfolgreichen Abläufe der Vorsaison, was im Hinblick auf den Umbruch im Kader niemanden im näheren Umfeld verwundern sollte. Für unseren Nürnberg Paderborn Wett Tipp heute wählen wir bei Merkur Bets eine Quote von 3.00 und spielen „Nürnberg Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Paderborn auf “Nürnberg Unter 0,5 Tore”:

Nürnberg hat bislang die schwächste Großchancenverwertung der 2. Liga (12,5 Prozent).

Paderborn bringt die zweitbeste erwartbare Defensive mit (2,6 xGA).

Paderborn erlaubte ligaweit die wenigsten gegnerischen Schüsse (28).

Nürnberg vs Paderborn Quoten Analyse:

Im Frankenland hat man auf den miserablen Saisonstart reagiert, nur vielleicht nicht so, wie es sich die Anhänger gewünscht haben. In Hindolo Mustapha wurde ein weiterer unerfahrener Stürmer von der britischen Insel verpflichtet. Seine Ankunft verändert die Voraussetzungen für die Nürnberg Paderborn Wettquoten noch nicht.

Zu Hause ist der FCN schon in der Vorsaison nicht wirklich konstant aufgetreten. Saisonübergreifend haben die Clubberer sogar ihre letzten fünf Zweitliga-Heimspiele verloren. Wir können deshalb gut verstehen, weshalb die deutschen Buchmacher die Nürnberg Paderborn Quoten zu Gunsten der Gäste ausgelegt haben.

Nürnberg vs Paderborn Prognose: Nicht schon wieder

Ein verkorkster Saisonstart, klingelt da was? Den hat es im Frankenland schon letztes Jahr gegeben. Miroslav Klose verlor zum Auftakt vier von sieben Ligaspielen und stand gehörig unter Druck. Noch angespannter ist die Lage im Nürnberg vs. Paderborn Tipp.

Die Clubberer haben ihre besten Akteure aus der vergangenen Spielzeit allesamt abgegeben. Vor allem der Aderlass im Angriff ist zu Beginn dieser neuen Saison zu spüren. Mit Stefans Tzimas (12 Tore in 23 Spielen) und Mahir Emreli (10 Tore in 24 Spielen) fehlen die beiden Top-Angreifer.

Ohne ihren Riecher fehlt es den Clubberern in unserer Nürnberg gegen Paderborn Prognose weiterhin an Effizienz im Abschluss. Die Hausherren spielen zwar nicht desolat - ebenso wenig sind sie aber überzeugend.

Teilweise sah man Klose ob der katastrophalen Chancenverwertung seiner Mannschaft an der Seitenlinie verzweifeln. Unter allen Zweitligisten hat der FCN die schwächste Großchancenverwertung (12,5 Prozent).

Nürnberg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 Münster (A), 5:6 n.E. Illertissen (A), 0:1 Darmstadt (H), 0:1 Elversberg (A), 0:2 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 Düsseldorf (H), 3:1 Viktoria Köln (A), 1:1 Münster (A), 2:1 Kiel (H), 3:2 Hannover (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Paderborn: 2:3 (H), 2:3 (A), 0:2 (H), 3:1 (A), 1:0 (A).

Darüber hinaus berücksichtigen wir im Nürnberg - Paderborn Tipp weitere Statistiken, die kein gutes Bild der Offensive zeichnen. Nur zwei Teams gaben bisher weniger Torschüsse pro Spiel ab als der FCN (3,0).

Zudem flogen nur etwas mehr als ein Drittel (34,6 Prozent) der abgegebenen Schüsse auf den gegnerischen Kasten - Rang 17 im Ligavergleich, ebenso wie die Rate von Toren zu Schüssen (3,2 Prozent).

Hinzu kommt die ernüchternde Serie von drei Niederlagen in Folge gegen den SCP. Die Ostwestfalen gewannen sogar ihre letzten beiden Gastauftritte im Max-Morlock-Stadion - einen davon zu Null.

Eine Ausrede für eine Niederlage kann der jüngste Kader im deutschen Unterhaus nicht sein (durchschnittlich 23,4 Jahre). Der SCP07 reist mit dem zweitjüngsten Kader der 2. Bundesliga an (durchschnittlich 24,1 Jahre) und hat im Schnitt bisher die jüngste Startelf aufs Feld geschickt (23 Jahre, 323 Tage).

An Disziplin mangelt es der Mannschaft von Ralf Ketteman trotzdem nicht. Kein anderes Zweitliga-Team erlaubte bislang weniger gegnerische Abschlüsse als Paderborn (28).

So seht ihr Nürnberg - Paderborn im TV oder Stream:

29. August 2025, 18.30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Außerdem nahm nur der KSC (2,1 xGA) weniger erwartbare Gegentore als die Gäste aus Ostwestfalen auf (2,6 xGA). Insofern lassen wir uns in der Nürnberg - Paderborn Prognose nicht davon irritieren, dass die Kettemann-Auswahl bisher in jedem Pflichtspiel der Saison ein Gegentor kassiert hat.

Nürnberg vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Gruber, Lochoshvili, Knoche - Koudossou, Lubach, Jander, Yilmaz - Justvan, Chaikhoun - Telalovic

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Karafiat, Buchmann, Soares, Baack, von der Hitz, Ali Zoma, Stepanov, Buron, Mustapha

Startelf Paderborn: Seimen - Yalcin, Brackelmann, Hoffmeier - Curda, Engelns, Castaneda, Obermair - Baur, Bilbija - Grimaldi

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Hansen, Klaas, Bätzner, Michel, Copado, Wörner, Marino

Kritisch wird es für die Hausherren jeweils in der letzten Viertelstunde einer Halbzeit. Nürnberg erlaubte bis jetzt vier Gegentore. Zwei zwischen der 31. und 45. Spielminute sowie zwei weitere in der Schlussviertelstunde.

Paderborn ist speziell in den letzten 15 Minuten einer Paarung gefährlich gewesen und hat zwei von vier Saisontreffern in diesem Zeitabschnitt erzielt.

Unser Nürnberg - Paderborn Tipp: Nürnberg Unter 0,5 Tore

Den Franken droht die vierte Niederlage im vierten Zweitliga-Spiel der Saison. Die Klose-Elf wartet saisonübergreifend seit elf Zweitliga-Paarungen auf eine weiße Weste. Schlimmer ist jedoch das Loch, in dem sich die Offensive zur Zeit befindet.