Nürnberg - Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 16.02.2025

Am 16. Februar 2025 um 13:30 Uhr treffen im Max-Morlock-Stadion der 1. FC Nürnberg und Ulm in der 2. Bundesliga aufeinander. Nürnberg, aktuell auf Platz 9 der Tabelle, geht als klarer Favorit ins Spiel, während Ulm auf dem 17. Platz um den Klassenerhalt kämpft.

Mit einer beeindruckenden Form von vier Siegen in den letzten fünf Spielen und einer ungeschlagenen Heimbilanz in den letzten sieben Spielen stehen die Chancen für den FCN in der Nürnberg Ulm Prognose gut. Ulm hingegen hat in den letzten vier Spielen drei Niederlagen (1S) hinnehmen müssen.