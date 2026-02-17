Olympiakos vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 18.02.2026

SPORT1 Betting 17.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Olympiakos vs Leverkusen Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 18.02.2026.

An das letzte Duell mit dem griechischen Rekordmeister hat Bayer keine so guten Erinnerungen. Am 7. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2025/26 setzte es in Piräus eine 0:2-Pleite. Beim erneuten Aufeinandertreffen ist die Werkself auf Wiedergutmachung aus. Unsere Olympiakos vs Leverkusen Prognosen deuten auf ein spannendes Duell hin, bei dem die deutsche Mannschaft gute Chancen auf eine Revanche hat.

In diesem Playoff-Hinspiel der Champions League am 18. Februar 2026 erwarten wir, dass die Gäste ihre Überlegenheit aus dem letzten Aufeinandertreffen in Tore ummünzen können. Die Olympiakos vs Leverkusen Quoten spiegeln zwar eine leichte Favoritenrolle der Griechen wider, doch die zugrundeliegenden Daten erzählen eine andere Geschichte.

Wir rechnen mit einem Sieg der Werkself und empfehlen daher bei NEO.bet die Wette „Sieg Leverkusen“ mit einer Quote von 2,84.

Ihr wollt wissen, warum NEO.bet zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt gehört? Alle Infos über den Bookie findet ihr bei uns. Für Neukunden hat der Buchmacher den NEO.bet Bonus parat. Und auch Bestandskunden gehen mit dem NEO.bet Promo Code nicht leer aus!

Analyse der Form und Quoten

Obwohl Olympiakos als leichter Favorit in dieses Spiel geht, wird erwartet, dass sich Leverkusen über die beiden Partien hinweg für das Achtelfinale qualifiziert. Der 2:0-Heimsieg der Griechen in der Ligaphase gegen B04 war durchaus glücklich. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand verzeichnete 72 Prozent Ballbesitz und gestattete dem griechischen Team gerade mal zwei Torschüsse, die beide ihr Ziel fanden.

Konstantinos Tzolakis, der Torhüter von Olympiakos, zeigte mit sechs Paraden eine überragende Leistung und wurde zum Mann des Spiels gekürt. Leverkusen wird diesmal vor dem Tor deutlich konsequenter agieren wollen.

Das Team aus der Bundesliga ist dafür bekannt, früh zu pressen, weshalb es auch im Auswärtsspiel erneut die Kontrolle über das Spielgeschehen übernehmen dürfte. In sechs der acht Ligaspiele hatte Olympiakos weniger Ballbesitz als der Gegner, mit einem Durchschnitt von nur 42 Prozent. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Heimmannschaft tief fallen lässt und auf Konter lauert.

Trotz des geringen Ballbesitzes erspielten sich die Griechen in der Ligaphase durchschnittlich 13,25 Torschüsse pro Spiel, was ihre offensive Gefährlichkeit unterstreicht. Die Olympiakos vs Leverkusen Team-News sind ebenfalls entscheidend: Bei den Hausherren wird Innenverteidiger Lorenzo Pirola verletzungsbedingt voraussichtlich ausfallen. Auf der anderen Seite kehrt Ibrahim Maza nach seiner Verletzungspause bei Leverkusen zurück ins Training und könnte eine Option sein.

Olympiakos vs Leverkusen: Wett Tipps und Prognosen

Basierend auf der Analyse der Spieldaten und der jüngsten Leistungen haben wir einige interessante Wett Tipps für das Aufeinandertreffen zwischen Olympiakos und Leverkusen zusammengestellt. Diese Prognosen berücksichtigen die Stärken und Schwächen beider Teams.

Sieg Leverkusen ( Quote 2,84 bei NEO.bet ): Leverkusen unterlag zwar im letzten Duell, dominierte die Partie aber über weite Strecken. Die deutsche Mannschaft hatte einen um 1,45 höheren xG-Wert (Expected Goals) als Olympiakos. Die Griechen nutzten ihre einzigen beiden Torschüsse eiskalt aus. Beeindruckende Auswärtssiege bei Manchester City und Benfica in dieser Champions-League-Saison unterstreichen die Stärke der Werkself in der Fremde.

Leverkusen unterlag zwar im letzten Duell, dominierte die Partie aber über weite Strecken. Die deutsche Mannschaft hatte einen um 1,45 höheren xG-Wert (Expected Goals) als Olympiakos. Die Griechen nutzten ihre einzigen beiden Torschüsse eiskalt aus. Beeindruckende Auswärtssiege bei Manchester City und Benfica in dieser Champions-League-Saison unterstreichen die Stärke der Werkself in der Fremde. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,66 bei NEO.bet ): Im Ligaspiel erarbeitete sich Leverkusen einen beeindruckenden xG-Wert von 2,58 und hätte mindestens ein Tor verdient gehabt. Olympiakos hat zu Hause in nur einem von zehn nationalen Spielen kein Tor erzielt und ist offensivstark. Wir erwarten, dass Leverkusen diesmal konzentrierter auftritt und mindestens einen Treffer erzielt, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu sichern.

Im Ligaspiel erarbeitete sich Leverkusen einen beeindruckenden xG-Wert von 2,58 und hätte mindestens ein Tor verdient gehabt. Olympiakos hat zu Hause in nur einem von zehn nationalen Spielen kein Tor erzielt und ist offensivstark. Wir erwarten, dass Leverkusen diesmal konzentrierter auftritt und mindestens einen Treffer erzielt, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu sichern. Über 2,5 Tore (Quote 1,86 bei NEO.bet): Im letzten Aufeinandertreffen kreierte Leverkusen fünf Großchancen, blieb aber ohne Torerfolg. Es ist unwahrscheinlich, dass die Mannschaft von Kasper Hjulmand erneut so verschwenderisch mit ihren Möglichkeiten umgeht. Die Spiele von Olympiakos in der Ligaphase hatten einen Durchschnitt von drei Toren pro Partie. Da für die Griechen im Hinspiel ein positives Ergebnis zählt, ist mit einer offensiven Ausrichtung beider Teams zu rechnen.

Ob die Werkself die Revanche schafft oder die Griechen erneut triumphieren, wird sich auf dem Platz zeigen. Für die besten Quoten zu diesem und anderen Spielen, schaut auf unserer Seite mit den empfohlenen Anbietern vorbei. Jetzt aber erstmal: Viel Spaß bei diesem spannenden Champions-League-Abend!