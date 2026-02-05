Olympische Winterspiele 2026: Welches Land holt die meisten Medaillen?

SPORT1 Betting 05.02.2026 • 18:00 Uhr Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Olympia 2026 Wette | Die Buchmacher sehen die norwegischen Athleten erneut vorne!

Unser Sportwetten Tipp zum Olympia 2026 lautet: Sicher muss man bei den Olympischen Winterspielen Norwegen auf dem Zettel haben. Im Wett Tipp heute trauen wir aber auch der deutschen Mannschaft so einiges zu.

Am Freitag, dem 6. Februar ist es so weit: Die XXV. Olympischen Winterspiele werden im Giuseppe-Meazza-Stadion eröffnet. Mit Mailand und Cortina d’Ampezzo teilen sich erstmals zwei Orte offiziell die Gastgeberrolle. Bis zum 22. Februar gibt es 245 Gold-, 245 Silber- und 245 Bronzemedaillen zu gewinnen.

Die Wettkämpfe finden in ganz Norditalien statt. Neben Mailand und Cortina werden auch in Antholz, Bormio, Livigno, Predazzo und Tesero Wettbewerbe ausgetragen. Wer sichert sich 2026 den ersten Platz im Medaillenspiegel? Wir blicken zusammen mit Buchmacher Interwetten auf die Olympischen Winterspiele 2026 voraus.

Olympia 2026 Quoten Analyse:

Bookie Interwetten, bei dem ihr mit unserem Sport1-Bonus-Code eine Gratiswette in Höhe von 10 Euro bekommt, hat sich Gedanken zu den Favoriten für den Medaillenspiegel gemacht.

Auf Platz 1 sieht der Buchmacher mit einer Quote von 1,53 die Norweger. Dahinter folgt das Team aus den USA. Die deutschen Olympioniken landen laut dem Wettanbieter auf Rang 3. So sehen die Top 10 bei Interwetten aktuell aus:

Norwegen 1,53

USA 4,80

Deutschland 6,75

Kanada 14,0

Italien 14,0

Niederlande 24,0

Schweiz 27,0

Schweden 27,0

Frankreich 70,0

China 100,0

Wollt ihr auch bei Interwetten auf Olympia 2026 wetten? Euer Verhältnis zwischen Einsatz und Gewinn könnt ihr mit dem Interwetten Bonus oder mit dem aktuellen Interwetten Gutschein Code optimieren!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olympia 2026 Prognose: Wo landet Deutschland?

Mit insgesamt 435 Medaillen (darunter 162-mal Gold) führt Deutschland den ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele an. 2006 konnte sich das deutsche Team letztmals den ersten Rang im Medaillenspiegel sichern. 2010, 2018 und 2022 wurde man jeweils Zweiter. Dieses Mal hat man sich wieder eine Platzierung unter den Top 3 als Ziel gesetzt.

184 Athleten schickt Deutschland nach Italien, so viele wie noch nie. An das südeuropäische Austragungsland hat man gute Erinnerungen. Vor 20 Jahren in Turin landeten die deutschen Olympioniken an der Spitze des Medaillenspiegels. Vor allem im Rodeln, Bobfahren und Skeleton dürften die deutschen Athleten auch dieses Mal einige Medaillen sammeln. Hier gehören Johannes Lochner und Laura Nolte zu den großen Favoriten.

Im Skeleton haben Titelverteidiger Christopher Grotheer (33) und Silbermedaillengewinner Axel Jungk (34) gute Chancen im Einzel. In den Disziplinen Biathlon, Ski Alpin und Langlauf wollen die Deutschen ebenfalls aufs Treppchen. Vinzenz Geiger (Nordische Kombination), Minerva Hase & Nikita Volodin (Eiskunstlauf), Emma Aicher (Ski Alpin) und die deutschen Skispringer könnte auch zu einem “Medaillenregen” beitragen.

Wird der Topfavorit Norwegen seiner Rolle gerecht?

Schon bei der drei der letzten vier Winter-Olympiaden war Norwegen jeweils die beste Nation im Medaillenspiegel. Von 2014 (11 Gold, 6 Silber, 10 Bronze) über 2018 (14 Gold, 14 Silber, 11 Bronze) bis 2022 (16 Gold, 8 Silber, 13 Bronze) konnten sich die Skandinavier kontinuierlich steigern.

Die Norweger sind traditionell in Wettbewerben wie Biathlon, Skilanglauf und der Nordischen Kombination extrem stark. Doch dieses Mal müssen die Nordeuropäer ohne die Medaillen von Johannes Thingnes Bö auskommen. Im Langlauf soll Johannes Hosflot Klaebo in die Bresche springen. Er hat realistische Chancen auf vier oder mehr Goldmedaillen.

Jarl Magnus Riiber ist in den Einzelwettbewerben der Nordischen Kombination der Topfavorit. Und im Slalom der Männer hofft das Land auf Atle Lie McGrath. Im Biathlon werden die Staffel der Männer und Johan-Olav Botn nur schwer zu schlagen sein. Doch reicht es erneut für Rang 1 in der Medaillenwertung?

Kehrt Kanada in die Top 5 zurück?

Bei den Buchmachern zählen auch die USA und Kanada zum erweiterten Favoritenkreis. Die Kanadier landen bei Interwetten aktuell auf dem vierten Rang. Dabei mussten sich die Nordamerikaner bei der letzten Ausgabe der Winterolympiade nur mit dem elften Platz (4 Gold, 8 Silber, 14 Bronze) zufriedengeben. Dieses Mal soll die Rückkehr in die Top 5 gelingen.

Vor allem im Shorttrack-Eisschnelllauf mit Steven Dubois muss man die Ahornblätter auf dem Zettel haben. Auch im Freestyle Ski könnten Athleten wie Reece Howden, Julien Viel und Naomi Urness einige Medaillen holen. Zudem ist Kanada traditionell im Eishockey und im Curling stark. Doch mehr als Platz 4 oder 5 ist am Ende unserer Meinung nach nicht wirklich drin.

Die USA überzeugen durch Konstanz

Die US-Winter-Olympioniken sind das konstanteste Team der letzten Jahrzehnte. Nur die USA schafften es seit 1992 immer in die Top-5 der Medaillenwertung. Bei fünf aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen haben die US-Boys and Girls immer genau neun Goldmedaillen gewonnen. Und auch in diesem Jahr muss man die Stars and Stripes auf der Rechnung haben.

Vor allem im Snowboarden, Freestyle-Skiing und Bobfahren sind die US-Amerikaner traditionell stark. Im Eiskunstlauf ruhen extrem große Hoffnungen auf Nathan Chen und Lindsey Jacobellis. Im Eisschnelllauf gilt Jordan Stolz als Favorit auf mehrere Einzelgoldmedaillen. Beim Langlauf ist Jessie Diggins eine Kandidatin fürs Treppchen. Zudem schicken die USA viele NHL-Stars zum Hockeyturnier der Herren. Beim Skifahren wollen Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin Edelmetall gewinnen.

Kann der Gastgeber Italien überraschen?

Natürlich darf man auch den Gastgeber nicht aus den Augen lassen. Der Heimvorteil sorgt bei Olympia oft dafür, dass extra Kräfte mobilisiert werden können. In Turin 2006 belegte Italien den neunten Platz, Kanada gewann in Vancouver 2010, Russland wurde Zweiter in Sotschi 2014, Südkorea erreichte in Pyeongchang 2018 den siebten Platz, und China verpasste 2022 die Top 3 nur knapp.

Athleten wie die Skirennläuferin Sofia Goggia sind auf heimischem Boden immer für eine Medaille gut. Erst Mitte Januar hatte Goggia zum Beispiel den Abfahrts-Klassiker in Cortina d’Ampezzo gewonnen. Doch in der Breite hat Italien nicht genug starke Athleten für eine große Überraschung. Platz 5 wie von Buchmacher Interwetten kann man den “Azzurri” aber durchaus zutrauen.

Unser Olympia 2026 Tipp: Deutschland landet auf Platz 1

Sicher ist eine Wette auf den Sieger des Medaillenspiegels immer etwas riskant. Doch, wenn ihr den Tipp vorsichtig spielt, kann es sich am Ende doch lohnen. Allerdings nicht mit einer Quote von 1,53 auf Norwegen. Da ist doch die Quote von 6,75 für den ersten Platz des deutschen Teams viel attraktiver und spannender.

Wie erwähnt müssen die Norweger dieses Mal auf einige Stammmedaillenkandidaten verzichten. Zudem fühlen sich die deutschen Olympioniken in Italien wohl. Das Wettkampfprogramm wurde um den Doppelsitzer-Rodeln der Frauen und Mixed-Team-Wettbewerbe im Skeleton erweitert. Das kommt Deutschland entgegen.

Wenn die Deutschen nun auch noch im Biathlon zu alter Stärke zurückfinden, ist einiges möglich. Unser Olympia 2026 Sportwetten Tipp lautet: Deutschland gewinnt den Medaillenspiegel mit einer Quote von 6,75 bei Interwetten.