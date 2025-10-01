Omonia - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2025

SPORT1 Betting 01.10.2025 • 18:00 Uhr Omonia - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Startet Mainz erfolgreich in die Conference League?

Unser Omonia - Mainz Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 02.10.2025 lautet: Die Nullfünfer lassen den durchwachsenen Saisonstart im Wett Tipp heute hinter sich und jubeln auf Zypern.

Die 0:2-Heimniederlage gegen Dortmund konnte die Vorfreude in Mainz nicht aufhalten. Am kommenden Donnerstag startet der FSV in das Abenteuer Conference League und reist als Favorit in unserer Omonia Mainz Prognose nach Zypern.

Als Gastgeber übernehmen Omonia-Trainer Henning Berg und sein Team im Omonia Mainz Wett Tipp heute trotz grandioser Form die Rolle des Außenseiters. Wir spielen bei Betano eine Quote von 1.98 und erwarten einen “Sieg Mainz”.

Darum tippen wir bei Omonia vs Mainz auf “Sieg Mainz”:

Nur Bayern und Dortmund (je 13) haben in der Bundesliga bisher weniger Schüsse auf das eigene Tor zugelassen als Mainz (17).

Nur Bayern (0,06) hat in der Bundesliga bisher weniger erwartbare Gegentore pro Schuss erlaubt als Mainz (0,09).

Omonia Nicosia hat in der letzten Saison nur 2 von 8 Spielen in der Conference League gewonnen (2U, 4N).

Omonia vs Mainz Quoten Analyse:

Eine Gratiswette lehnen wir mit Verweis auf die Omonia Mainz Wettquoten nicht ab. Die Hausherren haben im September jedes einzelne Spiel ohne zugelassenes Gegentor gewonnen (4S).

Individuell gesehen bringt der Bundesligist den stärkeren Kader mit, weshalb die leichte Favoritenrolle der Gäste im Vergleich der Omonia Mainz Quoten durchaus nachvollziehbar ist.

Omonia vs Mainz Prognose: Ungebremste Euphorie

Der Saisonstart im deutschen Oberhaus ist für die Nullfünfer nicht optimal verlaufen. Vor unserem Omonia vs. Mainz Tipp hat der FSV nur eines der fünf absolvierten Bundesliga-Spiele gewonnen (4:1 vs. Augsburg). Trotzdem gelten die Gäste auch bei den deutschen Wettanbietern als Favorit.

Hoffnung lässt sich für die Omonia gegen Mainz Prognose jedoch aus dem letzten Auftritt in der Conference-League-Qualifikation schöpfen. Zu Hause rang M05 nach einer Niederlage im Hinspiel (1:2) Rosenborg mit 4:1 nieder.

Noch suchen die Schützlinge von FSV-Trainer Bo Henriksen den Sweet-Spot zwischen Pragmatismus und Presslust. Aus der Vorsaison wissen wir jedoch, wie die Nullfünfer im Optimalfall ihre Spiele gewinnen wollen.

Hinweise darauf entdeckt ihr bereits in den Statistiken zu den ersten Bundesliga-Wochen. Nur Bayern und Dortmund (je 13) haben weniger gegnerische Abschlüsse auf den eigenen Kasten erhalten als Mainz (17).

Omonia - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Omonia: 5:0 A. Famagusta (A), 5:0 AEL Limassol (H), 1:0 AEK Larnaca (H), 3:0 Akritas (H), 1:2 Achnas (A).

Letzte 5 Spiele Team Mainz: 0:2 Dortmund (H), 4:1 Augsburg (A), 0:1 RB Leipzig (H), 1:1 Wolfsburg (A), 4:1 Rosenborg (H).

Letzte 5 Spiele Omonia vs. Mainz: -

Mutig und gezielt läuft Mainz in der Regel die gegnerischen Mannschaften an deren eigenen Strafraum an. Unter allen Bundesligisten hat der FSV in den ersten fünf Spielrunden die wenigsten Pässe pro Defensivaktion zugelassen (9,7 PPDA).

Für unseren Omonia - Mainz Tipp ist wichtig, dass M05 diese Abläufe mit derselben Präzision wie auf nationaler Ebene abrufen kann. Dort hat es bislang wieder hervorragend funktioniert.

Kein anderes Team im deutschen Oberhaus hat mehr hohe Balleroberungen gesammelt als die Nullfünfer (51). Daraus hat der FSV sechs Schüsse kreiert und diese wiederum in zwei Treffer verwandelt.

Diese Spielweise könnte auf Zypern ebenfalls erfolgversprechend aussehen. Omonia ist auf nationaler Ebene eine dominante Spielweise mit ausgeprägtem Positionsspiel gewohnt und hat im September alle vier Pflichtspiele gewonnen (14:0 Tore).

Für die Mannschaft von Henning Berg sind saubere Pässe zu Beginn einer Ballbesitz-Phase entscheidend. Frühe Ballverluste offenbaren Lücken hinter den hoch aufgeschobenen Außenverteidigern - ideal für den FSV.

So seht ihr Omonia - Mainz im TV oder Stream:

02. Oktober 2025, 18.45 Uhr, GSP Stadium, Nicosia

Übertragung TV: RTL +

Übertragung Stream: RTL +

Nehmen wir die Zahlen aus der Vorsaison als Vorlage, sehen die Zyprioten keinesfalls wie eine unschlagbare Mannschaft in diesem Wettbewerb aus. Das Team aus Nicosia hat im letzten Jahr nur zwei von acht Partien in der Conference League gewonnen.

Exakt die Hälfte der Conference-League-Paarungen hat Omonia in der vorangegangenen Spielzeit verloren - drei davon sogar ohne eigenen Torerfolg (vom 2. bis zum 5. Spieltag, 0:6 Tore).

Omonia vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Omonia: Fabiano - Masouras, Coulibaly, Agouzoul, Kitsos - Eiting, Maric - Costa, Tankovic, Semedo - Mmaee

Ersatzbank Omonia: Kyriakidis, Uzoho, Panagiotou, Simic, Khammas, Diounkou, Kousoulos, Panagiotis Andreou, Erakovic, Chatzigiovanis, Evangelos Andreou, Neofytou

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch - Widmer, Amiri, Sano, Mwene - Lee, Nebel - Weiper

Ersatzbank Mainz: Rieß, Bell, Veratschnig, Maloney, Gleiber, Nordin, Bobzien, Boving, Sieb

Auf Seiten der Nullfünfer sollten bis auf Benedict Hollerbach alle Offensivspieler zur Verfügung stehen, sodass vorhandene Müdigkeit wegen der englischen Woche keine Ausrede sein darf.

Robin Zentner ist nach seiner Roten Karte nur für die Bundesliga gesperrt. Bis auf MAxim Dal und Anthony Caci gibt es somit keine Spieler auf die Bo Henriksen auf Zypern verzichten muss.

Unser Omonia - Mainz Tipp: Sieg Mainz

Voller Energie taucht der FSV auf Zypern auf und zaubert ein Pressing-Festival der Extraklasse auf den Rasen, mit dem die Hausherren nicht zurechtkommen werden. Aus mehreren hohen Ballgewinnen sollte mindestens ein entscheidender Treffer zu Gunsten des FSV resultieren.