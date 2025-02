Osasuna - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 15.2.2025

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 07:00 Uhr Osasuna - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Machen es die Blancos gegen den Lieblingsgegner wieder deutlich?

Unser Osasuna - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.02.2025 lautet: Die letzten Duelle waren klare Angelegenheiten für die Königlichen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir in beiden Hälften Tore der Gäste.

Im Rahmen unserer Osasuna Real Madrid Prognose mussten wir etwas länger suchen, um den letzten Sieg der Rojillos gegen die Königlichen zu finden. Im Jahr 2011 sind wir dann schließlich fündig geworden. Nach den letzten Ergebnissen gehen wir nicht davon aus, dass es nach 14 Jahren mal wieder einen Erfolg der Gastgeber gibt.

Die Blancos sind in La Liga gefordert, nachdem sie an den letzten beiden Spieltagen Punkte im Titelkampf liegen gelassen haben. Mit dem Sieg bei Man City im Rücken gehen wir von einem Erfolg der Gäste aus und entscheiden uns für den Osasuna Real Madrid Wett Tipp heute “Real Madrid trifft in beiden Hälften” mit einer Quote von 2,25 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Osasuna vs Real Madrid auf „Real Madrid trifft in beiden Hälften”:

Real Madrid stellt mit 51 Toren die zweitbeste Offensive in La Liga.

In den letzten 3 direkten Begegnungen mit Osasuna erzielten die Blancos 12 Tore.

In jedem der letzten 4 direkten Duelle trafen die Königlichen in beiden Hälften.

Osasuna vs Real Madrid Quoten Analyse:

Bei Osasuna Real Madrid Quoten von bis zu 1,62 ist selbst der nüchterne Tipp auf einen Sieg der Königlichen bereits eine Überlegung wert.

Wer auf eine Überraschung in Form mindestens eines Punktes für die Gastgeber setzt, der erhält für die “Doppelte Chance 1X” Quoten bis 2,40. Die reinen Osasuna Real Madrid Wettquoten für einen Tipp auf die Rojillos erreichen dagegen Höchstwerte bis 5,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osasuna vs Real Madrid Prognose: Die Königlichen geben den Ton an

Der Club Atletico Osasuna ist in La Liga in zumindest einer Kategorie führend: Mit zehn Punkteteilungen sind die Rojillos nämlich die Remis-Könige Spaniens. Allein an drei der letzten vier Spieltage musste sich der Klub die Punkte teilen, so auch am vergangenen Spieltag beim 1:1 in der Auswärtspartie bei Mallorca.

Der Ausgleich gelang Osasuna dabei erst tief in der Nachspielzeit. Mit einem weiteren Sieg zwischen diesen ganzen Unentschieden, erwartet man die Madrilenen mit immerhin vier ungeschlagenen Liga-Spielen in Folge. Weiter zurückblickend konnten die Gastgeber aber eben auch nur eine der letzten elf Partien in La Liga für sich entscheiden (7U, 3N).

Zu Hause konnten die Rojillos ihr letztes Match gegen Real Sociedad mit 2:1 gewinnen, nachdem sie zuvor viermal in Folge ohne Heim-Dreier geblieben waren. In diesen letzten fünf Heimspielen gab es stets Tore auf beiden Seiten. Nicht zuletzt deswegen ist auch der Osasuna Real Madrid Tipp “Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen” für uns eine Option.

Die Buchmacher belohnen diese Kombi jedenfalls mit lukrativen Quoten. So erhält man zum Beispiel im Anschluss an die Betano Registrierung bei eben diesem Wettanbieter eine Wettquote von 2,87. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass die Gastgeber in dieser La-Liga-Saison erst zwei von zwölf Heimspielen verloren haben (6S, 4U).

Osasuna - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osasuna: 1:1 Mallorca (A), 0:2 Real Sociedad (A), 2:1 Real Sociedad (H), 1:1 Las Palmas (A), 1:1 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Manchester City (A), 1:1 Atletico Madrid (H), 3:2 Leganes (A), 0:1 Espanyol (A), 3:0 Stade Brest (A)

Letzte 5 Spiele Osasuna vs. Real Madrid: 0:4 (A), 2:4 (H), 0:4 (A), 1:2 (A), 0:2 (H)

Auch wenn die Rojillos ligaweit die viertwenigsten Heimniederlagen haben, so sind sie in unserer Osasuna Real Madrid Prognose dennoch der klare Außenseiter. Die Blancos reisen nämlich mit einem 3:2-Erfolg in der Königsklasse bei Manchester City nach Pamplona und kommen deshalb mit ganz breiter Brust.

Zweimal lagen die Madrilenen in diesem Prestige-Duell zurück, erzielten dann aber in typischer Real-Manier kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich und in der Nachspielzeit den Siegtreffer, der das Tor zum Achtelfinale der Champions League weit aufgestoßen hat.

Nun wollen sie auch in La Liga wieder gewinnen, nachdem sie an den letzten beiden Spieltagen nur einen Punkt aus der Partie bei Espanyol (0:1) und dem Derbi Madrileno gegen Atletico (1:1) geholt haben. Der Vorsprung auf den Stadtrivalen beträgt nur einen Punkt, jener auf Barca zwei Zähler.

Bei Espanyol kamen die Madrilenen auf einen Expected-Goals-Wert von 1,78 und im Derby gegen die Rojiblancos auf einen Wert von 1,69. Trotzdem gelang ihnen nur ein Treffer. Beeindruckend waren aber die 3,30 Expected Goals im Etihad Stadium bei Man City, dank derer die Blancos dieses Kräftemessen dann auch verdient gewonnen haben.

So seht ihr Osasuna - Real Madrid im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 16:15 Uhr, Estadio El Sadar, Pamplona

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem Osasuna Real Madrid Tipp live und in Farbe mitfiebern wollt, dann kommt ihr um ein Abo bei DAZN nicht herum. Nur dieser Anbieter überträgt die Partie auf seinem linearen Sender DAZN1 und im Stream.

Die letzten Duelle waren in der Regel klare Angelegenheiten für die Königlichen. Allein die letzten drei Begegnungen in La Liga entschieden die Madrilenen mit insgesamt 12:2 Toren für sich. Bei jedem dieser drei Erfolge erzielten sie genau vier Tore. Weiter zurückblickend haben sie die letzten fünf Vergleiche mit den Rojillos für sich entschieden.

Osasuna vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Osasuna: Herrera - Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Torró, R. García, Moncayola, Oroz, Zaragoza; Budimir

Ersatzbank Osasuna: Fernandez, Valencia, Arnaiz, Bretones, Barja, Gomez, U. Garcia, Ibanez, Herrando, Pena, Munoz

Startelf Real Madrid: Courtois - Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Ceballos, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Andres, G. Garcia, Mendy, Güler, Lorenzo, Ramon, Camavinga, Endrick, Diaz

Unsere Osasuna Real Madrid Prognose hinsichtlich Toren der Gäste in beiden Hälften wird dadurch unterstützt, dass die Blancos in jedem der letzten vier direkten Duelle genau das geschafft haben. In nur einem der letzten sieben Spiele gegen den kommenden Gegner konnten sie nicht zwei oder mehr Tore erzielen.

Insgesamt sind die Königlichen seit 22 direkten Aufeinandertreffen in La Liga und Copa del Rey ungeschlagen und haben 17 dieser Partien gewonnen (5U). In Pamplona haben sie sechs der letzten sieben Gastspiele für sich entschieden (1U). Aktuell konnten sie zudem auch überhaupt acht ihrer letzten zehn Pflichtspiele in der Fremde siegreich gestalten (1U, 1N).

Unser Osasuna - Real Madrid Tipp: “Real Madrid trifft in beiden Hälften”

Wenn alles seinen gewohnten Gang nimmt, dann sollten die Königlichen in diesem Match einen ungefährdeten Sieg einfahren. Osasuna war in den vergangenen Jahren der Lieblingsgegner der Blancos. Die letzte Niederlage der Madrilenen datiert vom Januar 2011 und liegt über 14 Jahre zurück. In den letzten Begegnungen schenkte Real dem Gegner zudem ordentlich ein. Beflügelt vom Sieg im Giganten-Duell bei Manchester City dürften die Gäste ihre Tabellenführung verteidigen und dabei wie gewohnt zu einigen Treffern kommen.