Osnabrück - Duisburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2025

SPORT1 Betting 31.10.2025 • 18:00 Uhr Osnabrück - Duisburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel in Liga 3?

Unser Osnabrück Duisburg Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 01.11.2025 lautet: Der Kampf um den Aufstieg in Liga 3 verspricht in dieser Saison große Spannung. Im Wett Tipp heute zwischen VfL und MSV müssen sich die Zuschauer aber eher auf ein torarmes Spiel einstellen.

Nach 12 Spieltagen der Drittliga-Saison 2025/26 stehen Cottbus und Duisburg weiter auf den direkten Aufstiegsplätzen. Doch dahinter machen formstarke Mannschaften wie Verl und Osnabrück viel Druck. Mit dem VfL und dem MSV treffen zwei dieser Topteams am 13. Spieltag direkt aufeinander.

Die Buchmacher gehen bei ihrer Osnabrück Duisburg Prognose von einem Duell auf Augenhöhe aus, sehen die Hausherren aber leicht vorne. Wir rechnen auch mit einer engen Kiste und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Merkur Bets den Osnabrück Duisburg Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Duisburg auf “Unter 2,5 Tore”:

In 6 Heimspielen des VfL in dieser Saison fielen insgesamt nur 12 Treffer

Die 2 besten Abwehrreihen der 3. Liga treffen aufeinander

Wenn beide Vereine in Liga 3 an der Bremer Brücke gegeneinander gespielt haben, sind noch nie mehr als 2 Tore gefallen (5-mal)

Osnabrück vs Duisburg Quoten Analyse:

Der MSV geht auf Rang 2 in den Spieltag und hat drei Punkte Polster auf den VfL (Platz 4). Für die Sportwetten Anbieter spielt aber auch der Heimvorteil bei der Erstellung der Osnabrück vs Duisburg Quoten eine große Rolle.

Bei Merkur Bets sind die Hausherren mit einer Siegquote von 2,25 somit leicht favorisiert. Für einen Dreier der Zebras wartet eine 2,92 auf euch. Und die höchsten Osnabrück gegen Duisburg Wettquoten bekommt ihr mit einer 3,60 für ein Remis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs Duisburg Prognose: Kann der MSV mal wieder gewinnen?

In der vergangenen Saison konnte in Osnabrück der erstmalige Absturz in die Viertklassigkeit durch einen beispiellosen Kraftakt gerade noch abgewendet werden. So standen im Sommer 2025 die Zeichen mehr denn je auf Neuaufbau und Umbruch. Im Juni wurden Joe Enochs als neuer Direktor Fußball und Timo Schultz als neuer Cheftrainer vorgestellt. Und die beiden Verantwortlichen brachten den VfL erstaunlich schnell auf Erfolgskurs. Das 4:1 in Mannheim am 10. Spieltag war das achte Spiel in Folge ohne Niederlage und führte die Lila-Weißen als Mannschaft der Stunde auf Rang 3.

Einen Spieltag später folgte mit dem 0:4 daheim gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim zwar ein bitterer Rückschlag. Doch mit dem Testspiel beim HSV (3:1) und dem 2:1 am vergangenen Wochenende in Schweinfurt zeigte sich Osnabrück von dieser Pleite gut erholt. Ein Erfolgsfaktor für den Osnabrücker Aufschwung ist eindeutig die Defensive. Mit elf Gegentoren stellt der VfL die beste Abwehr der Liga. Diese Stabilität ist umso wichtiger, da die Offensive gerade mal auf 17 Treffer kommt. Dafür sind die Niedersachsen nach Kontern mit 15 Abschlüssen das gefährlichste Team der Liga.

Der MSV hatte in der Saison 2023/24 den bitteren Abstieg in die Regionalliga mitmachen müssen. Der Verein stand vor einem großen Abgrund. Doch in diesem Jahr ist der Meidericher Spielverein wieder da. Als Aufsteiger in die 3. Liga blieb Duisburg die ersten zehn Spiele in Folge ungeschlagen. Nur zwei Teams hatten in der Drittliga-Geschichte einen besseren Start hingelegt. Die erste Pleite folgte am 11. Spieltag mit dem 1:3 bei 1860 München. Mit dem 1:1 im Ruhrpott-Derby daheim gegen Essen am vergangenen Spieltag mussten die Zebras dann die Tabellenführung abgeben.

Als Tabellenzweiter, gerade mal einen Zähler hinter Rang 1, steht die Truppe von Coach Dietmar Hirsch aber immer noch hervorragend da. Vor allem daheim hat kein Drittligist mehr Punkte gesammelt als der MSV (14). Die Tendenz der letzten vier Ligapartien ist mit drei Remis und einer Niederlage allerdings nicht mehr ganz so positiv. Das müssen wir beim Osnabrück Duisburg Tipp berücksichtigen. In den letzten Partien war Duisburg zu selten zwingend und verteilte in der Defensive zu viele Geschenke. Die Fans, die Spieler und die Verantwortlichen des Vereins genießen aber weiter die Euphorie.

Osnabrück - Duisburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:1 Schweinfurt (A), 0:4 Hoffenheim II (H), 4:1 Waldhof Mannheim (A), 2:0 Regensburg (H), 0:0 Viktoria Köln (A)

Letzte 5 Spiele Duisburg: 1:1 RW Essen (H), 1:3 1860 München (A), 2:2 Hansa Rostock (H), 0:0 Saarbrücken (A), 2:1 Ingolstadt (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Duisburg: 2:1 (A), 1:0 (H), 6:3 (A), 0:1 (H), 2:2 (A)

Diese Paarung gab es schon 30-mal, zehnmal in der 3. Liga und 20-mal in der 2. Bundesliga. Die Zebras führen die Bilanz mit 17 Siegen zu sechs Niederlagen (7U) klar an. Besonders wichtig für die Osnabrück Duisburg Prognose sind die letzten vier Vergleiche.

In der Spielzeit 2021/22 setzte sich jeweils die Auswärtsmannschaft durch. Und die jüngsten beiden Kräftemessen 2022/23 gingen mit 1:0 (H) und 2:1 (A) an die Lila-Weißen aus Niedersachsen.

Der MSV hat in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert. Alle anderen Drittligisten kommen auf mindestens zwei Pleiten. Gut möglich, dass sich diese Serie am 13. Spieltag fortsetzt.

Für den Osnabrück Duisburg Tipp "Doppelte Chance x/2" bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,67.

So seht ihr Osnabrück - Duisburg im TV oder Stream:

01. November 2025, 14:00 Uhr, Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück

Übertragung TV: Magenta TV

Übertragung Stream: Magenta TV

Auch in dieser Saison liegen die Rechte für die Übertragungen der Drittligaspiele weiterhin bei MagentaSport. 68 der 380 Partien werden zudem bei der ARD und ihren dritten Sendern live gezeigt. Das Duell zwischen dem VfL und dem MSV, das am Samstag um 14 Uhr an der Bremer Brücke angepfiffen wird, gehört aber nicht dazu.

Osnabrück vs Duisburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Osnabrück: Jonsson - Fabinski, J. Müller, Janotta - P. Kammerbauer, Wiethaup, B. Jacobsen, F. Christensen - Kopacz, Kehl - R. Meißner

Ersatzbank Osnabrück: Sauter (Tor), Janotta, Henning, Pröger, Wiemann, K. Schumacher, Christensen, Wagner, Badjie, Lesueur, Riesselmann

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, A. Hahn, Coskun - Tugbenyo, Bulic - Symalla, Noß, Sussek - Krüger

Ersatzbank Duisburg: Paris (Tor), Schlicke, Müller, Visser, Viet, Töpken, Dittgen, Göckan

Der Personalsituation bei der Osnabrück Duisburg Prognose spricht klar für die Hausherren, die aus dem Vollen schöpfen können. Bei den Gästen fallen dagegen Bookjans, Borkowski, Hanin und Meuer aus.

Unser Osnabrück - Duisburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Mannschaften spielen bisher eine tolle Saison. Das macht einen Ergebnistipp im direkten Aufeinandertreffen auch so schwer. Da hier die besten Defensiven der 3. Liga aufeinandertreffen, gehen wir eher von einem torarmen Spiel aus.