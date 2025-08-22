Osnabrück - Saarbrücken Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Osnabrück - Saarbrücken Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Erster FCS-Sieg nach fast 25 Jahren?

Unser Osnabrück - Saarbrücken Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 23.08.2025 lautet: Die Historie spricht für die Gastgeber, die aktuelle Form für die Gäste. Wir gehen mit den Saarländern, halten in unserem Wett Tipp heute eine Absicherung aber für geboten.

Nach zwei absolvierten Spieltagen in der 3. Liga ist die Tabelle noch nicht allzu aussagekräftig. Trotzdem gibt es insgesamt noch zehn Teams, die auf den ersten Dreier der Saison warten. In unserer Osnabrück-Saarbrücken Prognose sind es die Gastgeber, die in dieser Spielzeit bislang noch nicht gewonnen haben und sich nach den ersten drei Punkten sehnen.

Mit den Saarländern kommt eine Mannschaft an die Bremer Brücke, gegen die man seit fast 25 Jahren nicht verloren hat. Am Samstag könnte es aber mal wieder so weit sein. Wir sehen Vorteile bei den Gästen, sichern uns aber ab und empfehlen den Osnabrück Saarbrücken Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,25 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Saarbrücken auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend hat Osnabrück 3 der letzten 4 Drittligaspiele verloren (1U).

Saarbrücken startete mit 4 Punkten aus 2 Partien in die neue Saison.

In jedem der letzten 7 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Osnabrück vs Saarbrücken Quoten Analyse:

Für die Sportwetten Anbieter gibt es in dieser Begegnung keinen Favoriten. Die Osnabrück Saarbrücken Quoten schlagen bei dem einen Bookie minimal zu Gunsten des Gastgebers und bei dem anderen Buchmacher minimal in Richtung der Gäste aus. Im Schnitt gibt es sowohl für Wetten auf Heim- als auch Auswärtssieg Quoten um 2,60.

Bei den beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” gibt es eine etwas größere Spanne. Während Wetten auf mindestens drei Treffer in der Partie mit Quoten bis 1,80 verbunden sind, liegen die Osnabrück Saarbrücken Wettquoten für das sogenannte “Both to score” - oder kurz BTS - im Schnitt bei 1,60.

Osnabrück vs Saarbrücken Prognose: Lila-Weiße weiter sieglos

Mit drei Niederlagen an den letzten vier Spieltagen (1S) hatte sich Osnabrück aus der Vorsaison verabschiedet. Die letzten beiden Partien hatte der VfL mit insgesamt 1:6 Toren verloren. Wer auf eine Besserung zum Start der neuen Spielzeit gehofft hat, der wurde bislang enttäuscht.

Denn nach einer tristen Nullnummer zum Auftakt im Heimspiel gegen Aachen wurde die Partie vom zweiten Spieltag bei den Löwen von 1860 München mit 1:3 verloren. Damit gab es saisonübergreifend nicht nur drei Pleiten in den letzten vier Drittligaspielen, sondern in drei dieser letzten vier Partien, nämlich bei den drei Niederlagen, auch je drei Gegentreffer.

Interessant: In den letzten acht Drittligapartien im Stadion an der Bremer Brücke gab es nie Tore auf beiden Seiten. Vor der erwähnten Nullnummer am ersten Spieltag der aktuellen Saison schaffte es siebenmal in Folge immer nur ein Team auf die Anzeigetafel. Dreimal waren es die Lila-Weißen.

Das heißt aber auch, dass der VfL in fünf seiner letzten acht Heimspiele kein eigenes Tor zustande brachte und vier dieser letzten acht Partien im eigenen Stadion zu Null verlor. In unserer Osnabrück Saarbrücken Prognose trauen wir den Hausherren einen Treffer zu. Doch mit einem Dreier wird es auch im dritten Heimspiel in Folge nichts.

Osnabrück - Saarbrücken Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:1 Bremen (A), 7:0 TuS Bersenbrück (A), 1:3 1860 München (A), 0:0 Aachen (H), 0:1 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 1:3 Magdeburg (H), 2:1 Viktoria Köln (H), 3:3 Cottbus (A), 3:1 Düdelingen (A), 3:0 Union Titus Petange (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. Saarbrücken: 1:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 2:2 (H), 2:1 (H)

Während der Gegner aufgrund der Nicht-Teilnahme am DFB-Pokal die freie Zeit unter anderem für ein Testspiel gegen eine B-Mannschaft von Bundesligist Werder Bremen nutzte und die Partie auch gewann (2:1), nutzten die Saarbrücker die Zeit unter anderem, um ihre Pokal-Niederlage zu verdauen.

Zu Hause gegen Zweitligist Magdeburg gab es am vergangenen Wochenende in der 1. Runde des Pokalwettbewerbs eine 1:3-Pleite. Für die Saarländer war es das zweite Erstrundenaus in Folge, nachdem man in der Saison 2023/24 noch sensationell bis ins Halbfinale vorgedrungen war und auf dem Weg dorthin unter anderem die Bayern geschlagen hatte.

Bei unter anderem 22:11 Schüssen und Expected Goals von 1,85:0,85 war die Niederlage gegen die Magdeburger sicherlich vermeidbar gewesen. Doch mal wieder waren es die Gegentore, die einen Erfolg verhinderten. Saisonübergreifend hat der 1. FCS in jedem seiner letzten acht Pflichtspiele mindestens einen Gegentreffer kassiert.

In sechs dieser letzten acht Partien gab es sogar mindestens zwei Gegentore. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserem Osnabrück Saarbrücken Tipp auch von mindestens einem Treffer des VfL aus. Da die Saarländer trotz der vielen Gegentreffer aber “nur” drei ihrer letzten neun Pflichtspiele verloren haben, trauen wir ihnen auch an der Bremer Brücke etwas Zählbares zu.

So seht ihr Osnabrück - Saarbrücken im TV oder Stream:

23. August 2025, 14 Uhr, Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück

Übertragung TV: Magenta Sport, SR

Übertragung Stream: Magenta Sport, SR

Auch die Saison 2025/26 der 3. Liga ist fest in der Hand der Telekom, die sämtliche Partien über Magenta Sport zeigt. Ausgewählte Partien lassen sich aber auch in den Dritten Programmen der ARD sehen - so auch in diesem Fall, in dem die Begegnung zwischen dem VfL und dem 1. FCS im Free-TV beim SR mitverfolgt werden kann.

Der direkte Vergleich spricht im Rahmen der Osnabrück Saarbrücken Prognose eigentlich für die Hausherren. Die haben nämlich seit fast 25 Jahren oder umgerechnet 13 Pflichtspiel-Duellen nicht gegen die Saarländer verloren. Sieben dieser letzten 13 Aufeinandertreffen haben die Lila-Weißen für sich entschieden (6U).

Osnabrück vs Saarbrücken: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Osnabrück: Jonsson - Fabinski, Müller, Wiemann; Kammerbauer, Jacobsen, Henning, Christensen, Kehl, Kopacz; Meißner

Ersatzbank Osnabrück: Sauter, Ihorst, Lesueur, Karademir, Wagner, Riesselmann, Wiethaup, Tesche, Schumacher

Startelf Saarbrücken: Menzel - Wilhelm, Sonnenberg, Bichsel; Rizzuto, Krahn, Zeitz, Bretschneider, Civeja; Brünker, Pick

Ersatzbank Saarbrücken: Paterok, Baumann, Bormuth, Multhaup, Rabihic, Wollschläger, Schmidt, Schumacher, Elongo-Yombo

Drei der letzten vier direkten Begegnungen endeten allerdings remis - so auch die beiden Vergleiche in der Vorsaison, bei denen am Ende jeweils ein 1:1 auf der Anzeigetafel stand. Der Osnabrück Saarbrücken Tipp auf ein Unentschieden hat bei der Ausgangslage einen gewissen Charme.

Unser Osnabrück - Saarbrücken Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Das letzte Mal, dass Saarbrücken ein Auswärtsspiel in Osnabrück gewann, war am 17. Mai 1991. Überhaupt haben die Saarländer nur zwei von 13 Gastspielen dort gewonnen (5U, 6N). Aktuell schätzen wir sie aber stärker als den VfL ein und trauen ihnen die drei Punkte durchaus zu. Bei den erwähnten Zahlen halten wir eine Absicherung über die Doppelte Chance allerdings für sehr sinnvoll.

Hinzu kommt, dass die Gäste in keinem ihrer letzten acht Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten konnten. In sieben dieser letzten acht Pflichtspiele trafen sie selbst allerdings auch ins gegnerische Gehäuse. Weiter zurückblickend blieben sie in nur einer ihrer letzten 13 Pflichtpartien ohne eigenen Treffer. Unter anderem weil es auch in den letzten sieben direkten Duellen zwischen den Lila-Weißen und dem 1. FCS Treffer für beide Klubs gab, halten wir Tore auf beiden Seiten für sehr wahrscheinlich.