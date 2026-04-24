Osnabrück vs Verl Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 25.04.2026

SPORT1 Betting 24.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Osnabrück vs Verl Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 25.04.2026.

Fällt am 35. Spieltag der Saison 2025/26 in der 3. Liga die erste Entscheidung im Aufstiegskampf? Tabellenführer Osnabrück könnte bei einem Sieg im Heimspiel gegen Verl, wenn Duisburg (in Aachen) und Cottbus (in Köln) gleichzeitig ihre Partien verlieren, die Rückkehr in die 2. Bundesliga vorzeitig unter Dach und Fach bringen.

Buchmacher Betano, der in unserem Vergleich der besten Sportwetten Anbieter konstant ganz vorne landet, sieht die Hausherren am Samstag, den 25. April schon mal vorne. Doch mit einer Quote von 2,32 rechnet der Buchmacher bei seiner Osnabrück vs Verl Prognose mit einem recht engen Duell.

Für einen Sieg der Gäste gibt es bei Betano eine 2,85. Und die höchsten Osnabrück vs Verl Quoten bekommt ihr mit einer 3,45 für ein Remis. Wir rechnen mit dem Tabellenführer und sicheren uns dafür eine tolle Quote. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Osnabrück” bietet uns Betano wie erwähnt eine attraktive Quote von 2,32.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach 34 Spieltagen haben die Lila-Weißen bereits 70 Punkte auf dem Konto. Diese Zahl hat in den vergangenen vier Spielzeiten stets zum direkten Aufstieg gereicht. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt sieben Punkte. Das 1:0 in Ingolstadt am vergangenen Spieltag war der neunte Sieg aus den letzten zehn Partien. Vor allem in der Fremde ist der VfL stark. 36 Auswärtspunkte (11S, 3U, 3N) bedeuten einen neuen Vereinsrekord in der 3. Liga. In der Heimtabelle steht Osnabrück tatsächlich lediglich auf Rang 5 (10S, 4U, 3N).

Der Direktor Fußball Joe Enochs und Trainer Timo Schultz haben eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in Niedersachsen geschrieben. Zu den wichtigsten Zutaten des Erfolgs gehören: eine stabile Defensive und Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Gegen den FCI kassierte der VfL in dieser Saison schon zum 19. Mal kein Gegentor. So reicht den Lila-Weißen die achtbeste Offensive der 3. Liga (56 Treffer). Nach der Hinrunde hatte der VfL noch mit 32 Zählern (9S, 5U, 5N) auf Platz 6 gestanden. In der Rückserie kommt Osnabrück jetzt schon auf 38 Punkte (12S, 2U, 1N).

Nach dem 30. Spieltag lag Verl auf Rang drei, nur einen Zähler hinter dem zweitplatzierten Rot-Weiss Essen. Danach hatte die offensivstärkste Mannschaft der 3. Liga am 31. Spieltag zu Gast bei den abstiegsbedrohten Ulmern eine vermeintlich leichte Aufgabe vor der Brust. Doch der Sportclub kassierte bei der damals drittschlechtesten Defensivmannschaft eine 0:1-Pleite. Danach folgte eine 1:2-Heimpleite gegen den Aufstiegskonkurrenten Hansa Rostock. Und auch beim Kellerkind Erzgebirge Aue reichte es am darauffolgenden Spieltag nur zum 1:1.

Danach erklärte Coach Tobias Strobl die Aufstiegsreise für „beendet“. Daran änderte auch der 2:0-Heimsieg des SCV gegen die Viktoria aus Köln am vergangenen Spieltag nichts mehr. Vor allem verletzte sich bei dieser Partie Mittelfeldspieler Timur Gayret schwer und wird, da er im Sommer nach Paderborn wechselt, somit nicht mehr für Verl auflaufen können. Trotz der jüngsten Probleme stellen die Westfalen mit 74 erzielten Toren immer noch den besten Angriff. Auch hat man 16 Saisonsiegen und insgesamt 58 Punkten einen doppelten Vereinsrekord aufgestellt. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt aktuell fünf Zähler.

Beide Vereine standen sich elfmal gegenüber. Die Bilanz ist mit jeweils fünf Siegen und einem Remis komplett ausgeglichen. Die ersten vier Duelle stammen aus den Jahren 2001 bis 2003 und der Regionalliga Nord. Hier hatte Verl mit drei Siegen bei einer Niederlage die Nase vorne. Dann traf man sich ab der Saison 2021/22 in der 3. Liga wieder. Hier konnte der VfL zunächst vier Spiele in Folge gewinnen. Seit drei Partien ist der SCV wieder ohne Pleite gegen die Lila-Weißen (2S, 1U). Das Hinspiel in dieser Spielzeit ging mit 4:1 an die Westfalen.

Osnabrück vs Verl: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Osnabrück vs Verl Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Osnabrück ( Quote 2,32 bei Betano ): Verl hat die letzten sechs Heimspiele gewonnen und hofft nun auf Sieg Nummer Sieben in Folge. Der Heimvorteil und die Qualität sprechen klar für die Lila-Weißen. Verl tut sich dagegen in der Rückrunde mit sechs Niederlagen (7S, 2U) deutlich schwerer. In der kompletten Hinserie (19 Partien) hatte die Westfalen gerade mal zwei Pleiten kassiert (9S, 8U). So setzen wir auf den Heimsieg und freuen uns über die hohe Quote von 2,32, die wir dafür bekommen.

Verl hat die letzten sechs Heimspiele gewonnen und hofft nun auf Sieg Nummer Sieben in Folge. Der Heimvorteil und die Qualität sprechen klar für die Lila-Weißen. Verl tut sich dagegen in der Rückrunde mit sechs Niederlagen (7S, 2U) deutlich schwerer. In der kompletten Hinserie (19 Partien) hatte die Westfalen gerade mal zwei Pleiten kassiert (9S, 8U). So setzen wir auf den Heimsieg und freuen uns über die hohe Quote von 2,32, die wir dafür bekommen. Unter 3,5 Tore ( Quote 1,44 bei Betano ): Osnabrück stellt die beste Abwehr der Liga. Und die Offensive von Verl ist nicht mehr so treffsicher wie zuvor. Auch geht den Gästen durch den Ausfall von Timur Gayret viel Kreativität im Spiel nach vorne verloren. In den letzten drei Spielen mit Beteiligung des VfL fiel immer exakt ein Tor. So rechnen wir nicht mit einem Torfestival. Für den Tipp “Unter 3,5 Tore” zahlt uns Betano eine Quote von 1,44.

Osnabrück stellt die beste Abwehr der Liga. Und die Offensive von Verl ist nicht mehr so treffsicher wie zuvor. Auch geht den Gästen durch den Ausfall von Timur Gayret viel Kreativität im Spiel nach vorne verloren. In den letzten drei Spielen mit Beteiligung des VfL fiel immer exakt ein Tor. So rechnen wir nicht mit einem Torfestival. Für den Tipp “Unter 3,5 Tore” zahlt uns Betano eine Quote von 1,44. Beide Teams treffen – Nein ( Quote 2,25 bei Betano ): Bei der Defensivstärke der Hausherren und den Offensivproblemen der Gäste müssen wir auch wieder eine “Weiße Weste” für die Lila-Weißen in Betracht ziehen. Die Wette “Beide Teams treffen – Nein” wird von Betano schon mit einer hohen Quote von 2,25 belohnt.

Bei der Defensivstärke der Hausherren und den Offensivproblemen der Gäste müssen wir auch wieder eine “Weiße Weste” für die Lila-Weißen in Betracht ziehen. Die Wette “Beide Teams treffen – Nein” wird von Betano schon mit einer hohen Quote von 2,25 belohnt. Sieg VfL ohne Gegentor ( Quote 4,33 bei bet365 ): Wer zum Ende hin etwas mehr ins Risiko gehen möchte, kann zwei unserer Tipps kombinieren. Gewinnen die Gastgeber und sammeln dabei die 20. Weiße Weste in dieser Saison, wartet für diesen Tipp bei bet365 eine Quote von 4,33 auf euch.

Wer zum Ende hin etwas mehr ins Risiko gehen möchte, kann zwei unserer Tipps kombinieren. Gewinnen die Gastgeber und sammeln dabei die 20. Weiße Weste in dieser Saison, wartet für diesen Tipp bei bet365 eine Quote von 4,33 auf euch.

Auch wir sehen, ähnlich wie die Buchmacher, die Hausherren bei diesem Duell vorne. Doch für uns sind die Lila-Weißen dank ihrer Qualität, dem Heimvorteil und der Formkurve die klaren Favoriten. Bis auf den direkten Vergleich der letzten Duelle spricht so gut wie alles für den VfL. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, solltet ihr euch die hohe Quote für einen Heimsieg von Osnabrück nicht entgehen lassen.