Österreich - Rumänien Tipp, Prognose & Quoten | 07.06.2025

Unser Österreich - Rumänien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.06.2025 lautet: Dank der Qualität und dem Heimvorteil sind die Rot-Weiß-Roten im Heimspiel gegen Rumänien zu Recht die Favoriten. Das spiegelt sich auch im Wett Tipp heute wider.

Während Österreich bei vier der letzten fünf Europameisterschaften immer am Start war, wartet die ÖFB-Auswahl seit 1998 auf eine Teilnahme bei einer WM. Im kommenden Jahr soll diese 28-jährige Wartezeit zu Ende gehen. Passenderweise hat die Auswahl von Coach Ralf Rangnick in der WM-Quali eine machbare Gruppe erwischt.

Neben Rumänien geht es auch noch gegen Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino. Zum Auftakt in der Österreich Rumänien Prognose geht “Austria” gleich als klarer Favorit ins Rennen. Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,71 bei Bwin den Österreich Rumänien Wett Tipp heute “Sieg Österreich & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Österreich vs Rumänien auf “Sieg Österreich & Unter 4,5 Tore”:

Heimvorteil und Position in der Weltrangliste sprechen klar für Österreich

Die ÖFB-Auswahl ist seit 7 Heimspielen ungeschlagen

Die “Tricolorii” hat lediglich 2 von 10 Duellen gegen die Rot-Weiß-Roten gewonnen

Österreich vs Rumänien Quoten Analyse:

Die ÖFB-Auswahl hat in der Weltrangliste auf Platz 22 gegenüber den “Tricolorii” (Rang 45) die Nase vorne. Dann spricht auch der Heimvorteil für Rot-Weiß-Rot. So fallen die Österreich vs Rumänien Quoten recht deutlich aus.

Die Quoten für einen Heimsieg schaffen es in den besten Sportwetten Apps im besten Fall auf einen Wert von 1,53. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Österreich gegen Rumänien Wettquoten zwischen 6,50 und 7,40 bezahlt.

Österreich vs Rumänien Prognose: Wer schießt die Tore für die Gastgeber?

Nach dem guten Abschneiden bei der EM 2024 sicherte sich Österreich in der Nations League den zweiten Platz in der Gruppe B3 und durfte gegen Serbien um den Aufstieg in die Liga A spielen. Dieser wurde aber verpasst. Nach einem 1:1-Unentschieden in Wien verlor die Rangnick-Elf das Rückspiel in Serbien mit 0:2. Der deutsche Coach lässt die Mannschaft eigentlich einen attraktiven und offensiven Fußball spielen. Doch im Sturm fehlt der Knipser.

Auch ist der Stil der Rot-Weiß-Roten, der am Anfang der Amtszeit von Ralf Rangnick für viel Furore gesorgt hatte, inzwischen keine Überraschung mehr. Trotzdem soll nun endlich wieder ein WM-Ticket gelöst werden. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 beendete die ÖFB-Mannschaft in ihrer Gruppe nur an der vierten Stelle. Über die Nations League nahm man jedoch am Playoff teil. Dort war allerdings im Semifinale mit einem 1:2 in Wales Endstation.

Rumänien ist schon in die Qualifikation für die WM 2026 gestartet. Nach einer 0:1-Heimpleite zum Auftakt gegen Bosnien folgte ein 5:1-Sieg in San Marino. Genauso wie Österreich wartet Rumänien seit 1998 auf ein WM-Ticket. Dafür hat man nur drei der letzten acht EM-Endrunden verpasst. Im Vorjahr erreichte die Auswahl mit dem Einzug ins Achtelfinale das zweitbeste Abschneiden bei einer Europameisterschaft nach dem Einzug ins Viertelfinale im Jahr 2000. Seit August 2024 wird die “Tricolorii” wieder von Mircea Lucescu betreut.

Die Trainer-Legende hatte die Auswahl seines Heimatlandes schon von 1981 bis 1986 gecoacht. Das 0:1 gegen die Bosnier war die erste Niederlage der Rumänen in der aktuellen Amtszeit von Lucescu. Die anderen sieben Partien wurden alle gewonnen. So hatte die FRF-Auswahl mit sechs Siegen aus sechs Spielen und 18:3 Toren gegen Kosovo, Zypern und Litauen auch eine tolle Nations-League-Saison gespielt, die mit dem Aufstieg in die Liga B belohnt wurde. Die Qualität im Kader spricht bei unserem Österreich Rumänien Tipp aber gegen die Gäste.

Österreich - Rumänien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 0:2 Serbien (A), 1:1 Serbien (H), 1:1 Slowenien (H), 2:0 Kasachstan (A), 5:1 Norwegen (H)

Letzte 5 Spiele Rumänien: 5:1 San Marino (A), 0:1 Bosnien (H), 4:1 Zypern (H), 3:0 Kosovo (H), 2:1 Litauen (A)

Letzte 5 Spiele Österreich vs Rumänien: 1:0 (A), 2:3 (H), 0:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)

Österreich führt die Länderspielbilanz gegen Rumänien nur ganz knapp mit drei Siegen zu zwei Niederlagen an. Hinzu kommen fünf Unentschieden zwischen beiden Nationen. Auch mit Heimrecht der ÖFB-Auswahl gab es in sechs Partien gerade mal zwei Heimsiege (3U, 1N).

Für die Österreich Rumänien Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Aufeinandertreffen. Diese Duelle stammen aus der Nations-League-Saison 2020/21. Hier verloren die Rot-Weiß-Roten ihr Heimspiel mit 2:3, gewannen aber das Rückspiel in Rumänien mit 1:0.

Österreich vs Rumänien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Österreich: Pentz - Danso, Lienhart, Posch, Querfeld - Baumgartner, Laimer, Schmid, Seiwald, Sabitzer - Arnautovic

Ersatzbank Österreich: Lawal, Polster, N. Schmid, Friedl, Mwene, Veratschnig, Wöber - Ballo, Grillitsch, Grüll, Sabitzer, Schlager, Wimmer, Honsak, Gregoritsch

Startelf Rumänien: Moldovan - Ratiu, M. Popescu, Burca, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Dragus, Alibec

Ersatzbank Rumänien: Nita, Tarnovanu (Tor), Ghita, Nedelcearu, Oprut, Cretu, Alibec, Chiriches, Mihaila, Mitrita, Sorescu, Tanase, Sut, Miculescu, Munteanu, Birligea

Raul Florucz (Olimpija Ljubljana) steht dem ÖFB-Team zum WM-Quali-Auftakt nicht zur Verfügung. Auch Kapitän David Alaba (Real Madrid) und Keeper Alexander Schlager verpassen (RB Salzburg) die Partie.

Gernot Trauner (Feyenood) fehlt immerhin nur gegen Rumänien gesperrt. Bei den Gästen fallen Ianis Hagi (Rangers) und Radu Dragusin (Tottenham) aus. Anpassen müssen wir unsere Österreich Rumänien Prognose deswegen aber nicht.

Unser Österreich - Rumänien Tipp: Sieg Österreich & Unter 4,5 Tore

In der Quali-Gruppe H hat Österreich dieses Mal gute Chancen auf das WM-Ticket. Schon im ersten Heimspiel gegen Rumänien sind die Männer von Coach Ralf Rangnick zu Recht die klaren Favoriten.

Sicher haben die Rumänen zuletzt unter Coach Lucescu zahlreiche Siege gefeiert. Hier traf man aber nur auf schwächere Gegner. Doch am Samstag spielen die Qualität und der Heimvorteil der ÖFB-Auswahl eine große Rolle.