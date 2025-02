VBET Bonus – Infos, Bewertung und Bedingungen

VBET wurde bereits 2003 unter dem Namen Vivaro gegründet, seit 2014 ist der Buchmacher unter dem heutigen Namen VBET aktiv. Entstanden und gewachsen in Armenien hat sich VBET immer weiter in Europa ausgebreitet.

VBET ist Wettpartner und Sponsor einiger verschiedener Fußballclubs wie AS Monaco oder OGC Nizza, was die großen Ambitionen in Europa unterstreicht.