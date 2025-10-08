Österreich - San Marino Tipp, Prognose & Quoten | 09.10.2025

SPORT1 Betting 08.10.2025 • 18:00 Uhr Österreich - San Marino Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Wie deutlich wird es Wien?

Unser Österreich - San Marino Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 09.10.2025 lautet: Das Hinspiel gewann die Alpenrepublik auswärts mit 4:0. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir auf heimischem Rasen einen noch höheren Sieg.

Um es gleich vorweg zu nehmen: In unserer Österreich San Marino Prognose geht es allein um die Frage nach der Höhe des Heimsieges. Dass die Alpenrepublik diese Parte gewinnen wird, sollte jedenfalls außer Frage stehen. Sie hat bisher eine makellose Bilanz und will sich für das wichtige Match am Sonntag in Rumänien warm schießen.

Das Hinspiel war bereits eine klare Angelegenheit für Austria. Am Ende stand ein 4:0 auf der Anzeigetafel. Im Rückspiel zu Hause erwarten wir mindestens ein halbes Dutzend Tore des Favoriten. Deshalb entscheiden wir uns für den Österreich San Marino Wett Tipp heute “Sieg Österreich (HC 0:5)” mit einer Quote von 1,83 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Österreich vs San Marino auf “Sieg Österreich (HC 0:5)”:

San Marino hat das letzte WM-Qualifikationsspiel zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina mit 0:6 verloren.

Das Hinspiel gewann Österreich auswärts mit 4:0.

Die Alpenrepublik will sich für die Auswärtspartie in Rumänien warm schießen.

Österreich vs San Marino Quoten Analyse:

Die Rollen in diesem Match sind klar verteilt. Teilweise bieten die Sportwetten Anbieter noch nicht einmal Wetten auf die Gastgeber an. Auf der anderen Seite erreichen die Österreich San Marino Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste Werte bis 81,0. Selbst die “Doppelte Chance X2” wirft noch Quoten bis 34,0 ab.

Dass die Bookies dem krassen Außenseiter noch nicht einmal ein Tor zutrauen, wird an Quoten von bis zu 4,00 für die Option “Beide Teams treffen” mehr als deutlich. Zum Vergleich: Die Österreich San Marino Quoten für Wetten auf “Über 5,5 Tore”, also mindestens sechs Treffer in der Partie, erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,62.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs San Marino Prognose: Einbahnstraßen-Fußball in Wien

Die österreichische Nationalmannschaft ist bislang makellos durch die Qualifikation für die WM 2026 marschiert. Alle bisherigen vier Partien konnte die Alpenrepublik für sich entscheiden. Im bislang letzten Spiel machte sie dabei einen ganz großen Schritt Richtung Gruppensieg.

Bei Spitzenreiter Bosnien-Herzegowina gab es nämlich einen 2:1-Erfolg, mit dem man an Punkten mit den Bosniern gleichzog. Noch steht Austria aufgrund des um einen Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Rang 2, hat aber auch eine Partie weniger. Mit einem klaren Sieg am Donnerstag könnte man an den Bosniern vorbeiziehen, selbst wenn diese ihr Parallelspiel auf Zypern gewinnen.

Im eigenen Land sind die Österreicher seit ziemlich genau einem Jahr ungeschlagen. In diesem Zeitraum haben sie vier von sechs Heimspielen für sich entscheiden können (2U). Ohne Heim-Gegentor ging es zuletzt aber selten. Weiter zurückblickend kassierte Austria in acht der letzten zehn Begegnungen auf heimischem Rasen Gegentreffer.

Die beiden Ausnahmen bilden die Partien gegen Kasachstan im Oktober letzten Jahres (2:0) und das überhaupt letzte Heimspiel gegen Zypern (1:0). Trotz verlockender Quoten von bis zu 4,00 können wir uns in unserer Österreich San Marino Prognose aber nicht für ein Tor der Gäste aussprechen.

Österreich - San Marino Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:1 Bosnien-Herzegowina (A), 1:0 Zypern (H), 4:0 San Marino (A), 2:1 Rumänien (H), 0:2 Serbien (A)

Letzte 5 Spiele San Marino: 1:3 Malta (A), 0:6 Bosnien-Herzegowina (H), 1:4 FC Modena (A), 0:4 Österreich (H), 0:1 Bosnien-Herzegowina (A)

Letzte Spiele Österreich vs. San Marino: 4:0 (A), 7:0 (H), 4:1 (A)

Die San Marinesen haben in ihren bisherigen fünf Qualifikationsspielen überhaupt erst einmal getroffen, nämlich bei der 1:5-Heimniederlage gegen Rumänien. Auf der anderen Seite stehen bei ihnen schon 18 Gegentore in der Bilanz, was einem Schnitt von 3,6 Gegentreffern pro Match entspricht.

Interessant: In den beiden Auswärtspartien auf Zypern und in Bosnien gab es insgesamt nur drei Gegentore. Zu Hause gab es demnach schon 15 Gegentreffer, davon allein sechs im bislang letzten Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Das überhaupt letzte Länderspiel war ein Test gegen Malta.

Auch diese Begegnung verlor La Serenissima mit 1:3, wobei es alle drei Gegentreffer bereits innerhalb der ersten 34 Minuten gab. Gleichzeitig war es für den Fußballzwerg die siebte Pleite in Folge. In dieser Phase gab es unter anderem auch eine klare 1:4-Schlappe gegen den italienischen Zweitligisten FC Modena.

In der FIFA-Weltrangliste stehen die Gäste auf dem 210. und damit letzten Platz. Auch wenn man lange sucht, so findet man letztlich nichts, was im Österreich San Marino Tipp für den krassen Underdog sprechen könnte.

So seht ihr Österreich - San Marino im TV oder Stream:

09. Oktober 2025, 20:45 Uhr, Ernst Happel Stadion, Wien

Übertragung TV: DAZN, ORF1

Übertragung Stream: DAZN, ORF, Joyn

In Deutschland ist diese Partie nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bei DAZN zu sehen. Fußball-Freunde aus Österreich können diese Begegnung derweil bei ORF1 sowohl im TV als auch im Livestream, auch über Joyn, verfolgen.

Im Rahmen der Österreich San Marino Prognose wollen wir den direkten Vergleich nicht außer Acht lassen, der allerdings wenig Aufschluss bringt. Vor dem Hinspiel begegneten sich die beiden Länder zuletzt in der Qualifikation zur EM 2000. Die Alpenrepublik siegte auswärts mit 4:1, ehe es dann zu Hause ein klares 7:0 gab.

Österreich vs San Marino: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Österreich: Schlager - Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schmid, Seiwald, Baumgartner, Grillitsch, Sabitzer; Arnautovic

Ersatzbank Österreich: Pentz, Grüll, Danso, Florucz, Friedl, Gregoritsch, Polster, Posch, Prass, Querfeld, Schöpf, Wimmer, Wurmbrand

Startelf San Marino: Colombo - Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Mularoni, L. Capicchioni, Zannoni, Contadini, Berardi; Nanni

Ersatzbank San Marino: Amici, Zavoli, Giacopetti, G. Cappichioni, Giocondi, Pasolini, Rossi, Sensoli, Tosi, Valli Casadei, Salicioni

Besonderes Augenmerk gilt in dieser Partie ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic. Er ist mit aktuell 41 Toren der zweiterfolgreichste österreichische Torschütze. Nur noch drei Treffer fehlen ihm zum großen Toni Polster. Gegen einen Gegner wie den kommenden will der Stürmer sein Torekonto weiter ausbauen - und die Chancen hierfür stehen gut.

Im Hinspiel erzielte Arnautovic zwei Treffer und vergab gegen Ende noch einen Elfmeter. Wir sind überzeugt, dass er auch am Donnerstag das eine oder andere Tor zu unserem Österreich San Marino Tipp beiträgt. Wenn ihr für eure Wette kein eigenes Geld aufbringen wollt, dann schaut euch die Möglichkeit einer Freebet ohne Einzahlung an.

Unser Österreich - San Marino Tipp: “Sieg Österreich (HC 0:5)”

Im Hinspiel stand es bereits nach 27 Minuten 4:0 für die Österreicher. Das Endergebnis hätte durchaus höher ausfallen können, insbesondere, wenn man auch den vergebenen Strafstoß berücksichtigt. Im Rückspiel erwarten wir eine ähnlich einseitig geführte Partie.

Nachdem San Marino im letzten Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina zu Hause sechs Gegentreffer kassierte, sich auch gegen Malta drei Stück einfing und sich selbst vom italienischen Zweitligisten Moden vier Tore einschenken ließ, sind wir der Meinung, dass ein halbes Dutzend österreichischer Treffer mehr als nur wahrscheinlich sein sollte.