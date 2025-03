Österreich – Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 20.03.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 11:00 Uhr Österreich – Serbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoffs Wette | Hält David Alaba die Defensive der Gastgeber zusammen?

Unser Österreich – Serbien Sportwetten Tipp zum Nations League Playoffs Spiel am 20.03.2025 lautet: Ralf Rangnick und seine Auswahl haben im Wett Tipp heute die Favoritenrolle inne, müssen aber im Hinspiel in Wien vorlegen.

Die Konkurrenz in der Nations League A Gruppe 4 (Spanien, Dänemark, Schweiz) ist für die serbische Nationalmannschaft zu groß gewesen. Zumindest konnte diese sechs Punkte sammeln und sich dadurch in die Playoffs retten. In unserer Österreich Serbien Prognose gelten die Gäste jedoch als Außenseiter.

Das ÖFB-Team hofft auf eine Rückkehr in die Nations League A. Ralf Rangnick und seine Auswahl sind seit vier Länderspielen ungeschlagen (3S, 1U) und kommen im Österreich Serbien Wett Tipp heute mit einem Sieg davon. Für einen „Sieg Österreich” erhaltet ihr bei Bet-at-home eine Quote von 1,80 .

Darum tippen wir bei Österreich vs Serbien auf „Sieg Österreich“:

Österreich erspielte sich in der Nations League B die meisten Großchancen (21).

Serbien erzielte in 4 von 6 Begegnungen der Nations League A Gruppe 4 kein Tor.

Serbien hatte die niedrigste Schussverwandlungs-Quote der Nations League A (5,5 Prozent).

Österreich vs Serbien Quoten Analyse:

Die beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen fanden jeweils in Österreich statt und endeten mit einem Sieg der Gastgeber. Davon ist in Anbetracht der Österreich Serbien Quoten erneut auszugehen.

Während die Rot-Weiß-Roten mit Österreich Serbien Quoten von circa 1,80 ein Fall für einen Sportwetten Bonus sind, geht es für die „Orlovi“ vor allem darum, eine akzeptable Ausgangslage für das Rückspiel zu erarbeiten.

Österreich vs Serbien Prognose: ÖFB-Team kreativ und diszipliniert

Die ÖFB-Auswahl ist auf dem besten Wege, sich wieder für die Nations League A zu qualifizieren. Ralf Rangnick hat sein Team zu einer starken Auswahlmannschaft entwickelt, die auf beiden Seiten des Feldes dominieren kann.

In der Nations League B spielte sich keine andere Nationalmannschaft mehr Großchancen als Österreich heraus (21). Die gut orchestrierten Abläufe im Angriffsdrittel sind aber nur ein Teil unserer Begründung für den Österreich vs. Serbien Tipp.

Die Rangnick-Elf erspielte sich nicht nur die zweitmeisten erwartbaren Treffer (12,3 xG), sondern trat in der Arbeit gegen den Ball ebenfalls hoch konzentriert auf. 3,8 erwartbare Gegentreffer wurden nur von England (3,3 xGA) unterboten.

Die Kombination aus kreativer Offensive und fein abgestimmter Verteidigung bereitet den Boden für die Österreich gegen Serbien Prognose vor. Hinzu kommen die schwankenden Leistungen der Orlovi.

Österreich – Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:1 Slowenien (H), 2:0 Kasachstan (A), 5:1 Norwegen (H), 4:0 Kasachstan (H), 1:2 Norwegen (A).

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:0 Dänemark (H), 1:1 Schweiz (A), 0:3 Spanien (A), 2:0 Schweiz (H), 0:2 Dänemark (A).

Letzte 5 Spiele Österreich vs. Serbien: 2:1 (H), 3:2 (H), 2:3 (A), 0:1 (A), 1:3 (H).

Dragan Stojkovic und seine Mannschaft stießen in der Nations League A an ihre Grenzen. Serbien erzielte nur drei Treffer in sechs Paarungen und sammelte 6,0 erwartbare Treffer (12.).

Vier ihrer sechs Partien beendeten die Orlovi ohne eigenen Torerfolg. Das Angriffsspiel der Gäste ist trotz der vorhandenen individuellen Qualität nur unterdurchschnittlich. Wir können uns für den Österreich vs. Serbien Tipp ein weiteres Spiel ohne Treffer der Gäste sehr gut vorstellen.

Als Einzelwette erhaltet ihr für „Serbien Unter 0,5 Tore” attraktive Quoten im Bereich von circa 2,15. In Verbindung mit diesem Winamax Neukundenbonus ist das eine durchaus anspielbare Option.

Auswärts erzielte die Stojkovic-Auswahl nur einen Treffer und trat die Rückreise aus zwei von drei Partien ohne zuvor erzieltes Tor an.

Egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, Serbien hatte pro Spiel nicht nur sehr wenige Abschlüsse (2,7), sondern vergab die meisten Torchancen kläglich. Die Schussverwandlungs-Quote von nur 5,5 Prozent hat in der Nations League A kein anderer Teilnehmer unterboten.

Aus der statistischen Analyse geht ebenfalls die hohe Aggressivität der serbischen Auswahl hervor. Die Orlovi sammelten die meisten Gelben Karten (18) sowie die meisten Roten Karten (2) und griffen 12,7 Mal pro Spiel zu einem Foul (drittmeiste).

Zudem hat die Auswahl von Dragan Stojkovic zwei der drei Auswärtsspiele in der Nations League A mit mindestens zwei Toren Differenz verloren. Ein „Sieg Österreich (HC -1)“ kommt mit einer Quote von 3,15 für diese Interwetten Freebet in Frage.

Österreich vs Serbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Österreich: A.Schlager – Mwene, Lienhart, Alaba, Prass, Seiwald, Grillitsch, Schmid, Baumgartner, Wimmer – Arnautovic

Ersatzbank Österreich: Lawal, Pentz, Baidoo, Querfeld, Trauner, Lainer, Grillitsch, X. Schlager, Cham, Stöger, Grüll, Florucz, Gregoritsch

Startelf Serbien: Petrovic – Simic, Veljkovic, Milenkovic, Zivkovic, Nemanja Maksimovic, Samardzic, Gudelj, Terzic, Vlahovic, Luka Jovic

Ersatzbank Serbien: Rajkovic, Jovanovic, Pavlovic, Erakovic, Babic, Mimovic, Topic, Zdjelar, Lukic, Andrija Maksimovic, Birmancevic, Cvetkovic, Mitrovic, Stulic

Außerdem könnte die Rückkehr von ÖFB-Kapitän David Alaba einen positiven Einfluss auf die Motivation der Gastgeber nehmen. Der Profi von Real Madrid steht erstmals seit November 2023 wieder im Aufgebot.

Zwar fehlen durch die Verletzungen von Marcel Sabitzer, Kevin Danso und Stefan Posch wichtige Spieler, doch das Niveau im Team von Ralf Rangnick reicht aus, um diese Verluste kompensieren zu können. Konrad Laimer ist im ersten Duell gelbgesperrt.

Unser Österreich – Serbien Tipp: Sieg Österreich

Österreich hat in den drei vorangegangenen Heimspielen insgesamt zehn Treffer erzielt. Serbien dagegen kehrte aus zwei der letzten drei Auswärtsspiele mit einer Zu-Null-Niederlage zurück. Die Form der Gastgeber ist klar besser und das Heimspiel ein zusätzlicher Bonus.