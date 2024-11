Paderborn - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 23:00 Uhr Paderborn - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Erster Eintracht-Auswärtssieg seit über einem halben Jahr?

Unser Paderborn - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.11.2024 lautet: Eine der besten Heimmannschaften trifft auf eines der schwächsten Auswärtsteams. In unserem Wett Tipp heute dürfte klar sein, welcher Klub die Tore schießt.

Dritter gegen Drittletzter! In unserer Paderborn Braunschweig Prognose für die Zweitliga-Partie an diesem Sonntag sind die Rollen klar verteilt. Die Gastgeber haben fast zweieinhalb so viele Punkte wie die Gäste, die für ihren letzten Auswärtssieg lange zurückblättern müssen. Der SCP präsentiert sich dagegen mal wieder heimstark und will mit einem Dreier im eigenen Stadion den dritten Platz festigen oder im besten Fall sogar noch weiter nach oben klettern.

Wir entscheiden uns für den Paderborn Braunschweig Wett Tipp heute „Paderborn über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,57 bei Betway.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Braunschweig auf „Paderborn über 1,5 Tore“:

Paderborn erzielte in 3 der 4 Zweitliga-Heimspiele in dieser Saison mindestens 2 Tore.

Braunschweig kassierte in 4 der 5 BL2-Auswärtspartien in dieser Spielzeit mindestens 3 Gegentore.

Der SCP ist seit 7 Liga-Heimspielen ungeschlagen; die Eintracht seit 7 Liga-Auswärtspartien ohne Sieg.

Paderborn vs Braunschweig Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Paderborn Braunschweig Quoten macht es deutlich: Die Gastgeber gehen hier als klarer Favorit ins Rennen. Für einen Tipp auf einen Heimsieg, den ihr ganz bequem über die verschiedenen Sportwetten Apps platzieren könnt, erhaltet ihr Quoten um 1,65. Wer auf die Gäste setzt, darf sich über Quoten bis 4,80 freuen.

Fast schon naturgemäß sind die beiden beliebtesten Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“, wie mittlerweile in den meisten (Zweitliga-)Spielen, relativ niedrig quotiert. Die entsprechenden Paderborn Braunschweig Wettquoten sind in beiden Fällen nahezu identisch und bewegen sich zwischen 1,52 und 1,58.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Braunschweig Prognose: SCP dominiert das Geschehen

Fünf Siege, vier Remis, nur eine Pleite und damit 19 Punkte nach zehn Spieltagen. Der SC Paderborn spielt seine zum Vergleichszeitpunkt geteilt beste Zweitliga-Saison. Nur vor zwei Jahren waren die Ostwestfalen genauso gut gestartet. Während es damals nach zehn Partien nur zu Platz sechs reichte, steht der SCP aktuell auf dem dritten Rang.

Die zweitplatzierten Hannoveraner sind punktgleich, haben lediglich das um zwei Treffer bessere Torverhältnis. Den Großteil der Punkte holte Paderborn zu Hause. Aus vier Zweitliga-Heimspielen in dieser Saison holte man zehn von zwölf möglichen Zählern. Die letzte Liga-Pleite in der heimischen Home Deluxe Arena liegt über ein halbes Jahr zurück.

Am 05. April 2024 verlor der SCP daheim gegen die Hertha knapp mit 2:3. Bis heute blieb er in sieben aufeinanderfolgenden Heimpartien im Unterhaus ungeschlagen (5S, 2U). Bei allen drei Heimsiegen in dieser Spielzeit schossen die Ostwestfalen mindestens zwei Tore, was mit ein Grund für unseren Paderborn Braunschweig Tipp ist.

Vor allem in Durchgang zwei dreht die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok regelrecht auf. 14 ihrer bisherigen 18 Tore in dieser Zweitliga-Spielzeit erzielten die Ostwestfalen nach dem Seitenwechsel. Am Mittwoch konnten sie ihre Heimstärke aber nicht unter Beweis stellen. In der zweiten Runde des DFB-Pokals gab es das Aus gegen Bundesligist Bremen (0:1).

Paderborn - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:1 Bremen (H), 2:1 Köln (A), 0:3 Kaiserslautern (A), 3:0 Regensburg (H), 2:2 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 Münster (H), 1:3 Hertha (A), 2:0 Hannover (H), 1:3 Ulm (A), 2:0 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Braunschweig: 1:2 (H), 3:1 (A), 5:1 (H), 0:0 (A), 2:1 (H)

Gegner Braunschweig war bereits in der ersten Pokalrunde gescheitert und hatte somit unter der Woche frei. Diese Zeit haben die Löwen intensiv genutzt, um sich auf die kommende Partie vorzubereiten, in der sie ihren ersten Auswärtssieg seit über einem halben Jahr feiern wollen.

Der letzte Auswärtsdreier in der 2. Bundesliga datiert vom 20. April 2024 und war ein 3:0-Erfolg beim späteren Absteiger Osnabrück. Von den folgenden sieben Auswärtsspielen im Unterhaus hat die Eintracht keine mehr gewonnen und fünf verloren (2U). Allein in dieser Spielzeit gab es vier Pleiten in den bisherigen fünf Auswärtspartien (1U).

Zudem kassierte der BTSV bei den bisherigen fünf Gastspielen in dieser Saison schon 17 Gegentreffer. Dieser Wert wird nur vom SSV Jahn Regensburg (20) übertroffen, der allerdings in seinem letzten Auswärtsmatch gleich acht Gegentreffer in Nürnberg hinnehmen musste. Selbst erzielten die Löwen in der Fremde nur vier Tore - auch hier ist nur der Jahn schlechter.

Insgesamt kommt die Eintracht nach zehn Spieltagen auf gerade einmal elf Treffer, womit sie ligaweit die drittschwächste Offensive stellt. Dasselbe gilt dann auch für die Defensive. Hier bedeuten insgesamt 23 Gegentore den drittschlechtesten Wert im Unterhaus und sind ein weiteres Puzzlestück in unserer Paderborn Braunschweig Prognose.

So seht ihr Paderborn - Braunschweig im TV oder Stream:

03. November 2024, 13:30 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Mittlerweile dürfte es sich überall herumgesprochen haben, dass die Spiele der 2. Bundesliga exklusiv bei Sky im TV und Stream laufen. Vielleicht noch nicht überall bekannt ist die Möglichkeit, die Partien aus dem Unterhaus bei WOW zu streamen. So oder so ist aber ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Das letzte Duell entschieden die Löwen für sich, die damit eine Serie von fünf direkten Aufeinandertreffen ohne Sieg beendeten (3U, 2N). Dieses Mal sehen wir in unserer Paderborn Braunschweig Prognose aber die Ostwestfalen ziemlich klar vorne.

Paderborn vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Schubert; Hoffmeier, Götze, Brackelmann; Obermair, Kinsombi, Castaneda, Zehnter; Bilbija, Michel, Ansah

Ersatzbank Paderborn: Boevink, Bäuerle, Bravo-Sanchez, Herrmann, Scheller, Baur, Grimaldi, Kostons, Engelns

Startelf Braunschweig: Johansson; Jaeckel, Bicakcic, Ivanov; Kaufmann, Krauße, Köhler, Bell Bell, Gomez; Szabo, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Duda, Ba, Conteh, Nikolaou, Queißer, Raebiger, Ehlers, Di Michele Sanchez, Polter

Wir würden sogar so weit gehen und den Gastgebern einen Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung zusprechen. Für den Paderborn Braunschweig Tipp „Sieg Paderborn (HC 0:1)“ gibt es Quoten bis 2,75. Wer einen Sportwetten Bonus ergattern kann, sollte diese Option versuchen. Schaut hierzu gerne in unseren Sportwetten Bonus Vergleich.

Unser Paderborn - Braunschweig Tipp: „Paderborn über 1,5 Tore“

Kein anderer Zweitliga-Verein wartet so lange auf einen Auswärtserfolg wie die Löwen. Zudem verlor der SCP nur eine der letzten 13 Zweitliga-Partien gegen Vereine, die vor dem Spieltag auf einem der letzten drei Plätze standen - so wie aktuell die Eintracht auf Rang 16 (7S, 5U). Auch wenn es diese einzige Pleite ausgerechnet gegen Braunschweig gab, sehen wir klare Vorteile bei den Ostwestfalen, die sich vor allem zu Hause extrem treffsicher zeigen.