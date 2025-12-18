Paderborn - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 19.12.2025

SPORT1 Betting 18.12.2025 • 18:00 Uhr Paderborn - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Topspiel der punktgleichen Tabellennachbarn?

Unser Paderborn - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.12.2025 lautet: Die Lilien wollen Rang 3 vor dem SCP verteidigen. Nach unserer Einschätzung in unserem Wett Tipp heute werden sie das auch schaffen.

Der 17. Spieltag der Zweitligasaison 2025/26 hält zum gleichzeitigen Abschluss der Hinrunde sowie überhaupt des Kalenderjahres 2025 noch einmal einen Kracher bereit. In unserer Paderborn Darmstadt Prognose beschäftigen wir uns mit dem Topspiel zwischen dem Vierten und dem punktgleichen Dritten.

Beide Klubs wollen im besten Fall auf einem direkten Aufstiegsplatz, zumindest aber unter den Top Drei überwintern. Wir trauen den Gästen etwas Zählbares in der Home Deluxe Arena zu und entscheiden uns daher für den Paderborn Darmstadt Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2” mit einer Quote von 1,64 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Darmstadt auf “Doppelte Chance X2”:

Paderborn hat die letzten beiden Heimpartien verloren.

Darmstadt hat keines der letzten 6 Spiele in der 2. Bundesliga verloren (4S, 2U).

Der SCP kassierte 3 seiner bisherigen 4 Niederlagen zu Hause.

Paderborn vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter favorisieren in diesem Topspiel den Gastgeber aus Ostwestfalen. Bei Paderborn Darmstadt Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf einen Heimsieg kann man von der ganz großen Favoritenstellung allerdings nicht sprechen. Die Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Gäste erreichen dagegen Höchstwerte bis 3,20.

Dass es in der Home Deluxe Arena torreich werden könnte, halten die Buchmacher für ziemlich wahrscheinlich. Die durchschnittlichen Paderborn Darmstadt Wettquoten für den Tipp auf “Über 2,5 Tore” liegen bei 1,64. Für Wetten auf mindestens vier Treffer in der Begegnung gibt es dagegen schon Quoten bis 2,55.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Darmstadt Prognose: Lilien bestehen in Ostwestfalen

Die Paderborner hätten gut und gerne auch als Tabellenführer in dieses Match gehen können - hätten sie an den Spieltagen 13 bis 15 nicht dreimal in Folge verloren. Die Pleitenserie ging erst am vergangenen Samstag zu Ende, als der SCP in Karlsruhe klar mit 4:0 gewinnen konnte.

Nun wollen die Ostwestfalen mit einem Heimdreier nachlegen. Ihre letzten beiden Heimspiele gegen Hannover und Elversberg haben sie verloren und dabei jeweils zwei Gegentore zugelassen. Insgesamt kommen sie in den bisherigen acht Heimpartien der laufenden Zweitliga-Saison auf drei Niederlagen (5S).

Zum Vergleich: Auswärts gab es erst eine Schlappe und mit einer 5-2-1-Bilanz bei 13:5 Toren ist der SCP auch das beste Auswärtsteam im Unterhaus. Daheim erzielte er in ebenfalls acht Spielen zwar auch 13 Tore, hat mit elf allerdings mehr als doppelt so viele Gegentreffer kassiert als auswärts.

Zieht man das Pokal-Heimspiel gegen Leverkusen mit heran, dann haben die Ostwestfalen drei ihrer letzten vier Begegnungen zu Hause verloren und in vier ihrer letzten fünf Heimpartien mindestens zwei Gegentore kassiert. Nach alldem erwarten wir in unserer Paderborn Darmstadt Prognose keinen Heimsieg. Folgt ihr unserem Tipp, ist ein Blick auf den aktuellen Merkur Bets Bonus unausweichlich.

Paderborn - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 4:0 Karlsruhe (A), 1:2 Elversberg (H), 1:2 Schalke (A), 0:2 Hannover (H), 1:0 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:0 Münster (H), 3:2 Karlsruhe (H), 0:2 Freiburg (A), 0:0 Elversberg (A), 4:2 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Darmstadt: 1:0 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H), 0:3 (A)

Dass wir den Lilien in diesem Match etwas Zählbares zutrauen, liegt auch an deren eigener Leistung. Seit sechs Partien in der 2. Bundesliga sind sie ungeschlagen (4S, 2U). Am vergangenen Wochenende ließen sie dem 3:2-Heimerfolg über Karlsruhe am Spieltag zuvor einen 1:0-Heimsieg über Preußen Münster folgen.

Damit verteidigte der SVD Rang 3 vor den punktgleichen Paderbornern, die das um zwei Treffer schlechtere Torverhältnis (26:16) als die Gäste (27:15) haben. Der Rückstand beider Klubs auf die zweitplatzierten Elversberger beträgt nur einen Zähler. Spitzenreiter Schalke ist dagegen schon fünf Punkte entfernt. Verfolger Hannover hat wiederum drei Zähler weniger.

Mit gerade einmal nur zwei Niederlagen an den bisherigen 16 Spieltagen haben die Lilien ligaweit die wenigsten, was mit ein Grund für unseren Paderborn Darmstadt Tipp ist, den ihr nach erfolgreicher Merkur Bets Anmeldung beim gleichnamigen Buchmacher platzieren könnt.

Allerdings muss man anmerken, dass die Hessen beide Pleiten auswärts kassiert haben. Im bisher letzten Zweitliga-Auswärtsspiel nahmen sie einen Punkt beim torlosen Remis in Elversberg mit. Zwar hat der SVD in sieben Auswärtsbegegnungen nur neun Tore geschossen, auf der anderen Seite aber auch nur sieben Gegentreffer in der Fremde kassiert.

So seht ihr Paderborn - Darmstadt im TV oder Stream:

19. Dezember 2025, 18:30 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Das Topspiel des 17. Spieltags findet bereits am Freitag statt und ist nur bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW zu sehen. In beiden Fällen benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo, wenn ihr die Begegnung live und in Farbe verfolgen wollt.

Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Klubs ist durchaus interessant. In der Vorsaison hat der SCP beide Duelle für sich entscheiden können und mit dem Sieg im Hinspiel eine starke Serie der Lilien beendet. Die hatten zuvor nämlich fünf direkte Begegnungen in Folge für sich entschieden.

Paderborn vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Seimen - Hansen, Götze, Scheller; Curda, Copado, Baur, Klaas, Bätzner, Obermair; Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Castaneda, Brackelmann, Engelns, Bilbija, Wörner, Sticker, Marino, Tigges

Startelf Darmstadt: Schuhen - Pfeiffer, Klefisch, Maglica; Lopez, Richter, Papela, Akiyama, Corredor, Marseiler; Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Bialek, Bader, Holland, Vukotic, Will, Furukawa, Lakenmacher, Güler

Bei der 0:1-Heimpleite in der vergangenen Spielzeit blieben die Hessen mal wieder ohne einen eigenen Treffer gegen die Ostwestfalen, nachdem sie zuvor in sechs aufeinanderfolgenden Duellen mindestens einmal den Weg in den gegnerischen Kasten gefunden hatten.

In vier der bisherigen fünf Zweitliga-Aufeinandertreffen in Paderborn kamen beide Teams zum Torerfolg. Insgesamt fielen in diesen fünf Partien 21 Tore und damit im Schnitt 4,2 Treffer pro Begegnung. Entsprechend ließe sich unser Paderborn Darmstadt Tipp noch um eine Torwette erweitern, um die Quote weiter in die Höhe zu treiben.

Unser Paderborn - Darmstadt Tipp: “Doppelte Chance X2”

Ohne Frage haben beide Klubs das Zeug zum Sieg. Beide wollen den Dreier auch, um mindestens auf Platz 3 zu überwintern. Die Gäste aus Darmstadt sind seit sechs Zweitligaspielen ungeschlagen, während Paderborn seine letzten beiden Heimspiele verloren hat und erst am vergangenen Wochenende eine drei Partien anhaltende Pleitenserie mit einem Sieg beenden konnte.

Die Hessen haben schon in ihrem letzten Auswärtsspiel beim Zweiten Elversberg gepunktet, während der SCP in seinem bisher letzten Heimspiel gegen die Saarländer den Kürzeren zog. Für uns herrscht in diesem Match hohe Remisgefahr, wobei wir den Darmstädtern mindestens einen Punkt mehr zutrauen als den Paderbornern einen Sieg. Insofern halten wir eine Absicherung für eine sehr gute Option.

Unser Paderborn Darmstadt Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance X2” mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,64.