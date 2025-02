Paderborn - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 23:00 Uhr Paderborn - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Ist der HSV für die SCP-Defensive gewappnet?

Unser Paderborn - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.03.2025 lautet: Das Hinrunden-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften endete ohne Sieger (2:2). Im Wett Tipp heute nehmen wir uns daher lieber die Anzahl der Treffer vor.

Seit elf Zweitliga-Spieltagen ist der HSV ungeschlagen. Angeführt vom überragenden Davie Selke setzte der ehemalige Bundesliga-Dino im Top-Spiel gegen Kaiserslautern zuletzt ein Statement (3:0) und festigte die Spitzenposition im deutschen Unterhaus. Die Quoten für unsere Paderborn HSV Prognose sind dennoch ziemlich ausgeglichen.

An den SCP07 darf durchaus ebenfalls ein Lob ausgesprochen werden. Die Hausherren sind seit drei Zweitliga-Begegnungen nicht mehr bezwungen worden (2S, 1U). Der Rückstand auf die Top 3 beträgt derzeit nur einen Zähler. Im Paderborn HSV Wett Tipp heute erwarten wir dennoch vom “HSV Über 1,5 Tore” und spielen dafür eine Quote von 2,10 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Paderborn vs HSV auf “HSV Über 1,5 Tore”:

Davie Selke hat in 5 aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen getroffen (6 Tore).

Der HSV erzielte die meisten Tore im deutschen Unterhaus (51).

Die Hanseaten sind das stärkste Rückrunden-Team der 2. Bundesliga (14 Punkte).

Paderborn vs HSV Quoten Analyse:

Seit vier Zweitliga-Duellen haben die Rothosen nicht mehr gegen Paderborn gewonnen (2U, 2N). Die Paderborn HSV Quoten in der ODDSET App repräsentieren dennoch den momentanen Eindruck der Wettanbieter.

Insgesamt ergibt sich ein recht ausgeglichenes Bild der Paderborn HSV Wettquoten. Gewinnt der SCP07, gibt es die Möglichkeit auf einen 2,55-fachen Gewinn. Ein Dreier der Gäste ist den Buchmachern eine Quote von 2,65 wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs HSV Prognose: Mitreißende Vorstellungen

Wenn Davie Selke trifft, kennt er kein Halten. Der aktuell beste Torjäger der 2. Bundesliga (16 Tore) befindet sich in der Form seines Lebens und hat in den sieben vergangenen Zweitliga-Paarungen neun Treffer erzielt.

Sein Schnitt von 1,08 Toren pro 90 Minuten ist in Verbindung mit seinem hohen Arbeitspensum beeindruckend und wird von keinem anderen Akteur im deutschen Unterhaus überboten.

Schon in den vergangenen Spielzeiten zählten die Hanseaten stets zu den Aufstiegsfavoriten. Allerdings litten die Rothosen in der Rückrunde oft unter dem immensen Druck und ließen regelmäßig zu viele Zähler liegen.

Das ist in dieser Saison anders. Merlin Polzin und seine Spieler wurden in sechs Rückrunden-Partien kein einziges Mal bezwungen. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden belegen die Norddeutschen den ersten Platz der Rückrundentabelle. In der Folge schieben wir die Gäste in unserem Paderborn vs. HSV Tipp in die leichte Favoritenrolle.

Paderborn - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:1 Hannover (A), 2:0 Münster (H), 2:0 Ulm (A), 1:2 Fürth (H), 1:0 Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele HSV: 3:0 Kaiserslautern (H), 1:1 Regensburg (A), 2:1 Münster (A), 2:2 Hannover (H), 3:2 Hertha (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. HSV: 2:2 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 2:2 (A), 2:3 (H).

Im Schnitt erzielten die Hanseaten circa 2,2 Tore pro Spieltag (insgesamt 51 Tore). Das ist im Ligavergleich ebenso der beste Wert wie 43,6 erwartbare Treffer und 5,7 abgegebene Torschüsse pro Partie.

Der Vergleich mit dem SCP in der Paderborn vs HSV Prognose ist unter anderem deshalb so interessant, weil die beste erwartbare Offensive auf die stärkste erwartbare Hintermannschaft der 2. Bundesliga trifft (24,8 xGA).

Klappert ihr die letzten Heimspiele der Hausherren ab, dürften euch die Resultate womöglich etwas überraschen. Paderborn nahm in fünf der sechs vorangegangenen Auftritte auf heimischem Rasen mindestens zwei Gegentore hin.

Die einzige Ausnahme war das vergangene Heimspiel gegen Münster, das die Mannschaft von Lukas Kwasniok mit 2:0 souverän für sich entschieden hat. Am vergangenen Wochenende ließ der SCP07 jedoch zwei Punkte gegen Hannover liegen (1:1).

Verglichen mit H96 (8,8 Prozent) glänzt der Hamburger SV in dieser Spielzeit mit einer wesentlich stärkeren Schussverwandlungs-Quote von 15,4 Prozent, die von keinem Ligakonkurrenten übertroffen wird.

So seht ihr Paderborn - HSV im TV oder Stream:

02. März 2025, 13.30 Uhr, Benteler-Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Aus den bisherigen Zeilen geht offensichtlich hervor, dass wir die Gäste in ihrer aktuellen Verfassung favorisieren und nach elf ungeschlagenen Zweitliga-Spielen in Serie keine Niederlage der Pelzin-Elf erwarten.

Als mögliche Alternative zu unserem Paderborn vs. HSV Tipp empfehlen wir eine Wette auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”. Dafür erhaltet ihr eine Quote von 1,80, die ihr mit diesem Interwetten Bonus kombinieren könnt.

Paderborn vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Schubert - Hoffmeier, Götze, Brackelmann, Obermair, Scheller, Castaneda, Zehnter, Terho, Mehlem, Ansah

Ersatzbank Paderborn: Schulz, Curda, Ens, Hansen, Hermann, Brandt, Michel, Grimaldi

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Elfadli, Hadzikadunic, Muheim, Karabec, Meffert, Reis, Mebude, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Mickel, Schonlau, Hefti, Poreba, Richter, Balde, Rossing-Lelesiit, Königsdörffer, Stange

Einen fantastischen Value sehen wir in der Paderborn gegen HSV Prognose in einer Wette auf “Davie Selke trifft”. Obwohl der Stürmer zuletzt in vier aufeinanderfolgenden Liga-Spielen mindestens ein Tor erzielt hat, erhaltet ihr für eine Fortsetzung dieser Serie den 2,80-fachen Gewinn.

Bereits im Hinrunden-Duell (2:2) erzielte der Top-Torjäger der 2. Bundesliga einen Treffer und rettete seiner Mannschaft damit einen Zähler.

Unser Paderborn - HSV Tipp: HSV Über 1,5 Tore

Der HSV strotzte im letzten Zweitliga-Spiel gegen Kaiserslautern vor Selbstvertrauen, kombinierte sich zu drei sehenswerten Toren und untermauerte den Status als Aufstiegsfavorit. Zu Gast beim SC Paderborn erwarten wir erneut mehrere Treffer der besten Zweitliga-Offensive.