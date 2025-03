Paderborn - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 15.3.25

Paderborn - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Kaiserslautern in den Top 3?

Paderborn - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Kaiserslautern in den Top 3?

Unser Paderborn - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Nach dem 1:1 gegen Elversberg muss der 1. FCK einen Absturz vermeiden. Mit Paderborn wartet ein durchaus unangenehmes Team. Im Wett Tipp heute wird es ein harter Kampf mit wenigen Toren.

Am 15. März 2025 steht uns ein packendes Duell in der 2. Bundesliga bevor, wenn Paderborn auf Kaiserslautern trifft. Die Partie wird um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena angepfiffen. Paderborn, derzeit auf Platz 5 mit 42 Punkten, empfängt den Drittplatzierten Kaiserslautern, der 43 Punkte auf dem Konto hat.