Paderborn vs Schalke Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 26.04.2026

SPORT1 Betting 25.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Paderborn vs Schalke Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 26.04.2026.

Der 31. Spieltag der 2. Bundesliga steht ganz im Zeichen des Topspiels zwischen dem Zweiten Paderborn und Tabellenführer Schalke. Die Gäste aus Gelsenkirchen könnten bei einem Sieg die Rückkehr in die Bundesliga möglicherweise schon fest planen. Der SCP auf der anderen Seite könnte mit einem Dreier die Königsblauen an der Tabellenspitze ablösen.

Wir helfen euch nicht nur bei der Suche nach dem besten Wettbonus Angebot, sondern auch bei der Suche nach geeigneten Wetten für dieses Spitzenduell. Im Hinspiel hatte S04 die Nase mit 2:1 knapp vorne. Am kommenden Sonntag wären die Knappen wohl schon mit einem Remis zufrieden. Die Ostwestfalen wiederum wollen diese Partie zumindest nicht verlieren.

Die Wettanbieter sehen in diesem Match die Hausherren aufgrund des Heimvorteils leicht vorne. Für uns herrscht in dieser Begegnung eine hohe Remisgefahr, wobei wir es den Gästen zutrauen, auch beim Verfolger zu bestehen. Wir entscheiden uns daher für den Paderborn Schalke Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”. Hierfür gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 1,50!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der SC Paderborn befindet sich mitten in seinen “Wochen der Wahrheit”. Am vergangenen Wochenende musste der Zweite beim bis dato Dritten Hannover antreten. Am Sonntag kommt Spitzenreiter Schalke in die Home Deluxe Arena und am nächsten Spieltag muss man zum aktuell Dritten Elversberg. Nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe muss der SCP noch ans Darmstädter Bölle, wo er zum Abschluss bei der derzeit zweitbesten Heimmannschaft antreten muss, die bis zur letzten Sekunde um den Aufstieg mitspielen will. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Paderborner in Hannover mit einem 1:1 begnügen. Ihr Rückstand auf Schalke beträgt drei Punkte und ist damit genauso groß wie der Vorsprung auf Elversberg.

Mit dem Remis in der niedersächsischen Hauptstadt blieb der SCP auch im zehnten Zweitligaspiel in Folge ungeschlagen und ist damit genauso lange unbesiegt wie ansonsten nur noch Schalke. Für die Ostwestfalen ist das die zweitlängste Serie in ihrer Zweitliga-Historie. Beide Klubs kommen in diesem Zeitraum auf sechs Siege und vier Remis. Mit 58 Punkten nach 30 Spieltagen absolviert Paderborn seine beste Saison im Unterhaus. Mit 52 Treffern stellen die Gastgeber auch die geteilt beste Offensive. Selbst konnten sie allerdings in nur einer der letzten acht Zweitligapartien ihren Kasten sauber halten. Während die Paderborner in 15 Auswärtsspielen nur 13 Gegentore kassiert haben, waren es in ebenfalls 15 Heimbegegnungen bereits 22 Gegentreffer.

Mit Schalke kommt nun die beste Defensive der 2. Bundesliga in die Home Deluxe Arena, die an den bisherigen 30 Spieltagen erst 26 Gegentreffer zugelassen hat. Aber: In den letzten zwölf Partien im Unterhaus konnten die Knappen nur zweimal eine weiße Weste wahren. Auswärts kassierten sie in jeder ihrer letzten fünf Begegnungen mindestens ein Gegentor. Von ihren letzten sieben Begegnungen in der Fremde hat Königsblau auch nur zwei gewonnen (3U, 2N). In der Auswärtstabelle steht S04 nur auf Rang vier und hat von den bisherigen 15 Partien auf des Gegners Platz elf nicht verloren (7S, 4U, 4N). Interessant: Mit zwölf haben die Schalker die wenigsten Tore von den Mannschaften auf den Rängen eins bis neun der Auswärtstabelle.

Überhaupt kommt der Spitzenreiter auf “nur” 45 Treffer an den bisherigen 30 Spieltagen. Jedes der Teams auf den nachfolgenden Plätzen zwei bis fünf hat mehr Tore erzielt und von den Klubs auf den Rängen eins bis acht des Gesamtrankings hat nur Hertha einen Treffer weniger. So kommt es in Summe dann auch, dass die Partien mit Schalker Beteiligung ligaweit die torärmsten sind. Im Schnitt sind bislang nur 2,4 Tore pro Zweitliga-Begegnung gefallen, in denen die Königsblauen mitwirkten. Mit 61 Punkten spielt S04 die zweitbeste Saison seiner Zweitliga-Geschichte. Nur in der Spielzeit 1990/91 war es umgerechnet ein Zähler mehr und in den letzten neun Saisons hatte lediglich Darmstadt nach 30 Spieltagen mehr Punkte als die Knappen (64 in 2022/23).

Paderborn vs Schalke: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Paderborn vs Schalke Prognosen für das Gipfeltreffen am 31. Zweitliga-Spieltag setzen wir auf die Abgeklärtheit der Gäste und erwarten ein spannendes Match, bei dem beide Teams aber auch vielleicht nicht bis ins Letzte gehen werden.

Doppelte Chance X2 ( Quote 1,50 bei Admiralbet ): Beide Teams sind seit zehn Zweitligaspielen ungeschlagen und damit so lange wie keine andere Mannschaft. Schalke wäre mit einem Remis sicherlich zufrieden und auch der SCP könnte einer Punkteteilung gegenüber nicht abgeneigt sein, da man damit in jedem Fall Rang 2 verteidigen würde. Insofern herrscht für uns in dieser Begegnung hohe Remisgefahr. Wir halten S04 auch für abgezockt genug, hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. In Paderborn haben die Knappen vier ihrer bisherigen fünf Gastspiele in Bundesliga und 2. Bundesliga gewonnen (1N).

Beide Teams sind seit zehn Zweitligaspielen ungeschlagen und damit so lange wie keine andere Mannschaft. Schalke wäre mit einem Remis sicherlich zufrieden und auch der SCP könnte einer Punkteteilung gegenüber nicht abgeneigt sein, da man damit in jedem Fall Rang 2 verteidigen würde. Insofern herrscht für uns in dieser Begegnung hohe Remisgefahr. Wir halten S04 auch für abgezockt genug, hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. In Paderborn haben die Knappen vier ihrer bisherigen fünf Gastspiele in Bundesliga und 2. Bundesliga gewonnen (1N). Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen ( Quote 2,05 bei Admiralbet ): Paderborn stellt mit 52 Toren die beste Offensive im Unterhaus und hat an jedem der letzten acht Spieltage getroffen. In sechs der letzten acht Partien trafen die Ostwestfalen mindestens doppelt. Schalke stellt mit 26 Gegentreffern zwar die beste Defensive, konnte aber auch nur an zwei der letzten zwölf Spieltage den Kasten sauber halten. Selbst traf Königsblau in jeder der letzten zehn Zweitliga-Begegnungen.

Paderborn stellt mit 52 Toren die beste Offensive im Unterhaus und hat an jedem der letzten acht Spieltage getroffen. In sechs der letzten acht Partien trafen die Ostwestfalen mindestens doppelt. Schalke stellt mit 26 Gegentreffern zwar die beste Defensive, konnte aber auch nur an zwei der letzten zwölf Spieltage den Kasten sauber halten. Selbst traf Königsblau in jeder der letzten zehn Zweitliga-Begegnungen. Beide Teams treffen & Unter 3,5 Tore ( Quote 2,90 bei Admiralbet ): In den bisherigen 30 Zweitligaspielen Schalkes in dieser Saison sind im Schnitt 2,4 Tore pro Begegnung gefallen. Das ist Liga-Tiefstwert. In den Partien Paderborns waren es im Schnitt 2,9 Treffer. Nur sechs von 30 Begegnungen des SCP endeten mit mindestens vier Toren in der Partie. Bei den Königsblauen war das sogar an nur fünf von 30 Spieltagen der Fall.

In den bisherigen 30 Zweitligaspielen Schalkes in dieser Saison sind im Schnitt 2,4 Tore pro Begegnung gefallen. Das ist Liga-Tiefstwert. In den Partien Paderborns waren es im Schnitt 2,9 Treffer. Nur sechs von 30 Begegnungen des SCP endeten mit mindestens vier Toren in der Partie. Bei den Königsblauen war das sogar an nur fünf von 30 Spieltagen der Fall. Mehr Tore in 2. Halbzeit (Quote 2,10 bei Admiralbet): Paderborn erzielte 32 und damit fast 62 % all seiner Treffer nach dem Seitenwechsel. Bei Schalke ist diese Bilanz mit 22 Toren in Durchgang eins und 23 Toren in der zweiten Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Allerdings kassierte S04 nach dem Pausentee 18 Gegentore, während es vor dem Kabinengang erst acht Gegentreffer gab.

Es ist das Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten. Sollte Schalke gewinnen und sollten Hannover und Elversberg zuvor patzen, dann hätten die Knappen mindestens Rang 3 sicher und es würde aus den letzten drei Partien nur noch ein Zähler für die Rückkehr ins Oberhaus fehlen. Doch auch ein Remis beim ärgsten Verfolger wäre einiges wert.

Der SCP will bei nur drei Punkten Vorsprung auf Elversberg und dem schlechteren Torverhältnis gegenüber der SVE zumindest nicht verlieren, um Rang 2 zu verteidigen. Der etwas größere Druck liegt bei den Gastgebern, die mit einem Sieg aber auch an Punkten mit Schalke gleichziehen könnten. Wir halten die Gäste für abgeklärt genug, auch beim Tabellenzweiten zu bestehen und tippen daher auf “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 1,50 bei Admiralbet.