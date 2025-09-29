Pafos - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2025

SPORT1 Betting 29.09.2025 • 18:00 Uhr Pafos - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Hält der FCB die perfekte Saisonbilanz aufrecht?

Unser Pafos - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 30.09.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister brettert im Wett Tipp heute über den zyprischen Vertreter hinweg.

Wahrscheinlich widmen wir uns in der Pafos Bayern Prognose dem größten Mismatch des zweiten Spieltages der Champions-League-Ligaphase. Die Münchner haben am ersten Spieltag einen fantastischen 3:1-Heimsieg gegen Chelsea errungen und sind der klare Favorit in diesem Vergleich.

Den Gastgebern ist in der ersten Runde ein achtbares 0:0 gegen Olymiakos möglich gewesen. Davon sind die Hausherren in unserem Pafos Bayern Wett Tipp heute ein gutes Stück weit entfernt. Bei NEO.bet spielen wir “Sieg Bayern (HC -2)” zu einer Quote von 1.92.

Darum tippen wir bei Pafos vs Bayern auf “Sieg Bayern (HC -2)”:

Bayern gewann alle 6 Aufeinandertreffen mit zpyriotischen Teams (31:2 Tore).

Bayern erzielte in den letzten 7 Pflichtspielen jeweils “Über 2,5 Tore”.

Bayern gewann 3 der letzten 4 Pflichtspiele mit mindestens 3 Toren Vorsprung.

Pafos vs Bayern Quoten Analyse:

Nicht nur die Wettanbieter mit einer deutschen Lizenz haben keinen Zweifel an einem Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters. Auf dem gesamten Markt findet ihr kaum nennenswerte Pafos Bayern Quoten für einen Erfolg der Münchner.

Die massive Außenseiterrolle der Hausherren erkennt ihr anhand der Pafos Bayern Wettquoten von 25,00 für einen Dreier der leichten Brigade, die seit 2023 von Juan Carlos Carcedo trainiert wird.

Pafos vs Bayern Prognose: Seriosität ist gefragt

Ob der Kader der Münchner zu klein ist, um in allen Wettbewerben nach Titeln zu streben, wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. An einem souveränen Auswärtssieg im Pafos vs. Bayern Tipp gibt es hingegen keine Zweifel.

Vincent Kompany hat mit seiner Mannschaft bislang acht Pflichtspiele in dieser Spielzeit bestritten - allesamt erfolgreich. Fünf von acht Begegnungen vor der Pafos gegen Bayern Prognose gewann der FCB mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

Unsere Empfehlung ist nicht ohne Grund ein Bayern-Sieg mit mindestens drei Toren Differenz. Diesen Vorsprung hat der deutsche Rekordmeister in drei seiner vier vorangegangenen Pflichtspiele über die Ziellinie gebracht.

Speziell die Offensivabteilung der Kompany-Auswahl verbreitet in der Frühphase dieser Saison bei jedem Kontrahenten die größten Befürchtungen. Bayern hat in sieben von acht Pflichtspielen mindestens drei Tore erzielt.

Pafos - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pafos: 2:1 Ol. Nicosia (H), 3:0 Paralimni (H), 2:0 Aradippou (A), 0:0 Olympiakos (A), 0:1 Apollon Limassol (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Werder Bremen (H), 4:1 Hoffenheim (A), 3:1 Chelsea (H), 5:0 HSV (H), 3:2 Augsburg (A).

Letzte 5 Spiele Pafos vs. Bayern: -

Im Schnitt jubelten Top-Angreifer Harry Kane und seine Teamkollegen über 3,75 erzielte Tore pro Pflichtspiel in dieser Spielzeit (30 Tore in 8 Begegnungen). Somit wäre eine Gratiswette auf “Bayern Über 3,5 Tore” nicht verwerflich.

Zusätzlich hat die Defensive der Gäste zuletzt ihren Job erfüllt und in den vier vorangegangenen Auftritten insgesamt nur zwei Gegentore hingenommen. Das stärkt unser Vertrauen in den Pafovs - Bayern Tipp enorm.

Die Offensivabteilung der Hausherren wird mit diesem außerordentlich hohen Niveau nicht lange Schritt halten können, auch wenn der Underdog zuletzt drei Zu-Null-Siege in Serie gefeiert hat.

Diese Siege feierten die Schützlinge von Juan Carlos Carcedo jedoch allesamt auf nationaler Ebene. Die Konkurrenz auf Zypern ist jedoch nicht annähernd mit dem Kader des FCB zu vergleichen.

Dennoch wird Seriosität von den FCB-Profis verlangt. Pafos verlor zuletzt nur eines von elf europäischen Heimspielen und gewann acht dieser elf Auftritte im Alphamega Stadium.

So seht ihr Pafos - Bayern im TV oder Stream:

30. September 2025, 21 Uhr, Stelios Kyriakidis, Pafos

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Gegen Champions-League-Neulinge hat der deutsche Rekordmeister in der jüngeren Vergangenheit oft kurzen Prozess gemacht. Zudem ist die Kompany-Elf (Klub-WM ausgeschlossen), seit 15 Spielen ungeschlagen.

Top-Angreifer Harry Kane wird gegen Pafos voraussichtlich wieder die Sturmreihe anführen. Der englische Stürmer hat bereits 100 Tore im Bayern-Dress erzielt - in nur 104 Einsätzen für den FCB!

Pafos vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Pafos: Michail - Mimovic, Luckassen, Luiz, Correia - Goldar - Jaja, Sunjic, Pepe, Dragomir - Dimata

Ersatzbank Pafos: Corter, Petrou, Langa, Pileas, Quina, Orsic, Sema, Anderson Silva

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Guerreiro - Bishof, Kimmich - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Kiala, Kim, Laimer, Pavlovic, Goretzka, Mike, Karl, Jackson

Bereits in der abgelaufenen Champions-League-Spielzeit hat nur der spätere Sieger aus Paris (36,4 xG) mehr erwartbare Tore erzielt als die Münchner (34,0 xG). Insgesamt haben die Kompany-Schützlinge in der Vorsaison sogar die meisten Torschüsse pro CL-Spiel abgegeben (7,7).

Der Trainer und somit die Spielidee haben sich nicht verändert. Zudem wurde die FCB-Offensive mit der Verpflichtung von Luiz Diaz sogar nochmals aufgewertet - kein gutes Zeichen für Pafos.

Unser Pafos - Bayern Tipp: Sieg Bayern (HC -2)

Bayern hat am ersten Spieltag einen starken Auftritt gegen Chelsea gezeigt (3:1) und in den beiden nachfolgenden Pflichtspielen jeweils mit mindestens drei Toren Vorsprung gewonnen. Diese Serie setzen die Gäste gegen Pafos fort.