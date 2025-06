Palmeiras - Al Ahly Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2025

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 14:00 Uhr Palmeiras - Al Ahly Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wann fällt in der Gruppe A das erste Tor?

Unser Palmeiras - Al Ahly Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.06.2025 lautet: Der Sieger aus dem Duell zweier nationaler Rekordmeister hat große Chancen aufs Weiterkommen. In unserem Wett Tipp heute haben die Südamerikaner die besseren Karten.

In der Gruppe A der FIFA Klub WM 2025 ist am ersten Spieltag sprichwörtlich noch überhaupt nichts passiert. Beide Auftaktpartien endeten mit einem torlosen Remis. So ist natürlich noch alles offen. Am zweiten Spieltag treffen die Rekordmeister aus Brasilien und Ägypten aufeinander.

Bei der Palmeiras Al Ahly Prognose schlagen sich die Quoten recht deutlich auf die Seite der Südamerikaner. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,51 bei Merkur Bets den Palmeiras Al Ahly Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Palmeiras vs Al Ahly auf “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”:

Palmeiras hat bei der Qualität die Nase klar vorne

Die “Alviverde” sind (inkl. Verlängerung) noch ungeschlagen gegen Al Ahly

Die “Verdao” erreichte bei der Klub WM 2021 das Endspiel

Palmeiras vs Al Ahly Quoten Analyse:

Die Palmeiras vs Al Ahly Quoten schlagen sich deutlich auf die Seite der Brasilianer. Der Hauptgrund dafür ist die Qualität. Die “Verdao” hat mit einem Marktwert von 252 Mio Euro zu 47 Mio Euro bei den Ägyptern klar die Nase vorne.

So hat Buchmacher Merkur Bets, der euch steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten ermöglicht, für einen Sieg der Mannschaft aus Sao Paulo auch nur eine Quote von 1,60 parat.

Ein Remis nach 90 Minuten wird mit einer Quote von 3,95 belohnt. Und die höchsten Palmeiras gegen Al Ahly Wettquoten gibt es mit einer 5,35 für einen Erfolg der “roten Giganten.

Wenn ihr noch mehr Infos über den Wettanbieter braucht, empfehlen wir euch unseren ausführlichen Merkur Bets Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Palmeiras vs Al Ahly Prognose: Platz der Knoten vor dem gegnerischen Tor?

Palmeiras ist mit zwölf Meistertiteln Rekordmeister in Brasilien. Vor allem unter Coach Abel Ferreira, der seit November 2020 im Amt ist, kamen zwei Meisterschaften (2022, 2023) und zwei Triumphe in der Copa Libertadores (2020, 2021) hinzu. Doch im Vorjahr schied der Verein aus Sao Paulo in der südamerikanischen Champions League schon im Achtelfinale aus und musste sich in der Serie A mit dem zweiten Platz begnügen. In diesem Jahr hat die “Verdao” in der Copa Libertadores mit sechs Siegen aus sechs Spielen die Runde der letzten 16 erreicht.

Zudem steht man in der heimischen Liga nach 12 Spieltagen auf Rang 4, hat aber nur zwei Zähler Rückstand auf Rang 1. Die letzten beiden Serie-A-Partien, gegen Flamengo (0:2) und Cruzeiro (1:2), gingen allerdings verloren. Im Klub-WM-Auftaktspiel gegen Porto hatte Palmeiras beim Ballbesitz, den Torschüssen und den Expected Goals die Nase vorne, musste aber mit einem torlosen Remis leben. Nach der guten Leistung gegen die Portugiesen geht unser Palmeiras Al Ahly Tipp von einer weiteren Steigerung aus.

Im Duell gegen Inter Miami legte Al Ahly gut los und war vor allem vor dem Seitenwechsel das bessere Team. Die Ägypter ließen in Durchgang Eins sogar einen Elfmeter liegen. In der zweiten Halbzeit schienen die Kräfte der “Roten Teufel” derweil aber zunehmend zu schwinden. So musste Trainer Jose Riveiro, der mit dem Duell gegen Messi und Co. sein Pflichtspieldebüt bei dem Verein aus Kairo feierte, mit dem einen Punkt am Ende zufrieden sein.

Der Al Ahly SC ist mit 45 Titeln Rekordmeister in Ägypten mit 12 Triumphen auch der erfolgreichste Verein in der afrikanischen Champions League. In diesem Jahr verpasste der “Rote Gigant” durch ein Aus im Halbfinale gegen die Mamelodi Sundowns aber das Endspiel der Königsklasse der CAF. Dieses Ausscheiden wurde Coach Marcel Koller zum Verhängnis. Als Interims-Coach führte der ehemalige Abwehrspieler Emad Al Nahhas die Mannschaft aber trotzdem noch zum dritten nationalen Meistertitel in Folge.

Palmeiras vs Al Ahly Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Palmeiras: 0:0 Porto (H), 1:2 Cruzeiro (A), 6:0 Cristal (H), 0:2 Flamengo (H), 3:0 Ceara (H)

Letzte 5 Spiele Al Ahly: 0:0 Inter Miami (H), 1:1 Pachuca (H), 6:0 Pharco (H), 2:1 National Bank (H), 1.0 Ceramica Cleo (A)

Letzte 5 Spiele Palmeiras vs Al Ahly: 2:0 (H), 2:3 n.E. (A)

Beide Vereine trafen schon zweimal bei der FIFA Klub WM aufeinander. 2020 setzte sich Al Ahly im Spiel um Platz 3 nach Elfmeterschießen mit 3:2 durch. Zuvor waren keine Tore gefallen.

Diese Paarung gab es dann auch ein Jahr später beim gleichen Wettbewerb. Dieses Mal gewann Palmeiras im Halbfinale nach der regulären Spielzeit mit 2:0. Diese beiden Duelle spielen für unsere Palmeiras Al Ahly Prognose durchaus eine Rolle.

In den beiden Auftaktspielen der “Alviverde” und der “Roten Teufel” waren keine Tore gefallen. Dabei sprachen Statistiken wie 2,08 xG und 17:11 Gesamtschüsse gegen Porto für den brasilianischen Rekordmeister.

Und auch Al Ahly hatte gegen Miami bei den erwarteten Toren mit 1,98 zu 0,87 die Nase vorne. Dieses Mal rechnen wir mit Treffern. Für den Palmeiras Al Ahly Tipp “Beide Teams treffen” bekommen wir in der Merkur Bets App eine Quote von 2,03.

So seht ihr Palmeiras vs Al Ahly im TV oder Stream:

19. Juni 2025, 18 Uhr, MetLife Stadium, East Rutherford

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Fußballfans werden im “Sommerloch” bestens versorgt. Denn DAZN zeigt alle Partien der FIFA Klub WM 2025 kostenlos. Um die Spiele, darunter auch das Duell zwischen Palmeiras und Al Ahly, live verfolgen zu können, braucht ihr nur ein Konto bei dem Streamingdienst.

Palmeiras vs Al Ahly: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Palmeiras: Weverton - Giay, G. Gomez, Murilo - Felipe Anderson, Richard, Moreno, Piquerez, Estevao Willian, Mauricio - Vitor Roque

Ersatzbank Palmeiras: Marcelo Lomba (Tor), Fuchs, Marcos Rocha, Mayke, Micael, Vanderlan, Martinez, Luighi, Thalys, Torres, Paulinho, Raphael Veiga, Allan, Lopez, Lucas Evangelista

Startelf Al Ahly: M. El-Shenawy - Hany, Dari, Yasser Ibrahim, Nabil Ashour - Fathi, Ateya, Ben Romdhane, Zizo - Abou Ali, Trezeguet

Ersatzbank Al Ahly: Shobeir (Tor), Abdelfattah, Attiyat Allah, El Aash, Kamal, Karim El Debes, Ahmed Reda, Bencharki, Dieng, Ramadan, El-Shahat, Mohamed, Gradisar, Mohamed Afsha

Der ägyptische Rekordmeister hat einen Ausfall zu vermelden. Mittelfeld-Mann Emam Ashour wird den Rest der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 verpassen, nachdem er sich im Spiel gegen Inter Miami einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat.

Sonst haben die beiden Coaches aber keine wichtigen Ausfälle zu vermelden, weswegen wir unsere Palmeiras Al Ahly Prognose auch nicht anpassen müssen. Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets?

Dann wird es aber Zeit! Nach der Anmeldung bei Merkur Bets könnt ihr euch den Merkur Bets Wettbonus sichern. Hier wartet ein 100%-Einzahlungsbonus bis 100€ auf euch. Der Bonusbetrag muss mindestens 10x in Sportwetten umgesetzt werden.

Unser Palmeiras vs Al Ahly Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Sowohl Palmeiras als auch Al Ahly gingen als Außenseiter in ihre ersten Gruppenspiele bei der FIFA Klub WM 2025. Beide Mannschaften zeigten aber gute Leistungen und erwiesen sich als unangenehmer Gegner.

Auch dieses Mal rechnen wir mit einem engen Duell auf Augenhöhe. Die ziemlich klare Favoritenstellung der Brasilianer bei den Buchmachern können wir nicht ganz nachvollziehen.