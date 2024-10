Panathinaikos - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 09:00 Uhr Panathinaikos - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Dominiert Chelsea trotz Riesen-Rotation?

Unser Panathinaikos - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 24.10.2024 lautet: Der Kader bei den Blues ist groß und die verfügbaren Einsatzminuten einiger Akteure stark begrenzt. Im Wett Tipp heute nutzen mehrere Spieler der Gäste die vermutete Rotation von Enzo Maresca und zeigen sich von ihrer besten Seite.

Bei unserer Panathinaikos Chelsea Prognose gehen wir von einer nahezu komplett veränderten Startaufstellung der Blues im Vergleich zum vorangegangenen Liga-Spiel gegen Liverpool (1:2) aus. Schon am ersten Spieltag erhielt der zweite Anzug von Enzo Maresca die Gelegenheit, sich zu zeigen und nutzte diese eindrucksvoll (4:2 vs. Gent).

Ein „Sieg Chelsea“ ist für unseren Panathinaikos Chelsea Wett Tipp heute fest eingeplant. Es muss aber noch ein Zusatz her, damit eine geeignete Quote zur Verfügung steht. Wir wählen deshalb die Match-Kombi „Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,86 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Panathinaikos vs Chelsea auf „Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore“:

Panathinaikos gewann nur 2 der letzten 7 Pflichtspiele.

Chelsea erzielte in 4 der letzten 6 Pflichtspiele „Über 2,5 Tore“.

Panathinaikos hat einen enttäuschenden Liga-Start hingelegt (8 Spiele, 12 Punkte, Platz 6).

Panathinaikos vs Chelsea Quoten Analyse:

Vom Saisonstart haben sich die Verantwortlichen bei Panathinaikos Athen wesentlich mehr erhofft als nur den sechsten Tabellenplatz sowie ein Unentschieden zum Auftakt in die Conference League (1:1 vs. Banja Luka). Insofern dürften die Panathinaikos Chelsea Quoten niemanden verwundern.

Die besten Wettanbieter haben bei ihren Panathinaikos Chelsea Wettquoten ein erhebliches Gefälle zwischen beiden Mannschaften eingebaut. Im eigenen Stadion überschreiten die Grünen Siegquoten von 5,00, während die Blues in der Ferne unter der Marke von 1,70 bleiben.

Panathinaikos vs Chelsea Prognose: Die Bühne für den zweiten Anzug

Die Partien in der Conference League gehören bei Enzo Maresca vor allem jenen Spielern, die in der Premier League noch nicht den Sprung in die Startelf geschafft haben. Das Niveau dieser Akteure kann dennoch ausreichen, um als Titelkandidat genannt zu werden.

Am ersten Spieltag gewann der zweite Blues-Anzug gegen Gent (4:2), dominierte den Ballbesitz (70 Prozent) und zeigte eine passable Leistung, ehe es diesmal im Panathinaikos Chelsea Tipp zur Sache geht.

Zur Startelf gegen Gent zählten unter anderem Joao Felix, Christopher Nkunku und Mykhaylo Mudryk, die in der Premier League jeweils unter 20 Prozent der möglichen Einsatzminuten erhalten haben.

Würden diese Spieler bei einem anderen Teilnehmer der Conference League ihr Geld verdienen, wären sie in der Regel die absoluten Star-Spieler. Die Griechen wären da in der Panathinaikos Chelsea Prognose keine Ausnahme.

Panathinaikos - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 1:0 Kreta (A), 0:0 Olympiakos (H), 1:1 Banja Luka (A), 0:2 AEK Athen (A), 3:1 Panserraikos FC (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:2 Liverpool (A), 1:1 Nottingham (H), 4:2 Gent (H), 4:2 Brighton (H), 5:0 Barrow FC (H).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos vs. Chelsea: -

Der griechische Vertreter trottet der Spitzenmusik in der heimischen Liga derzeit nur hinterher. Nach acht Spieltagen rangiert das Kleeblatt im Tableau an sechster Stelle und hat bereits fünf Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze.

Diego Alonso favorisiert ein klares 4-2-3-1-System, bei dem die offensiven Abläufe allerdings noch überhaupt nicht greifen. Unter den Top 10 der griechischen Super League gibt es aktuell keinen schwächeren Angriff als jenen der Grünen (7 Tore).

Mangelnde Qualität in der Spitze war auch das Problem gegen Banja Luka (1:1). Panathinaikos kontrollierte am ersten Spieltag der Conference League zwar den Ball (69 Prozent), erzielte mit 17 Schüssen aber insgesamt nur einen Treffer und ließ zwei Zähler zurück. Die Hausherren absolvierten bislang 15 Pflichtspiele. Nur fünf Begegnungen gaben den Anhängern der Kleeblätter die Möglichkeit, zwei Treffer ihrer Mannschaft zu bejubeln.

Drei der letzten sechs Pflichtspiele endeten ohne jeglichen Panathinaikos-Torjubel. Darauf aufbauend wäre dieser Bwin Gutschein in der Quote von 2,55 für den Panathinaikos gegen Chelsea Tipp „Panathinaikos Unter 0,5 Tore“ ziemlich gut aufgehoben.

So seht ihr Panathinaikos - Chelsea im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 18.45 Uhr, Olympiako Stadio Athinon „Spyros Louis“, Athen

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Chelsea ist seit zwei Pflichtspielen (1U, 1N) sieglos, konnte davor aber in vier aufeinanderfolgenden Begegnungen „Über 2,5 Tore“ erzielen und mit präzisem Offensivspiel überzeugen.

Im Vergleich mit Panathinaikos können wir uns „Chelsea Über 2,5 Tore“ ebenfalls gut vorstellen. Dieser Bet365 Bonus wäre für die Quote von 2,75 gut geeignet.

Panathinaikos vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Jedvaj, Ingason, Mladenovic, Gnezda Cerin, Arao, Tete, Bakasetas, Djuiric, Jeremejeff

Ersatzbank Panathinaikos: Lodygin, Schenkeveld, Vagiannidis, Maksimovic, Nikas, Ounahi, Zeca, Mancini, Pellistri

Startelf Chelsea: Jörgensen, Disasi, Badiashile, Renato Veiga, Pedro Neto, Dewsbury-Hall, Casadei, Mudryk, Joao Felix, Nkunku

Ersatzbank Chelsea: Bergström, Sanchez, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Dyer, George, Madueke, Guiu

Wie bereits erwähnt, erwarten wir in der Panathinaikos vs Chelsea Prognose eine große Rotation bei den Blues, die bislang in zehn von elf Pflichtspielen mindestens ein Tor erzielt haben.

Die Hausherren müssen im Angriff weiterhin auf ihren verletzten Kapitän Fotis Ioannidis verzichten, der in der vorangegangenen Spielzeit noch 15 Scorerpunkte in 20 Liga-Spielen gesammelt hat.

Unser Panathinaikos - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore

Die Blues werden ihrer Favoritenrolle trotz großer Rotation gerecht. Die vielen Wechsel in der Startelf störten die Maresca-Elf im ersten Conference-League-Spiel nicht und werden Chelsea auch am zweiten Spieltag nicht zum Verhängnis.