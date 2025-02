PAOK Saloniki - FCSB Bukarest Tipp & Prognose 13.02.2025

Unser PAOK Saloniki - FCSB Bukarest Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.02.2025 lautet: Die Griechen starten mit einem Heimspiel in die Playoffs zur K.o.-Runde. Diesen Vorteil nutzen sie im Wett Tipp heute.

Am 13. Februar 2025 um 21:00 Uhr steht im Toumba Stadium ein spannendes Duell zwischen PAOK Thessaloniki FC und FC FCSB in den Playoffs zur K.o.-Phase der Europa League an. Das Team aus Saloniki hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege eingefahren (2N) und gilt als der Favorit in der PAOK Saloniki FCSB Bukarest Prognose.