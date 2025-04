Parma - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 05.04.2025

Am 5. April 2025 erwartet uns im Stadio Ennio Tardini ein auf den ersten Blick einseitiges Duell zwischen Parma Calcio 1913 und dem Tabellenführer Inter Mailand. Parma, aktuell auf Platz 16 der Serie A und in den letzten vier Spielen sieglos, wird alles daran setzen, wichtige Punkte gegen den Favoriten im Abstiegskampf zu holen.

Inter hingegen, aufgrund der Sperre von Trainer Simone Inzaghi am Sonntag angeführt von Assistenz-Coach Massimiliano Farris, strebt den Meistertitel an und ist klarer Favorit der Buchmacher. Wichtige Details wie das überdurchschnittliche Gegentor-Verhalten von Inter in den letzten 15 Minuten könnten den Spielverlauf beeinflussen. Mit einem formstarken Marcus Thuram als Top-Torschützen in der Liga (13 Tore) wird Inter alles daran setzen, die drei Punkte mit nach Mailand zu nehmen.