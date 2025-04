Parma - Juventus Tipp, Prognose, Quoten | 21.04.2025

SPORT1 Betting 20.04.2025 • 11:00 Uhr Parma - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Verteidigt Juve einen CL-Startplatz?

Unser Parma - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 21.04.2025 lautet: In einer für alle Fans der Alten Dame schwierigen Saison kämpft Juve um den Verbleib in den Top 4. Der Gegner braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Im Wett Tipp heute wird es einige Tore regnen.

Am 21. April 2025 erwartet uns im Stadio Ennio Tardini ein packender Showdown in der Serie A. Der Tabellen-16. Parma Calcio 1913 empfängt den viertplatzierten Juventus FC. Mit 28 Punkten kämpft Parma unter Trainer Cristian Chivu gegen den Abstieg, während Juventus unter Igor Tudor mit 59 Punkten um einen Platz in der Champions League konkurriert. Schiedsrichter Daniele Chiffi wird das Spiel leiten.

Trotz ihrer Positionen in der Tabelle und der jüngsten Ergebnisse von Parma mit fünf Remis in Folge und Juventus (2S, 1U, 2N) erwarten wir ein spannendes Spiel. Die Alte Dame geht in der Parma Juventus Prognose als Favorit ins Rennen, jedoch könnten die Hausherren angesichts ihrer soliden Defensive für eine Überraschung sorgen.

Daher lautet unser Parma Juventus Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,85 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Parma vs Juventus auf “Über 2,5 Tore”:

Parma hat eine hohe BTTS-Rate (Beide Teams treffen) von 81 Prozent in Heimspielen: Dies deutet darauf hin, dass sie oft Tore erzielen als auch kassieren und stärkt unseren Parma vs Juventus Tipp.

Juventus hat eine starke Offensive, aber auch wichtige Abwesenheiten: Trotz ihrer defensiven Herausforderungen neigt Juventus dazu, offensiv stark zu agieren.

Parma hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich 1,0 Tore erzielt, während Juventus 0,80 Tore pro Spiel erzielt hat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Parma vs Juventus Quoten Analyse:

Im anstehenden Spiel zwischen Parma und Juventus tendieren wir zur Wette auf „Über 2,5 Tore“. Diese Wette wurde aufgrund der angeführten Faktoren ausgewählt. Vor allem muss Juve unter Igor Tudor liefern, wollen sie kommende Saison in der Champions League spielen. Die Favoritenrolle kann ihnen zumindest keiner mehr nehmen, wie die Parma Juventus Quoten von 1,75 für den Auswärtssieg in den Sportwetten Apps beweisen.

Sollte der Liga-Nachzügler ein Unentschieden erreichen, würde dies schon zu hohen Werten von 3,70 führen. Sollte sich der Außenseiter sogar an der eigenen Wirkungsstätte durchsetzen und alle drei Punkte einkassieren, dann winken Wett-Tippern Parma vs. Juventus Wettquoten in Höhe von knapp 4,80. Absichern kann man sich bei solch einem Wagnis mit einem Sportwetten Bonus.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Parma - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Parma: 0:0 Fiorentina (A), 2:2 Inter Mailand (H), 0:0 Hellas Verona (A), 1:1 Monza (A), 2:2 FC Turin (H).

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Lecce (H), 1:1 AS Rom (A), 1:0 Genua (H), 0:3 Fiorentina (A), 0:4 Atalanta Bergamo (H).

Letzte 5 Spiele Parma vs. Juventus: 2:2 (A), 1:3 (A), 0:4 (H), 1:2 (A), 0:1 (H).

Unser Parma - Juventus Tipp: Über 2,5 Tore

Angesichts dieser Faktoren in der Parma gegen Juventus Prognose gehen wir davon aus, dass die Partie mehr als 2,5 Tore produzieren wird, was eine vielversprechende Wett-Möglichkeit darstellt. Vor allem geht es noch für beide Teams um etwas, für Juventus um einen CL-Platz, für Parma um den Liga-Verbleib.