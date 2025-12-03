Partizan Belgrad - Bayern München Tipp, Prognose & Quoten | 04.12.2025

SPORT1 Betting 03.12.2025 • 18:00 Uhr Partizan Belgrad - Bayern München Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball EuroLeague Wette | Kassieren die Bayern die nächste Pleite?

Unser Partizan Belgrad - Bayern München Sportwetten Tipp zum Basketball EuroLeague Spiel am 04.12.2025 lautet: Der deutsche Meister steht im Europapokal unter Druck. Vor allem auswärts läuft es bisher nicht wirklich gut. Und im Wett Tipp heute droht neues Ungemach.

Nach dem 9. Spieltag der EuroLeague-Saison 2025/26 stand der FC Bayern München mit einer Bilanz von 5-4 noch auf dem letzten Play-In-Platz 10. Die jüngsten vier Europapokal-Partien hat die Truppe von Trainer Gordon Herbert aber allesamt verloren und ist mit dieser Bilanz auf Rang 16 abgerutscht.

Im Wettbewerb stehen nun vier weitere Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Donnerstag muss man in Serbien ran. Die Quoten der Partizan Belgrad Bayern München Prognose versprechen keine Besserung. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten für den Partizan Belgrad Bayern München Wett Tipp heute “Sieg Partizan (ohne OT)”.

Darum tippen wir bei Partizan Belgrad vs Bayern München auf “Sieg Partizan (ohne OT)”:

Von 4 Gastspielen in Belgrad konnte München nur 1 gewinnen

Die Bayern haben 4 EuroLeague-Partien in Folge verloren

Der deutsche Meister kommt im Europapokal gerade mal auf einen Punkteschnitt von 76,8 Zählern (19.)

Partizan Belgrad vs Bayern München Quoten Analyse:

In der EuroLeague-Tabelle nach 13 Spieltagen steht der deutsche Meister noch zwei Plätze (Rang 16, 5-8) vor den Schwarz-Weißen aus Serbien (Rang 18, 4-9). Für die Buchmacher spielt aber bei der Erstellung der Partizan Belgrad vs Bayern München Wettquoten der Heimvorteil eine große Rolle. So bekommt ihr bei Interwetten für einen Heimsieg der “Crno-beli” (inkl. Overtime) lediglich eine Quote von 1,45.

Partizan Belgrad vs Bayern München Prognose: Wie haben die “Crno-beli” das Chaos verkraftet?

Im Sommer 2021 hatte Željko Obradović, der als erfolgreichster Basketball-Trainer Europas gilt, den KK Partizan Belgrad übernommen. Nach der 69:91-Auswärtsniederlage gegen Panathinaikos in der Vorwoche hatte der Coach nach über vier Jahren seinen Rücktritt angekündigt. Danach versuchte die Vereinsführung noch Obradović umzustimmen. Doch am vergangenen Freitag wurde die Entscheidung offiziell bestätigt. Der Trainer konnte sich mit der Situation nicht mehr identifizieren, vermisste den Rückhalt der Spieler und sah dadurch seine Gesundheit beeinträchtigt.

Nach dem Aus von Obradović kam es vor der Arena in Belgrad zu schweren Ausschreitungen der Fans. Nach 13 Partien stehen die Schwarz-Weißen in der EuroLeague lediglich bei vier Siegen (9N). Die vier Erfolge kamen daheim gegen Milano, Anadolu Efes und Monaco sowie zu Gast bei Baskonia zustande. Auf Interimsbasis wird Belgrad nun von Mirko Ocokoljic, dem ehemaligen Co-Trainer, betreut. In Bereichen wie den Steals (7.), den Ballverlusten (5.) und den Freiwürfen (4.) gehören die “Crno-beli” zu den Top-Teams des Wettbewerbs.

Der FC Bayern verliert in der EuroLeague so langsam den Anschluss. Vor allem die Art und Weise macht Sorgen. In der vergangenen Woche kassierten die Münchner eine bittere 64:90 in Valencia. Qualitativ waren die Spanier nicht viel besser, dafür aber deutlich besser aufeinander abgestimmt. Lediglich Spencer Dinwiddie kam auf eine zweistellige Punktzahl. Nach den Abgängen von Carsen Edwards, Nick Weiler-Babb und Devin Booker hat das Team noch keine neue Identität oder Hierarchie. Zudem ist die Offense, die im Vorjahr das große Prunkstück war, weiterhin das große Problem.

Der ehemalige NBA-Star Dinwiddie sollte eigentlich hier einspringen. Doch bisher fehlt dem neuen Mann die wirkliche Bindung ins Spiel. Ein großes Problem ist zudem die Dreierquote. 31,6 Prozent werden in der EuroLeague lediglich von Schlusslicht ASVEL unterboten. Diese schwache Statistik spielt bei unserem Partizan Belgrad Bayern München Tipp auch eine Rolle. Die Hoffnungen ruhen nun auf der Rückkehr von Chefcoach Gordon Herbert, der Anfang November an Corona erkrankt war und in sechs Partien von Co-Trainer TJ Parker vertreten wurde.

Partizan Belgrad - Bayern München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Partizan Belgrad: 69:91 Panathinaikos (A), 94:72 Studentski Centar (H), 87:99 Fenerbahce (H), 87:88 Lyon-Villeurbanne (A), 78:76 AS Monaco (H)

Letzte 5 Spiele Bayern München: 64:90 Valencia (A), 81:77 Ratiopharm Ulm (A), 73:95 Baskonia (A), 97:80 Gladiators Trier (A), 72:74 Anadolu Efes (A)

Letzte 5 Spiele Partizan Belgrad vs Bayern München: 74:89 (A), 86:78 (H), 78:79 (H), 85:94 (A), 82:71 (A)

Für die Partizan Belgrad Bayern München Prognose spielt der direkte Vergleich natürlich auch eine große Rolle. Beide Vereine sind seit 2000 acht Mal aufeinander getroffen. Die Bilanz ist mit jeweils vier Siegen komplett ausgeglichen.

Von den letzten vier Duellen konnten die Bayern drei für sich entscheiden. Von vier Gastspielen in Belgrad konnten die Münchner allerdings nur eines siegreich gestalten. Im Februar 2024 gab es einen knappen 79:78-Erfolg.

Die Bayern-Offensive scheiterte in den letzten vier Europapokal-Partien immer an der Marke von 75 Punkten. Dieses Mal trauen wir den Männern von Coach Gordon Herbert hier aber eine Steigerung zu.

Für den Partizan Belgrad Bayern München Tipp “Bayern über 77,5 Punkte” bekommt ihr bei Betano eine Quote von 1,53.

Unser Partizan Belgrad - Bayern München Tipp: Sieg Partizan (ohne OT)

Auswärtsspiele in der EuroLeague sind fast immer eine schwere Aufgabe. Die Münchner müssen im Vergleich zu den letzten Partien vor allem, was Einsatz und Einstellung angeht, einige Schippen drauflegen.

Doch auch von den Hausherren erwarten wir nach einer chaotischen Woche eine Reaktion. Die Münchner können im besten Fall auf eine Gala von Obst, Isiaha Mike oder eines Guards hoffen. Doch an einen Sieg in Serbien ist schwer zu glauben.

Denn es ist weiterhin nicht klar ist, was diese Mannschaft ist oder sein kann. Unser Partizan Belgrad Bayern München Sportwetten Tipp lautet somit: “Sieg Partizan (ohne OT)” mit einer Wettquote bei Interwetten von 1,55.