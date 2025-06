Paul - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

SPORT1 Betting 02.06.2025 • 13:00 Uhr Paul - Alcaraz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Wette | Darf “Carlito” weiter auf die Titelverteidigung hoffen?

Unser Paul - Alcaraz Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Spiel lautet: Mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht hat Tommy Paul schon seinen größten Erfolg in Roland Garros erreicht. Dieser Weg dürfte im Wett Tipp heute nun zu Ende gehen.

Als Titelverteidiger und Sandplatzexperte gehört Carlos Alcaraz bei den French Open 2025 zu den großen Favoriten. Aktuell liegt der Spanier, was den Titel beim laufenden Grand Slam in Paris angeht, bei den Buchmachern sogar noch vor Jannik Sinner auf Platz 1. Diesen Status muss der Weltranglistenzweite in unserer Paul Alcaraz Prognose bestätigen.

Sein Gegner im Viertelfinale, Tommy Paul (ATP Nr. 12) aus den USA, fühlt sich auf Sand nicht ganz so wohl wie auf anderen Belägen. So schlagen sich die Quoten überdeutlich auf die Seite des 22-Jährigen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 für den Paul Alcaraz Wett Tipp heute “Sieg Alcaraz mit Satzverlust”.

Darum tippen wir bei Paul vs Alcaraz auf “Sieg Alcaraz mit Satzverlust”:

Alcaraz hat in den letzten drei French-Open-Matches immer exakt einen Satz abgegeben

Tommy Paul hat nur in 2 von 6 Duellen gegen den Spanier keinen einzigen Durchgang für sich entschieden

Der Spanier hat seine jüngsten zehn Partien auf Sand alle gewonnen

Paul vs Alcaraz Quoten Analyse:

In diesem Viertelfinale trifft eigentlich die Nummer 12 der Welt auf die Nummer 2. Trotzdem fallen die Paul vs Alcaraz Quoten überdeutlich aus. Für einen Sieg des Favoriten müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,09 begnügen.

Auf der Gegenseite wird bei den besten Buchmachern, die auch den besten Sportwetten Bonus parat haben, ein Weiterkommen des US-Amerikaners mit Paul gegen Alcaraz Wettquoten zwischen 7,40 und 8,00 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paul vs Alcaraz Prognose: Kann Paul den Favoriten ärgern?

Tommy Paul hatte in Wimbledon 2024 sowie bei den Australian Open 2025 jeweils das Viertelfinale erreicht und war damit in die Top 10 der Weltrangliste vorgestoßen. Danach hatte der Mann mit Wohnsitz in Florida allerdings ein paar Probleme und fiel auf Rang 12 des ATP Rankings zurück. Doch rechtzeitig vor dem Beginn der French Open meldete sich der 28-Jährige mit dem Einzug ins Halbfinale des Masters von Rom zurück. Dort gewann Paul auch den ersten Satz mit 6:1 gegen Jannik Sinner, verlor die folgenden beiden Durchgänge allerdings mit 0:6 und 3:6. Beim laufenden Major wollte der US-Profi nun erstmals die zweite Woche bei den French Open erreichen.

Und das ist auch geglückt. In Runde 1 gegen Möller (ATP Nr. 112) ließ Paul einen Satz liegen. Danach musste die Nummer 12 der Welt gegen Fucsovics (ATP Nr. 124) und Khachanov (ATP Nr. 24) sogar über die volle Distanz gehen. Vor allem gegen Fucsovics hatte der US-Profi schon mit 0:2 in den Sätzen hinten gelegen. Dafür setzte sich Paul im Achtelfinale gegen Popyrin (ATP Nr. 25) souverän mit 6:3, 6:3, 6:3 durch. Hier zeigte der US-Amerikaner eine große Effizienz und nutzte fünf seiner sechs Breakchancen. Auf der Gegenseite konnte er neun von zehn Breakmöglichkeiten abwehren. Nun steht Paul als erster US-Spieler seit Agassi im Jahr 2003 im French-Open-Viertelfinale.

Carlos Alcaraz wollte die dreimonatige Sperre von Jannik Sinner nutzen und sich die Pole Position in der Weltrangliste zurückholen. Und der Spanier konnte auch die Turniere in Rotterdam, in Monte-Carlo und in Rom für sich entscheiden. Das Heim-Masters in Madrid musste der 22-Jährige allerdings verletzungsbedingt absagen. So konnte “Carlito” nur auf Rang 2 des ATP Rankings klettern. Nun hofft der Mann aus Murcia auf seinen fünften Grand-Slam-Titel. Zudem will der spanische Profi als dritter Spieler seinen Titel in Roland Garros verteidigen. Auf diesem Weg liegt Alcaraz auch ganz gut im Rennen. Allerdings blieb die Nummer 2 der Welt nur in Runde 1 der French Open ohne Satzverlust.

Gegen Marozsan (ATP Nr. 56), Dzumhur (ATP Nr. 69) und Shelton (ATP Nr. 13) leistete sich der Titelverteidiger jeweils eine Schwächephase und musste so über vier Sätze gehen. Auf Sand hat der Spanier die letzten zehn Partien alle gewonnen. Zum vierten Mal in Serie steht er in Roland Garros unter den letzten Acht. Zudem feierte der Youngster mit dem Erfolg im Achtelfinale seinen insgesamt 100. ATP-Sieg auf dem roten Belag. Von den Spielern, die ihre Karriere in der Open Ära begonnen haben, kam nur Rafael Nadal schneller auf so viele Siege auf Sand. Unser Paul Alcaraz Tipp wird von dem Fakt unterstützt, dass kein Spieler auf der Tour in diesem Jahr so viele Spiele gewonnen hat wie Alcaraz (34).

Paul - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paul: 3:0 Popyrin, 3:2 Khachanov, 3:2 Fucsovics, 3:1 Möller, 1:2 Sinner

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 Shelton, 3:1 Dzumhur, 3:1 Marozsan, 3:0 Zeppieri, 2:0 Sinner

Letzte 5 Spiele Paul vs Alcaraz: 0:2, 1:3, 1:2, 2:1, 0:2

Für die Paul Alcaraz Prognose schauen wir natürlich auf den direkten Vergleich. Hier hat der Spanier mit 4:2 Siegen die Nase vorne. Das erste Aufeinandertreffen 2022 auf Hard Court ging mit 2:1 Sätzen an den US-Profi.

Dann folgten in der Saison 2023 gleich drei Duelle, alle auf Hard Court. Tommy Paul setzte sich nur in Toronto durch, verlor aber in Cincinnati und Miami. Im vergangenen Jahr kam es zum ersten Kräftemessen bei einem Grand Slam.

Im Viertelfinale von Wimbledon gewann Alcaraz mit 3:1 in den Sätzen. Das einzige Match auf Sand stammt auch aus der letzten Saison. Im Viertelfinale von Olympia bei Paris siegte “Carlito” mit 6:3 und 7:6.

Zwischen den beiden Spielern wurden in sechs Duellen insgesamt fünf Tiebreaks gespielt. Auch dieses Mal rechnen wir mit einem Tie-Break und bekommen für den Paul Alcaraz Tipp “Über 0,5 Tie-Breaks” bei Bet-at-home eine Quote von 2,15.

Neu- und Bestandskunden können vor der Wette noch den aktuellen Bet-at-home Gutschein Code einlösen.

Unser Paul - Alcaraz Tipp: Sieg Alcaraz mit Satzverlust

Für Tommy Paul ist der Einzug ins French-Open-Viertelfinale schon ein großer Erfolg. Zuvor war der US-Profi in Roland Garros in sechs Versuchen nur einmal in die dritte Runde gekommen. Der Weg dürfte nun auch zu Ende gehen.

Denn Carlos Alcaraz fühlt sich auf Sand sehr wohl, ist in Topform und führt auch die Bilanz gegen den US-Amerikaner an. Aber wir trauen dem Außenseiter zu, dass er den Spanier etwas ärgern und ihm den einen oder anderen Satz abnehmen kann.