Peru - Bolivien Tipp, Prognose, Quoten | 21.03.2025

Unser Peru - Bolivien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 21.03.2025 lautet: Während Peru das Tabellenende der WM-Quali in Südamerika ziert, belegt Bolivien aktuell Playoff-Platz 7. Im Wett Tipp heute sorgt Peru aber für ein torarmes Spiel.

Peru hat in den letzten fünf WM-Quali-Spielen nur einen Sieg und ein Unentschieden erzielt, während Bolivien etwas besser dasteht mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Interessant ist, dass Peru die meisten Tore in den letzten 15 Minuten erzielt, während Bolivien ebenfalls in dieser Phase am gefährlichsten ist. Die Hausherren sind trotz der Tabellensituation überraschend klar der Favorit bei den Buchmachern, doch die Statistik deutet in der Peru Bolivien Prognose auf ein torarmes Spiel hin.