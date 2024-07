Petrocub - APOEL Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2024

Seit drei Spielzeiten hat es APOEL Nikosia nicht mehr in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs geschafft. Das soll sich in diesem Jahr unter dem neuen Trainer David Gallego wieder ändern. Der 1:0-Erfolg im Hinspiel hat den Zyprioten eine gute Ausgangslage für den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Königsklasse verschafft. Gesetzt sind die Gäste für die nächste Runde allerdings noch nicht, dafür war das Hinspiel zu knapp. Petrocub verkaufte sich relativ teuer, obwohl es für den Verein erst der dritte Auftritt in der CL-Qualifikation gewesen ist.