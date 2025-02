Plymouth - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 09.02.2025

SPORT1 Betting 08.02.2025 • 07:00 Uhr Plymouth - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FA Cup Wette | Wie deutlich machen es die Reds?

Unser Plymouth - Liverpool Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 09.02.2025 lautet: Am Ausgang dieser Partie kann es keine Zweifel geben. In unserem Wett Tipp heute können wir uns aber einen Ehrentreffer des Außenseiters durchaus vorstellen.

Die Premier League pausiert an diesem Wochenende. Stattdessen steht das Sechzehntelfinale des FA Cups an der Tagesordnung. In unserer Plymouth Liverpool Prognose trifft das Schlusslicht der Championship auf den Tabellenführer der höchsten englischen Spielklasse.

Im Duell David gegen Goliath geht es eigentlich nur um die Höhe des Sieges für die Reds. Diese mussten allerdings noch am Donnerstag im EFL Cup ran und könnten in diesem Match deshalb einige Stars schonen. Wir entscheiden uns für den Plymouth Liverpool Wett Tipp heute “Sieg Liverpool & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,88 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Plymouth vs Liverpool auf “Sieg Liverpool & Beide Teams treffen”:

Es trifft der Letzte der Championship auf den Spitzenreiter der Premier League.

Plymouth traf bereits in der Runde davor gegen einen Erstligisten.

Die Gäste werden hier aller Voraussicht nach mit einer besseren B-Elf auflaufen.

Plymouth vs Liverpool Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Plymouth Liverpool Quoten überaus deutlich in Richtung der Gäste aus. Die durchschnittlichen Quoten von 1,15 für einen Sieg der Reds beim Schlusslicht der zweiten englischen Liga kann man fast schon als hoch bezeichnen. Wetten auf einen Auswärtserfolg mit mindestens drei Toren Unterschied werfen Quoten um 2,00 ab.

Die Bookies, von denen mehr und mehr Apple Pay Sportwetten anbieten, trauen den Gastgebern noch nicht einmal einen Ehrentreffer zu. Die Plymouth Liverpool Wettquoten für “Beide Teams treffen” erreichen für sich allein betrachtet bereits Werte bis 2,26. Dabei überraschten die Pilgrims bereits in der Runde zuvor gegen einen anderen Premier-League-Klub.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Plymouth vs Liverpool Prognose: LFC macht es deutlich

In der dritten Runde des FA Cups musste Plymouth nämlich gegen Brentford ran und das auch noch auswärts. Lange hielten die Grünen hinten die Null und trafen selbst knapp zehn Minuten vor dem Ende zum vielumjubelten 1:0-Sieg. Nun dürfen sie zwar zu Hause ran, allerdings ist Brentford eben auch nicht Liverpool.

Zumindest gehen die Greens mit einem Erfolgserlebnis in dieses ungleiche Duell. Am vergangenen Wochenende gewannen sie ihr Championship-Heimspiel gegen West Bromwich mit 2:1. Dabei lagen die Pilgrims noch bis zur 76. Minute mit 0:1 zurück und erzielten den Siegtreffer zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit.

Es war ihr überhaupt erst fünfter Sieg im 30. Championship-Match dieser Saison und der erste Dreier nach zuvor 15 sieglosen Liga-Spielen in Folge (7U, 8N). Mit einer 5-10-15-Bilanz und 29:63 Toren stehen sie in der Tabelle ganz unten, allerdings beträgt der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz seit dem letzten Sieg nur noch vier Punkte.

Mit den 63 Gegentreffern stellen die Grünen zudem die mit Abstand schwächste Defensive der Championship. Die zweitmeisten Gegentore hat Portsmouth mit “nur” 52. Entsprechend erwarten wir auch im Plymouth Liverpool Tipp, dass der Ball nicht nur einmal im Kasten der Pilgrims einschlagen wird.

Plymouth - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Plymouth: 2:1 West Bromwich Albion (H), 2:2 Sunderland (A), 0:5 Burnley (H), 0:1 Queens Park Rangers (H), 1:1 Oxford United (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 4:0 Tottenham (H), 2:0 Bournemouth (A), 2:3 PSV Eindhoven (A), 4:1 Ipswich Town (H), 2:1 Lille (H)

Letzte 5 Spiele Plymouth vs. Liverpool: 0:1 (H), 0:0 (A), 2:3 (H), 1:2 (A), 1:1 (A)

Die Reds reisen jedenfalls mit einem 4:0-Erfolg über Tottenham in den Home Park. Am Donnerstag gewannen sie das Halbfinal-Rückspiel im EFL Cup gegen die Spurs deutlich, machten damit die 0:1-Hinspielpleite wett und zogen ins Finale ein, wo sie nun Mitte März auf Newcastle treffen. Für den LFC war das der fünfte Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen.

In all diesen letzten sechs Pflichtspielen konnte der Tabellenführer der Premier League auch mindestens doppelt treffen. Insofern bietet sich auch die Plymouth vs Liverpool Prognose auf einige Tore der Gäste an. Bereits die Wette auf mindestens drei Treffer der Gäste bringt Quoten um 1,70 mit sich. Platziert man sie bei einem Wettanbieter ohne Steuer , ist der Ertrag nochmal höher.

Mit 56 Toren stellt der LFC in der Premier League den besten Angriff aller 20 Klubs. Auf der anderen Seite hat keine andere Mannschaft so wenige Gegentreffer wie die Reds (21) erhalten. Insofern wäre alles andere als ein klarer Auswärtserfolg des Favoriten eine faustdicke Überraschung.

In der dritten Runde des FA Cups hatte sich das Team von Trainer Arne Slot zu Hause gegen Viertligist Accrington Stanley mit 4:0 durchgesetzt. In unserem Plymouth Liverpool Tipp können wir uns ein ähnliches Ergebnis vorstellen, wobei wir dem Underdog zu Hause einen Treffer zugestehen würden.

Plymouth vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Plymouth: Hazard - Talovierov, Katic, Pleguezuelo; Sorinola, Randell, Houghton, Puchacz; Baidoo, Hardie, Bundu

Ersatzbank Plymouth: Grimshaw, Al Hajj, Mumba, Gyabi, Obafemi, Palsson, Tijani, Wright, Ogbeta

Startelf Liverpool: Kelleher - Bradley, Quansah, Endo, Tsimikas; Mac Allister, Morton, Jones; Elliott, Nunez, Chiesa

Ersatzbank Liverpool: Alisson, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Klar ist, dass Arne Slot in diesem Match rotieren wird. Erst am Donnerstag mussten seine Schützlinge im EFL Cup ran und auch wenn sie dort leicht und locker gewannen, lassen sich die Strapazen nicht ausblenden. Zudem geht es langsam in die heiße Phase der Saison, in der man sich keine Ausfälle erlauben kann.

Insofern werden die Gastgeber nach unserer Einschätzung zu Chancen kommen, weshalb wir ihnen in unserer Plymouth Liverpool Prognose auch einen Treffer zutrauen. Die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen haben keine große Bedeutung. Zuletzt trafen die beiden Klubs nämlich vor acht Jahren und davor zuletzt im Jahr 1962 aufeinander.

Unser Plymouth - Liverpool Tipp: “Sieg Liverpool & Beide Teams treffen”

Es bedarf sicherlich keiner großen Expertise, um zu dem Schluss zu kommen, dass der LFC diese Partie gewinnen sollte. Es geht allein um die Frage, wie man in diesem Match eine ordentliche Quote bekommen kann und in dieser Hinsicht kommt dann der Ehrentreffer der Gastgeber ins Spiel. Selbstverständlich hat auch eine Liverpooler B-Elf immer noch deutlich mehr Qualität als die Greens, aber nach einer komfortablen Führung und weiteren Wechseln dürfte der Favorit hier mehrere Gänge zurückschalten.

Für die Reds geht es nur drei Tage nach diesem Pokalspiel zum Merseyside Derby bei Everton. Für dieses braucht man alle Top-Spieler im verletzungsfreien Zustand. Insofern wird der Premier-League-Spitzenreiter im Zweifel den einen Schritt weniger machen, sodass wir den Grünen ein Tor vor heimischem Publikum zutrauen.