Polen - Litauen Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2025

SPORT1 Betting 20.03.2025 • 11:03 Uhr Polen - Litauen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Können die “Bialo-Czerwoni” ihre Negativserie beenden?

Unser Polen - Litauen Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 21.03.2025 lautet: Ob die Hausherren zurecht als haushohe Favoriten auf den Platz gehen, ist noch unklar. Am Heimsieg gibt es im Wett Tipp heute aber nicht viel zu rütteln.

Die polnische Nationalmannschaft steckt nach fünf Länderspielen in Serie ohne Sieg in einer kleinen Krise. Dabei mussten die “Bialo-Czerwoni” in der Nations League auch den Abstieg in die Liga B hinnehmen. Am Freitag heißt es für Robert Lewandowski und Co. aber: “Neues Spiel, neues Glück!”

Zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2026 sind die Adler in der Polen Litauen Prognose die klaren Favoriten.

Auch wir kommen zum gleichen Urteil und spielen mit einer Quote von 1,56 bei Merkur Bets den Polen Litauen Wett Tipp heute “Sieg Polen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Polen vs Litauen auf “Sieg Polen & Über 2,5 Tore”:

Die Polen haben nur 2 von 11 Duellen gegen die „Rinktine“ verloren

Die “Trispalves” haben von den jüngsten 33 Spielen in der EM- und WM-Quali lediglich 2 für sich entschieden

Litauen hat die letzten 7 Länderspiele alle verloren

Polen vs Litauen Quoten Analyse:

Die “Bialo-Czerwoni” werden in der FIFA-Weltrangliste aktuell zwar auch nur auf Platz 35 geführt, doch im Vergleich mit der „Rinktine“, die sich lediglich auf Rang 142 wiederfindet, haben die Adler klare Vorteile. Das zeigt sich auch bei den Polen vs Litauen Quoten.

Die Hausherren sind die klaren Favoriten. Für einen Sieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,15. Auf der Gegenseite gibt es bei den besten Wettanbietern für einen Erfolg der Gäste Polen gegen Litauen Wettquoten zwischen 15,0 und 23,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Polen vs Litauen Prognose: Bekommen die “Orly” gegen den Außenseiter Probleme?

Die EM 2024 endete für Polen mal wieder in einer Enttäuschung. In einer Gruppe mit Österreich, Frankreich und Kroatien landeten die Adler mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Danach wollten die “Bialo-Czerwoni” in der Nations-League-Gruppe A1 im Vergleich mit Portugal, Kroatien und Schottland eigentlich die Klasse halten, doch dieses Vorhaben misslang ebenfalls. Nach einer 1:2-Heimpleite gegen die Schotten im letzten Gruppenspiel landete die polnische Auswahl auch diesmal auf dem letzten Platz und musste den direkten Abstieg in die Liga B hinnehmen.

Für die WM-Qualifikation gibt es nun aber wieder Hoffnung, denn die “Orly” haben schon das Ticket für die letzten beiden Weltmeisterschafts-Endrunden gelöst und wollen nun den dritten Streich. Probleme macht allerdings die Defensive. In dieser Hinsicht wartet die Mannschaft von Coach Michal Probierz seit elf Partien auf eine Weiße Weste. Im Kampf um die Tickets für eine WM war die Auswahl dafür zuletzt mit lediglich einer Niederlage in den jüngsten 13 Spielen sehr heimstark gewesen (10S, 2U). Außerdem konnten sieben der letzten neun Partien im Stadion Narodowy gewonnen werden.

Die litauische Fußballnationalmannschaft gehört in Europa immer noch zu den absoluten Leichtgewichten und hat wenig überraschend noch nie an einer Endrunde teilgenommen. So feierte die „Rinktine“ in den letzten 15 WM-Quali-Spielen gerade mal einen Sieg (1U, 13N). Auch in der EM-Qualifikation steht die Bilanz bei gerade mal einem Erfolg aus den vergangenen 18 Partien (5U, 12N). In der Nations League, wo die “Trispalves” in der Gruppe C2 der Saison 2024/25 ja eigentlich gegen Kontrahenten auf Augenhöhe spielen sollten, lief ebenfalls nichts zusammen.

Die sechs Spiele gegen Rumänien, Kosovo und Zypern gingen bei einem Torverhältnis von 4:11 alle verloren. So müssen die Litauer in der kommenden NL-Saison in die Liga D absteigen. Zudem geht die Auswahl von Nationaltrainer Edgaras Jankauskas mit einer Serie von sieben Pleiten in Folge in unseren Polen Litauen Tipp. Dabei spielt natürlich auch die Qualität eine Rolle. Mit Gvidas Gineitis vom FC Turin verdient im aktuellen Kader nur ein Profi in einer europäischen Top-5-Liga sein Geld. Gineitis gilt mit seinen gerade mal 20 Jahren auch noch selbst als Nachwuchstalent.

Polen - Litauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:2 Schottland (H), 1:5 Portugal (A), 3:3 Kroatien (H), 1:3 Portugal (H), 0:1 Kroatien (A)

Letzte 5 Spiele Litauen: 0:1 Kosovo (A), 1:2 Zypern (A), 1:2 Rumänien (H), 1:2 Kosovo (H), 1:3 Rumänien (A)

Letzte 5 Spiele Polen vs Litauen: 4:0 (H), 0:0 (H), 2:1 (H), 0:2 (A), 1:1 (A)

In elf Spielen gegen Polen konnte Litauen gerade einmal zwei Siege feiern, was natürlich für unsere Polen Litauen Prognose eine Rolle spielt, demgegenüber stehen vier Remis und fünf Niederlagen. Auch das Torverhältnis spricht mit 17:8 für die Adler.

Die beiden Erfolge der „Rinktine“ stammen von einem 1:0-Auswärtssieg im Mai 2006 und einem 2:0 Heimsieg im März 2011. Bisher standen sich beide Nationen nur in Testspielen gegenüber. Das letzte Kräftemessen wurde 2018 ausgetragen.

In der WM-Quali blieben die Litauer, mit Ausnahme eines 1:1 auf Malta, in sieben der acht letzten Gastspiele ohne eigenen Treffer. Dieses Wissen nutzen wir für den Polen Litauen Tipp “Sieg Polen zu Null”. Dafür gibt es bei NEO.bet eine Quote von 1,54.

Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann sichert euch nach der Anmeldung den NEO.bet Willkommensbonus . Dabei könnt ihr zwischen zwei Angeboten wählen: Ihr bekommt einen 200%-Bonus bis zu 50€ oder einen 100%-Bonus bis zu 100€.

So seht ihr Polen - Litauen im TV oder Stream:

21. März 2025, 20:45 Uhr, Stadion Narodowy, Warschau

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich auch die Rechte an den Qualifikationsspielen für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 gesichert. So ist auch das Duell zwischen Polen und Litauen bei diesem Streaming-Anbieter zu sehen.

Der Anpfiff im Stadion Narodowy von Warschau erfolgt am Freitagabend um 20:45 Uhr.

Polen vs Litauen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Polen: Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior - Kaminski, Szymanski, Moder, Slisz, Zalewski - Lewandowski, Urbanski

Ersatzbank Polen: Skorupski, Dragowski (Tor), Bereszynski, Dawidowicz, Piatkowski, Wieteska, Skrzypczak, Frankowski, Piotrowski, Bogusz, Marczuk, Swiderski, Piatek, Buksa

Startelf Litauen: Gertmonas - Utkus, Girdvainis, Milasius - Sirvys, Cernych, Gineitis, Remeikis, Lasickas - Paulauskas, Kucys

Ersatzbank Litauen: Bertasius, Adamonis (Tor), Kazukolovas, Tutyskinas, Barauskas, Upstas, Golubickas, Dolznikov, Matulevicius, Milasius, Antanavicius, Vareika, Ruzgis

Bei der Polen gegen Litauen Prognose müssen die Hausherren mit Walukiewicz (Torino), Zalewski, Zielinski (beide Inter) und Milik (Juventus) verletzungsbedingt auf wichtige Spieler aus der Serie A verzichten.

Der litauische Coach hat mit Slivka (Sagan Tosu), Verbickas (Zalgiris) und Novikovas (BFA) drei erfahrene Nationalspieler nicht in seinen Kader einberufen. Zudem ist Vorobjovas (Istanbulspor) verletzt.

Unser Polen - Litauen Tipp: Sieg Polen & Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften gehen nicht wirklich in Top-Form in dieses Duell, doch diverse Gründe wie der Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich sprechen doch klar für die polnische Auswahl.

Wir rechnen zwar nicht unbedingt mit einem souveränen Kantersieg der Hausherren, aber am Ende dürften ein paar Tore fallen und die “Bialo-Czerwoni” als Sieger vom Feld gehen.