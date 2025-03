Polen - Malta Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2025

SPORT1 Betting 24.03.2025 • 08:52 Uhr Polen - Malta Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Feiern die Adler den zweiten Sieg in Folge?

Unser Polen - Malta Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 24.03.2025 lautet: Für die polnische Nationalmannschaft steht innerhalb weniger Tage die nächste Pflichtaufgabe an. Im Wett Tipp heute ist für die Weiß-Roten dieses Mal sogar ein souveräner Sieg drin.

Am Freitag startete die Qualifikationsgruppe G der UEFA in den Kampf um die Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Polen begannen das Turnier mit einem glanzlosen 1:0-Heimsieg gegen Litauen. Der Siegtreffer wurde erst in der 81. Spielminute durch Robert Lewandowski erzielt.

Am Montagabend steht für die “Bialo-Czerwoni” eine weitere Partie vor den eigenen Fans an. Laut den Quoten der Polen Malta Prognose spricht auch dieses Mal alles für einen Sieg der Adler. Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Merkur Bets den Polen Malta Wett Tipp heute “Sieg Polen HC -1”.

Darum tippen wir bei Polen vs Malta auf “Sieg Polen HC -1”:

Die Polen haben in den letzten 13 Heim-Länderspielen gerade mal 2 Niederlagen kassiert

Das Torverhältnis von Malta aus den vergangenen 6 Gastspielen steht bei 2:18

Die Malteser sind noch ohne Punkt und Tor gegen die “Bialo-Czerwoni”

Polen vs Malta Quoten Analyse:

Bei den Polen vs Malta Quoten spielt nicht nur der Heimvorteil eine Rolle, sondern auch in der FIFA-Weltrangliste haben die Orly auf Rang 35 gegenüber Platz 168 klare Vorteile. Diese Ausgangslage sorgt für eine niedrige Quote auf einen Heimsieg.

Mehr als eine 1,21 ist für einen Erfolg der Weiß-Roten nicht drin. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste bei den besten Wettanbietern Polen gegen Malta Wettquoten zwischen 12,0 und 15,0.

Polen vs Malta Prognose: Können die Adler ihre Chancen besser nutzen?

Die Polen mussten zuletzt mit zwei Enttäuschungen klarkommen. Bei der EM 2024 war für die “Orly” in einer Gruppe mit Österreich, Frankreich und Kroatien mit nur einem Punkt aus vier Spielen schon nach der Vorrunde Endstation. In der Nations League 2024/25 konnten sich die “Bialo-Czerwoni” gegen Polen, Kroatien und Schottland mit vier Zählern aus sechs Spielen nicht in der Liga A halten. Dafür setzt die Auswahl nun auf die dritte WM-Teilnahme in Serie. Der Start in die Quali ist auch geglückt. Allerdings hatten die Männer von Coach Michal Probierz mehr Mühe mit Litauen als erwartet.

Die Polen kamen am Freitag auf 62 Prozent Ballbesitz, 24:8 Gesamtschüsse und einen Expected-Goals-Wert von 1,73 zu 0,66. Der entscheidende Treffer fiel aber erst sehr spät. Mit diesem Erfolg ging auch eine Serie von fünf sieglosen Länderspielen (1U, 4N) zu Ende. Zudem konnten die Weiß-Roten zum ersten Mal seit elf Partien wieder zu Null spielen. In unserem Polen Malta Tipp spielt die Heimstärke ebenfalls eine Rolle. In den vergangenen 13 Heimspielen musste die polnische Nationalmannschaft nur zwei Niederlagen hinnehmen (8S, 3U).

Malta gehört schon von Anfang an zu den schwächsten Teams Europas. Aktuell stehen lediglich vier UEFA-Nationen im FIFA-Ranking schlechter da. Fast alle Profis spielen in der heimischen Liga. Teddy Teuma, der in der Ligue 1 bei Stade Reims unter Vertrag steht, ist der wertvollste Spieler im Kader. Seit Januar 2025 werden die Roten vom Italiener Emilio De Leo trainiert, der jahrelang als Assistent von Sinisa Mihajlovic gearbeitet hatte. Unter ihm sollen die Malteser in der FIFA-Weltrangliste wieder nach oben klettern. Das Debüt des neuen Trainers missglückte am Freitag mit einer 0:1-Heimpleite zum Auftakt der WM-Quali gegen Finnland.

Dabei hatten die Gastgeber 58 Prozent Ballbesitz und lagen bei den Gesamtschüssen 19:10 vorne. Auch bei den xG war Malta nur knapp unterlegen (1,85 zu 1,88). Am Ende kassierten die Männer von der Mittelmeerinsel ein knappes 0:1. Ab der 78. Minute mussten die Malteser nach einer Roten Karte für Kurt Shaw in Unterzahl spielen. Damit ging für die Auswahl eine Serie von drei Siegen und einem Remis zu Ende. Dabei hatte man aber nur gegen Teams wie Andorra, Moldawien und Liechtenstein gespielt. In der Fremde haben die Roten fünf der letzten sechs Partien verloren und dabei 18 Gegentore kassiert. In diesem Zeitraum erzielte die MFA-Auswahl selbst lediglich zwei Tore.

Polen - Malta Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:0 Litauen (H), 1:2 Schottland (H), 1:5 Portugal (A), 3:3 Kroatien (H), 1:3 Portugal (H)

Letzte 5 Spiele Malta: 0:1 Finnland (H), 0:0 Andorra (H), 2:0 Liechtenstein (H), 1:0 Moldawien (H), 1:0 Andorra (A)

Letzte Spiele Polen vs Malta: 4:0 (A), 1:0 (A), 6:0 (H), 2:0 (A)

Nach vier Duellen zwischen beiden Nationen spricht die Bilanz mit vier Siegen und 13:0 Toren eindeutig für die Polen. Die ersten Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der Quali für die WM 1982.

Damals gewannen die Adler daheim mit 6:0 und auswärts mit 2:0. Vervollständigt wird der direkte Vergleich mit zwei Testspielen aus den Jahren 1999 und 2003, welche beide auswärts an die Bialo-Czerwoni gingen (4:0, 1:0).

Da sich beide Mannschaften somit schon über 20 Jahre nicht mehr auf dem Rasen gegenüberstanden, hat die Statistik für unsere Polen vs. Malta Prognose nicht die allergrößte Bedeutung.

In vier Duellen mit den Adlern sind die Roten von der Mittelmeerinsel, wie schon erwähnt, noch ohne eigenen Treffer und haben 13 Gegentreffer kassiert. Das führt uns zum Polen gegen Malta Tipp “Sieg Polen zu Null”.

So seht ihr Polen - Malta im TV oder Stream:

24. März 2025, 20:45 Uhr, Stadion Narodowy, Warschau

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wie viele andere Wettbewerbe und andere Top-Ligen ist auch die Qualifikation der UEFA für die WM 2026 bei DAZN zu Hause. Der Streaming-Anbieter hat fast alle Spiele des Wettbewerbs exklusiv im Programm. Dazu gehört auch die Partie zwischen Polen und Malta.

Der Ball rollt am Montagabend ab 20:45 Uhr im Stadion Narodowy von Warschau.

Polen vs Malta: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Polen: Skorupski - Piatkowski, Bednarek, Kiwior - Cash, S. Szymanski, Moder, Piotrowski, Frankowski - Swiderski, Lewandowski

Ersatzbank Polen: Bulka, Dragowski, Bereszynski, Skrzypczak, Marczuk, Slisz, Urbanski, Piatek, Kaminski, Wieteska, Bogusz, Buksa

Startelf Malta: Bonello - Z. Muscat, J. Carragher, Overend - J. Mbong, Guillaumier, Satariano, Chouaref, Camenzuli - P. Mbong, Teuma

Ersatzbank Malta: Al-Tumi, Sissons (Tor), Borg, Paiber, Pisani, Buhagiar, Azzopardi, Nwoko, Tuma, Pepe, Beerman

Eine Sache, die man bei der Polen vs Malta Prognose berücksichtigen muss, ist die Tatsache, dass bei den Adlern aktuell wichtige Spieler aus der Serie A wie Walukiewicz (Torino), Zalewski, Zielinski (beide Inter) und Milik (Juventus) fehlen.

Gegen einen schwachen Gegner wie Malta können die Weiß-Roten das aber sicher kompensieren.

Unser Polen - Malta Tipp: Sieg Polen HC -1

Wirklich souverän war der Erfolg der Polen am Freitag gegen Litauen nicht, aber die zweite Aufgabe gegen einen noch schwächeren Gegner verspricht eine bessere Leistung. Auch der direkte Vergleich lässt die Hausherren auf einen entspannten Abend hoffen.

Gegen die wackelige Defensive der Malteser sollten sich die Adler etwas leichter tun. So trauen wir den “Bialo-Czerwoni” einen Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung zu.