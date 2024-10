Polen - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2024

SPORT1 Betting 11.10.2024 • 11:00 Uhr Polen - Portugal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bauen Ronaldo und Co. den Vorsprung weiter aus?

Unser Polen - Portugal Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 12.10.2024 lautet: Portugal dominiert in der Division A die Gruppe 1 und will auch in unserem Wett Tipp heute gegen Polen seine Weiße Weste behalten.

Die Weiß-Roten aus Polen gingen zuletzt beim 0:1 in Kroatien leer aus, boten aber keine schlechte Leistung. In unserer Polen Portugal Prognose dürfte es für die Hausherren trotz Heimvorteils dennoch sehr schwierig werden. Portugal glänzte zwar nicht im Zuge der Nations League, ließ aber dennoch keine Punkte liegen.

Wir rechnen mit einem engen Match und distanzieren uns von einer klassischen Drei-Weg-Wette. Vielmehr lautet unter Polen Portugal Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,80 bei Betway.

Darum tippen wir bei Polen vs Portugal auf „Beide Teams treffen“:

Polen traf in 6 der letzten 7 Partien (einschließlich Testspiele).

Portugal erzielte in beiden NL-Begegnungen jeweils 2 Tore.

Unabhängig vom Austragungsort brachten 5 der letzten 6 direkten Aufeinandertreffen Tore beider Teams mit sich.

Polen vs Portugal Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet ist, wird recht schnell deutlich, dass die Gäste von der iberischen Halbinsel als heißer Kandidat auf den Sieg betrachtet werden. Für den Auswärtssieg servieren die Wettanbieter durchschnittliche Polen Portugal Quoten von 1,60. Nur bedingt nachvollziehbar, da Cristiano Ronaldo und Co. nur eines der letzten sechs direkten Duelle gewonnen haben. Viermal wurden in der regulären Spielzeit die Punkte geteilt. Ein erneutes Remis wird mit dem vierfachen Wetteinsatz versüßt.

Recht ausgeglichen gestalten sich hingegen die Polen Portugal Wettquoten am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“. Darüber hinaus bietet es sich an, einen Buchmacher mit deutscher Lizenz zu nutzen. Auf diesem Weg lässt sich das Wettguthaben schnell auszahlen.

Polen vs Portugal Prognose: Patzt der Spitzenreiter gegen die polnische Elf?

Die Mitteleuropäer spielten eine schlechte EM 2024 und holten in der Gruppenphase keinen einzigen Sieg. Nur ein magerer Zähler fand seinen Weg auf das Konto der Weiß-Roten. Am Ende schieden die Polen als Gruppen-Schlusslicht aus. Fairerweise gilt es aber zu erwähnen, dass die Konkurrenz mit Österreich, Frankreich und den Niederlanden sehr stark war.

Dennoch gelang der polnischen Nationalelf in jedem Gruppenspiel ein Tor. Die Defensive stand jedoch alles andere als sicher und musste sich sechs Gegentore ankreiden lassen. Zwei der drei Vorrunden-Duelle endeten mit mehr als 2,5 Treffern. Robert Lewandowski blieb bei der EM mit nur einem Tor sehr blass.

Trotz der schwachen Europameisterschaft hielten die Verantwortlichen weiterhin an Trainer Michal Probierz fest. Ein Umstand, der am ersten Nations-League-Spieltag mit einem knappen 3:2 gegen Schottland belohnt wurde. Wie bereits erwähnt, gingen die Polen jedoch zuletzt in Kroatien mit 0:1 leer aus. Im Polen Portugal Tipp wird es schwierig, etwas Zählbares mitzunehmen.

Polen - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 0:1 Kroatien (A), 3:2 Schottland (A), 1:1 Frankreich (A), 1:3 Österreich (H), 1:2 Niederlande (H).

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:1 Schottland (H), 2:1 Kroatien (H), 3:5 n.E. Frankreich (H), 3:0 n. E. Slowenien (H), 0:2 Georgien (A).

Letzte Spiele Polen vs. Portugal: 1:1 (A), 2:3 (H), 3:5 n.E. (H), 0:0 (H), 2:2 (A).

Hinter Frankreich (1,05 Milliarden Euro) verfügt Portugal in der Nations League Division A mit 963 Millionen Euro über den teuersten Kader. Ähnlich weit vorne lagen die Portugiesen auch bei der EURO 2024 in Bezug auf die Kader-Marktwerte. Dort haben die Iberer aber nur bedingt überzeugt. In der Vorrunde sprang in der Gruppe F standesgemäß vor der Türkei, Georgien und Tschechien mit zwei Siegen und einer Niederlage der Platz an der Sonne heraus.

Im Achtelfinale entgingen die Kicker aus dem Südwesten Europas aber nur knapp einer Blamage und setzten sich erst im Elfmeterschießen gegen den Underdog Slowenien durch. Das Viertelfinale brachte zwischen Portugal und Frankreich einen Nichtangriffspakt mit sich und endete nach 90 bzw. 120 Minuten torlos. Eine Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen zugunsten der Franzosen. Mit einem ähnlich defensiv geführten Match rechnen wir in unserer Polen Portugal Prognose nicht.

Die ersten beiden Nations-League-Duelle geben uns recht. Diese brachten gegen Kroatien und Schottland jeweils mehr als 2,5 Tore mit sich. In beiden Ansetzungen trafen die Recken von Trainer Roberto Martinez doppelt und konnten keinen „Clean Sheet“ halten.

Um das Maximum aus dem Polen Portugal Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Neukundenbonus anbieten.

So seht ihr Polen - Portugal im TV oder Stream:

12. Oktober 2024, 20:45 Uhr, PGE Narodowy, Warschau (Polen)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Das Match zwischen Polen und Portugal ist nicht im Free-TV zu sehen. In Deutschland werden dort nämlich nur Begegnungen mit deutscher Beteiligung ausgestrahlt.

Wer dennoch die Paarung schauen möchte, benötigt ein Abo beim Streaming-Dienstleister DAZN.

Polen vs Portugal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Polen: Skorupski - Kaminski, Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, Zalewski - S. Szymanski, Zielinski, Urbanski - Bogusz, Lewandowski

Ersatzbank Polen: Bulka, Dragowski, Bereszynski, Kiwior, Piatkowski, Puchacz, Piotrowski, Slisz, Moder, Frankowski, Swiderski, Piatek

Startelf Portugal: Diogo Costa - Semedo, Antonio Silva, Dias, Mendes - Bernardo Silva, Joao Palhinha, Bruno Fernandes - Pedro Neto, Diogo Jota, Rafael Leao

Ersatzbank Portugal: José Sa, Rui Silva, Tiago Santos, Goncalves, Veiga, Dalot, Ruben Neves, Joao Neves, Quenda, Trincao, João Félix, Ronaldo

Der polnische Kapitän Robert Lewandowski zeigte sich zuletzt beim FC Barcelona gut aufgelegt und erzielte in neun La-Liga-Spielen zehn Tore. Den Schwung möchte der 36-jährige Neuner in die Nations League mitnehmen. In dieser war der Mittelstürmer bisweilen nur einmal erfolgreich.

Bei den Portugiesen kam Kapitän Cristiano Ronaldo zuletzt gegen Schottland von der Bank und erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer - bereits sein zweites Tor im Zuge der Nations League. Trotz seiner 39 Jahre hat der Neuner seinen Torinstinkt keineswegs eingebüßt. In unserer Polen Portugal Prognose wird ein weiteres Tor mit einer durchschnittlichen Quote von 1,90 bewertet.

Unser Polen - Portugal Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften verfügen über erstklassige Spieler in den Offensivreihen und werden nichts unversucht lassen, diese auch in Szene zu setzen. Aus diesem Grund ist mit einem offensiv geführten Kräftemessen zu rechnen. Der Direktvergleich gibt uns recht. Fünf der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen endeten mit Toren auf beiden Seiten.