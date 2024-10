Porto - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 03.10.

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 11:00 Uhr Porto - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Nächster Rückschlag für ten Hag?

Unser Porto - Manchester United Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 03.10.2024 lautet: Das Estadio do Dragao war zuletzt eine Festung. In unserem Wett Tipp heute gehen wir nicht davon aus, dass die Engländer sie einnehmen.

Wie lange bleibt Erik ten Hag noch im Amt? Auf diese Frage finden wir in unserer Porto Manchester United Prognose sicherlich keine Antwort. Aber der Ausgang dieser Partie könnte Konsequenzen für den Niederländer auf der Trainerbank der Red Devils haben. Mit einem Sieg könnte er wiederum verspielten Kredit zurückgewinnen.

Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass die Gäste als Sieger vom Feld gehen. Dafür sind die Portugiesen zu Hause zu stark und die Engländer aktuell zu schwach. Wir sichern uns dennoch ab und entscheiden uns für den Porto Manchester United Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano.

Darum tippen wir bei Porto vs Manchester United auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Saisonübergreifend hat Porto keines der letzten 8 Pflichtspiele zu Hause verloren (6S, 2U).

Manchester United ist seit 3 Pflichtspielen sieglos.

In jedem der letzten 10 Pflichtspiele Portos gab es mindestens 2 Tore.

Porto vs Manchester United Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, die immer mehr auf Apple Pay Sportwetten bauen, gibt es in diesem Match keinen Favoriten. Die Porto Manchester United Quoten für Wetten auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander. Wer auf die Portugiesen setzt, erhält aktuell Quoten um 2,80.

Ein Tipp auf einen Auswärtserfolg der Red Devils ist mit Werten um 2,50 quotiert. Bereits die Option „Doppelte Chance 1X“ ist angesichts dieser Quoten eine gute Alternative. Denn die diesbezüglichen Porto Manchester United Wettquoten liegen über der Marke von 1,50. Besonders interessant ist dann eine Kombi mit einer Torwette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Porto vs Manchester United Prognose: Red Devils als Außenseiter

Die Generalprobe Portos ist geglückt! Am siebten Spieltag der Liga Portugal schlugen die Drachen zu Hause die Gäste von Arouca klar mit 4:0. Es war bereits der sechste Sieg in der laufenden Saison in Portugals höchster Spielklasse. Nur gegen Sporting, das ohne Punktverlust an der Spitze steht, haben die Dragoes auf nationaler Ebene bislang verloren.

Die Pleite gegen den amtierenden portugiesischen Meister gab es auswärts. Zu Hause hat der FCP alle vier Liga-Spiele in dieser Saison mit insgesamt 11:1 Toren für sich entschieden. Saisonübergreifend ist Porto vor dem Porto Manchester United Tipp seit acht Pflichtspielen im heimischen Estadio do Dragao ungeschlagen (6S, 2U).

Weiter zurückblickend haben die „Azuis e brancos“ seit dem 7. November 2023 nur eines von 22 Pflichtspielen auf heimischem Rasen verloren (18S, 3U). Das unterstützt unsere Porto Manchester United Prognose, die Vorteile bei den Hausherren sieht. In den letzten 13 Pflichtspielen zu Hause konnten die Dragoes auch immer treffen.

In der vergangenen Saison war der FC Porto noch in der Champions League zugegen. Die letzten drei Heimspiele in diesem Wettbewerb hatte er gewonnen. Zuletzt hatte man im Achtelfinale zu Hause Arsenal mit 1:0 geschlagen. Erst im Rückspiel gab es dann das Aus nach Elfmeterschießen.

Porto - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Porto: 4:0 Arouca (H), 2:3 Bodö/Glimt (A), 3:0 Guimaraes (A), 2:1 Farense (H), 0:2 Sporting (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:3 Tottenham (H), 1:1 Twente Enschede (H), 0:0 Crystal Palace (A), 7:0 Barnsley (H), 3:0 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Porto vs Manchester United: 0:1 (H), 2:2 (A), 1:3 (N), 1:1 (A), 2:1 (H)

Dass die Engländer hier mit einem Sieg nach Hause fliegen, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Wie groß war die Euphorie Mitte September, als die Red Devils einem 3:0 bei Southampton ein 7:0 im EFL-Cup gegen Barnsley folgen ließen. Doch das schien nur ein kurzes Zwischenhoch gewesen zu sein.

Zudem waren die Gegner mit einem Aufsteiger und einem Drittligisten zugegebenermaßen nicht die stärksten. Jedenfalls folgten daraufhin zwei magere Remis bei Crystal Palace und gegen Twente Enschede, die allerdings ebenfalls nicht zur Creme de la Creme des Weltfußballs gehören.

Am vergangenen Wochenende gab es dann den nächsten Tiefschlag. Zu Hause verlor der englische Rekordmeister mit 0:3 gegen Tottenham. Von den bisherigen neun Pflichtspielen in dieser Saison haben die Red Devils nur drei gewonnen (2U, 4N). Das alles spricht gegen Tipp zugunsten der Gäste.

Wie der Gegner, so waren auch die Engländer in der Vorsaison in der Königsklasse unterwegs. In einer Gruppe mit den Bayern, dem FC Kopenhagen und Galatasaray wurden sie am Ende mit vier Punkten Letzter. Kurios: In jedem der drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase erzielten sie drei Tore. Gewonnen haben sie allerdings keines (1U, 2N).

So seht ihr Porto - Manchester United im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 21 Uhr, Estadio do Dragao, Porto

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW, RTL+

Normalerweise werden ausgewählte Europa-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung nur bei RTL+ im Stream gezeigt - so auch grundsätzlich in diesem Fall. Wer allerdings ein Sky-Abo hat, der kann diese Partie auch dort sehen bzw. streamen. Einzelne Partien zeigt nämlich auch dieser Anbieter dank einer Kooperation mit RTL.

Gegen unseren Porto Manchester United Tipp spricht die Tatsache, dass die Engländer keines der letzten zwölf Europapokal-Duelle mit einem portugiesischen Klub verloren haben (9S, 3U). Die letzte solche Pleite war gegen Benfica Lissabon und geht auf Dezember 2005 zurück.

Porto vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Porto: Costa; Mario, Pedro, Perez, Moura; Gonzalez, Varela, Pepe, Sousa, Galeno; Omorodion

Ersatzbank Porto: Ramos, Djalo, Eustaquio, Franco, Fernandes, Mora, Vieira, Gul, Ivan Jaime

Startelf Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Ugarte, Diallo, Fernandes, Rashford; Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Antony, Mainoo, Casemiro, Evans, Garnacho, Zirkzee, Lindelöf

Gegen den FCP hat Man United nur zwei der bisherigen acht Duelle in Europa verloren. Aber: Mit drei weiteren Remis (3S) haben die Red Devils auch über die Hälfte dieser Duelle nicht gewonnen. Die letzte direkte Begegnung datiert zudem aus dem Jahr 2009.

Wir bleiben daher bei unserer Porto Manchester United Prognose, auch, weil die Mannschaft von Trainer ten Hag in dieser Saison weder auswärts bei Brighton (1:2) noch bei Crystal Palace (0:0) gewinnen konnte. Unter Verwendung einer Gratiswette würden wir sogar den direkten Tipp auf „Sieg Porto“ anspielen.

Unser Porto - Manchester United Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Beide Teams konnten am ersten Spieltag nicht gewinnen. United trennte sich zu Hause von Twente Enschede 1:1, Porto verlor überraschend und trotz über 40 Minuten Überzahl bei Bodö/Glimt mit 2:3. Insbesondere der FCP, der bei der Pleite zum Auftakt auf insgesamt 28 Abschlüsse kam, ist also gefordert. Gegen zuletzt schwache Red Devils sollten die Drachen ihre Heimstärke ausspielen und diese Begegnung zumindest nicht verlieren. Da es in jedem der letzten zehn Pflichtspiele Portos auch mindestens zwei Tore gab, gehen wir auch am Donnerstag von einigen Treffern aus.