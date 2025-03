Portugal - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 11:00 Uhr Portugal - Dänemark Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Viertelfinale Rückspiel Wette | Rächt sich die schwache Chancenverwertung der Dänen im Rückspiel?

Unser Portugal - Dänemark Sportwetten Tipp zum Nations League Viertelfinale Rückspiel am 23.03.2025 lautet: Die Erkenntnisse aus dem Hinspiel bewegen uns im Wett Tipp heute in Richtung einer torarmen, aber spannenden Partie.

Mehr als der 1:0-Sieg überraschte der beeindruckende Auftritt von Danish Dynamite im ersten Vergleich mit den favorisierten Portugiesen. Für Brian Riemer war es der erste Erfolg im dritten Spiel als Teamchef der dänischen Nationalmannschaft. Um diesen zu wiederholen, bedarf es in der Portugal Dänemark Prognose jedoch einer herausragenden Defensivleistung.

Möglicherweise ist der knappe Hinspiel-Erfolg aber zu wenig für die Riemer-Elf. Zu Gast auf der iberischen Halbinsel ist von einer stärkeren Leistung der “Selecao das Quinas” auszugehen.

Dennoch peilen wir im Portugal Dänemark Wett Tipp heute eine Wette auf “Unter 2,5 Tore” an. Die dazugehörige Quote von 1,86 stellt NEO.bet .

Darum tippen wir bei Portugal vs Dänemark auf “Unter 2,5 Tore”:

In den letzten 3 direkten Aufeinandertreffen ist jeweils nur ein Tor gefallen.

Dänemark hat in 2 von 3 Länderspielen unter Brian Riemer kein Gegentor zugelassen.

Portugal erzielte in 3 der 4 vorangegangenen Länderspiele maximal ein Tor.

Portugal vs Dänemark Quoten Analyse:

Schon im Hinspiel galten Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen als klarer Favorit. Diese Rolle nimmt das Team von Roberto Martinez im zweiten Vergleich mit Danish Dynamite trotz der schwachen Leistung im vorangegangenen Duell erneut ein. Die Portugal Dänemark Quoten für einen Heimsieg bleiben in den Wett-Apps bei 1,60 stehen.

Die Ausgangslage rechtfertigt trotzdem, sich mit den Portugal Dänemark Wettquoten für einen erneuten Sieg der Gäste zu befassen. Dieser wirft bei so manchem Wettanbieter den 5,60-fachen Gewinn ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs Dänemark Prognose: Unterschiede beim Spieltempo

Das System von Roberto Martinez ist auf Ballbesitz ausgelegt. Portugal kontrolliert am liebsten das Geschehen, lässt durch die Feldüberlegenheit kaum gegnerische Abschlüsse zu und findet vorne dank der individuellen Qualität und guter Abläufe oft die passenden Lösungen.

Immer greift dieses Konzept jedoch nicht, vor allem, wenn die Mannschaft von der iberischen Halbinsel so träge agiert wie im Hinspiel. Mit unserem Portugal vs. Dänemark Tipp schließen wir zumindest teilweise an den letzten Vergleich an.

Ohne Frage erwarten wir von der “Selecao das Quinas” in der Portugal gegen Dänemark Prognose mehr Spielfreude. Ob das reicht, um die stabile Verteidigung der Gäste mehrfach zu bezwingen, wird sich zeigen.

Den stärkeren Fokus richten wir aber auf die Restverteidigung der Hausherren. Normalerweise funktioniert diese unter Martinez ziemlich gut, weshalb wir das Hinspiel erstmal in die Schublade “Ausrutscher” stecken.

Portugal - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 0:1 Dänemark (A), 1:1 Kroatien (A), 0:0 Schottland (A), 3:1 Polen (A), 2:1 Schottland (H).

Letzte 5 Spiele Dänemark: 1:0 Portugal (H), 0:0 Serbien (A), 1:2 Spanien (H), 2:2 Schweiz (A), 0:1 Spanien (A).

Letzte 5 Spiele Portugal vs. Dänemark: 1:0 (H), 1:0 (A), 3:2 (A), 1:2 (A), 3:1 (H).

Bis jetzt stand Martinez in 27 Länderspielen als Coach der Portugiesen an der Seitenlinie. Davon hat der Sechste der FIFA-Weltrangliste 21 Begegnungen (knapp 78 Prozent) mit maximal einem kassierten Gegentor hinter sich gebracht.

Zudem beendete die “Selecao das Quinas” 13 dieser 27 Partien mit einer Weißen Weste. Nach der Gruppenphase zählte Portugal zu den beiden besten, erwartbaren Defensiven im laufenden Wettbewerb und Torhüter Diogo Costa hat im Hinspiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Eine andere Frage für den Portugal gegen Dänemark Tipp richtet sich an das Offensivspiel. Setzen die Hausherren ihre Angreifer besser in Szene als noch in Dänemark (0,51 xG) oder prallen sie erneut an der energischen Hintermannschaft von Danish Dynamite ab?

Unter Brian Riemer hat Dänemark nur zwei Gegentore in drei Länderspielen zugelassen und zuletzt zwei aufeinanderfolgende Begegnungen ohne Gegentreffer abgeschlossen. Ein großes Schützenfest der Martinez-Elf erwarten wir deshalb nicht.

Darüber hinaus hilft ein Blick auf die letzten Vergleiche dieser Nationalmannschaften. In den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen ist jeweils nur ein Tor gefallen. Wer sich bei den besten Wettanbietern umschaut, findet für “Unter 1,5 Tore” Quoten von circa 3,70.

So seht ihr Portugal - Dänemark im TV oder Stream:

23. März 2025, 20.45 Uhr, Estadio Jose Alvalade, Lissabon

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Hinzu kommt, dass mit Kasper Schmeichel (38 Jahre) ein enorm abgeklärter Schlussmann das Tor der Gäste hütet. Seine immer noch vorhandene Qualität konnte der Torhüter bereits in der Königsklasse mit Celtic Glasgow gegen Bayern (1:1, 1:2) unter Beweis stellen.

Auf dem Rasen der Allianz Arena wehrte Schmeichel neun Bälle ab, verhinderte 1,01 erwartbare Gegentore und zwang den deutschen Rekordmeister dazu, bis zum Ende um das Weiterkommen zittern zu müssen.

Portugal vs Dänemark: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Portugal: Diogo Costa - Dalot, Dias, Antonio Silva, Mendes, Vitinha, Ruben Neves, Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Diogo Jota

Ersatzbank Portugal: Rui Silva, Jose Sa, Renato Veiga, Inacio, Semedo, Joao Neves, Palhinha, Bernardo Silva, Trincao, Quenda, Joao Felix, Ronaldo

Startelf Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Andersen, Vestergaard, Maehle, Norgaard, Hjulmand, Isaksen, Eriksen, Lindstrom, Biereth

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Jorgensen, Nelsson, Dorgu, Hogsberg, Frendrup, Froholdt, Skov Olsen, Harder, Hojlund, Wind

Riemer muss sich ebenfalls Überlegungen darüber machen, welchen Angreifer er für die Portugal vs. Dänemark Prognose in seine Startformation stellt. Mika Biereth durfte von Beginn an ran, nachdem er seit seinem Winterwechsel zu AS Monaco neun Tore in elf Auftritten erzielt hat und von einer starken Form profitiert.

Den entscheidenden Treffer der Dänen erzielte jedoch der später eingewechselte Rasmus Höjlund, dessen magere Torquote bei Manchester United im Kalenderjahr 2025 aber nicht für allzu großes Selbstvertrauen spricht.

Unser Portugal - Dänemark Tipp: Unter 2,5 Tore

Von den Gästen erwarten wir große Einsatzbereitschaft. Bereits im Hinspiel legte Danish Dynamite vier Kilometer mehr zurück (110,9) als Portugal (106,9). Im Gegenzug können die Riemer-Schützlinge aber mit einer besser eingestellten Defensive der Portugiesen rechnen.