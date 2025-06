Portugal - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 08.06.2025

Wir freuen uns im Portugal Spanien Wett Tipp heute auf eine Paarung, in der beide Mannschaften zu Torchancen kommen werden. Unsere Empfehlung ist eine Quote von 1,72 bei Winamax für “Spanien über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Portugal vs Spanien auf “Spanien über 1,5 Tore”:

Portugal vs Spanien Quoten Analyse:

Portugal vs Spanien Prognose: Erfolgreicher Fußball

Von ihrer neuen Direktheit im Spiel nach vorne profitiert La Roja auch in unserem Portugal vs. Spanien Tipp. Schneller als noch unter seinen Vorgängern wählt die spanische Auswahl mit Luis de la Fuente an der Seitenlinie den direkten Weg zum gegnerischen Tor.

Die Erfolge geben dem 63-Jährigen recht. Bevor er die A-Nationalmannschaft in nur zwei Jahren zum ersten Triumph in der Nations League (2023) und dem Gewinn der Europameisterschaft 2024 geführt hat, feierte er mit der U19 sowie der U21 jeweils einen EM-Titel. Sein Portfolio wird laut unserer Portugal gegen Spanien Prognose voraussichtlich weiter gefüllt.

Portugal - Spanien Statistik & Bilanz:

Auf dem Weg ins Nations-League-Finale 2025 erzielte der Titelverteidiger in sieben von neun Begegnungen mindestens zwei Treffer. In drei K.o.-Spielen jubelte Spanien insgesamt über zehn Tore.

An dieser Stelle wählen wir den Übergang zu alternativen Vorschlägen für euren Portugal - Spanien Tipp. Defensiv wirkte die spanische Auswahl in den vergangenen Monaten wesentlich anfälliger als noch zuvor.

La Roja kassierte in vier aufeinanderfolgenden Länderspielen mindestens zwei Gegentore. Portugal bringt mehr als genügend Qualität auf den Rasen, um Lücken in der gegnerischen Verteidigung bestrafen zu können.

So seht ihr Portugal - Spanien im TV oder Stream:

Portugal vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Will der 51-Jährige seine Amtszeit mit einem Titel küren, muss er sich überlegen, was er mit Bruno Fernandes anstellt. Der 30-Jährige wirkte im Halbfinale überspielt, was nach fünf Spielen in fünf verschiedenen Ländern innerhalb von nur 15 Tagen vollkommen normal ist.