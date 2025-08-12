Premier League-Saison 2025/26: Wer sind die Favoriten und Außenseiter auf den Titel? Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 12.08.2025 • 18:00 Uhr Premier League-Saison 2025/26: Wer sind die Favoriten und Außenseiter auf den Titel? | Liverpool mit Titelverteidigung zum alleinigen Rekordchampion?

Die vergangene Premier League-Saison 2024/25 markierte ein bemerkenswertes Comeback für den Liverpool FC. Nach mehreren Jahren ohne Titelgewinn gelang es den Reds unter der Leitung von Arne Slot, in dessen erster Spielzeit als LFC-Coach die Meisterschaft zurück nach Anfield zu holen. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 84 Punkten und einem Torverhältnis von +45 sicherten sich die Reds souverän den Titel. Diese Leistung war besonders bemerkenswert, da der Klub zuvor eine Phase durchlebt hatte, in der er hinter den Erwartungen zurückblieb.

Für den LFC war es die erste Meisterschaft seit der Saison 2019/20 und die 20. insgesamt, womit er mit dem bisherigen alleinigen Rekordchampion Manchester United gleichzog. Mit dem Start der neuen Saison stellt sich die Frage: Kann Liverpool seinen Titel verteidigen und zum alleinigen Rekordmeister avancieren oder werden andere Teams aus den sogenannten „Big Six“ den Thron erobern?

Arsenal sehnt sich nach drei Vize-Meisterschaften nach dem Titel

Diese sogenannten „Big Six“, bestehend aus Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United und Tottenham dominieren traditionell die Titelrennen, auch wenn es zuletzt in Gestalt der Red Devils und der Spurs Ausnahmen gab. Die Chancen dieser sechs großen Vereine auf die Meisterschaft variieren allerdings erheblich.

Liverpool geht als Titelverteidiger und Favorit in die Saison. Mit Neuzugängen wie Florian Wirtz, Hugo Ekitiké oder Jeremie Frimpong haben die Reds ihren Kader weiter verstärkt. Die Mannschaft zeigt sich ambitioniert, alle Wettbewerbe zu gewinnen, wie Kapitän Virgil van Dijk betonte. Dass das aber alles andere als ein Selbstläufer wird, zeigte sich erst jüngst im Community Shield. Im Duell des Meisters gegen den FA Cup-Sieger unterlag der LFC trotz zweimaliger Führung den Eagles von Crystal Palace mit 2:3 im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte. Der erste angestrebte Titel ist damit bereits futsch. Der Wettanbieter Bet365 zeigt sich davon aber (noch) unbeeindruckt und schickt die Reds mit einer Quote von 2,75 als größten Favoriten auf den Gewinn der Premier League-Saison 2025/26 ins Rennen.

Arsenal beendete die letzte Saison auf dem zweiten Platz. Für die Gunners war das ein bereits bekanntes Ergebnis. Denn damit wurden sie nun schon zum dritten Mal in Folge Vizemeister. In der kommenden Spielzeit wollen sich die Londoner nach dann 22 Jahren endlich wieder die Krone im englischen Fußball aufsetzen. Trotz der Verpflichtung von Viktor Gyökeres bleibt aber die Frage, ob sie tatsächlich den letzten Schritt zum Titelgewinn machen können. Ihre Konstanz wird entscheidend sein. Die Wettquote für einen Tipp auf Arsenal als kommenden Champion liegt bei etwa 3,25.

Manchester City erlebte 2024/25 eine durchwachsene Saison, geprägt von Verletzungen und Formschwächen. Am Ende mussten sich die Skyblues nach zuvor vier Meisterschaften in Folge lediglich mit dem 3. Platz zufrieden geben und dabei sogar noch bis kurz vor dem Saisonende um die Qualifikation für die Champions League zittern. Dennoch bleibt das Team unter Pep Guardiola auch in der kommenden Saison ein ernstzunehmender Titelkandidat. Die Fähigkeit der Citizens, sich von Rückschlägen zu erholen, könnte den Unterschied ausmachen. Die Wettquote für einen City-Titel liegt knapp über der Marke von 4,00.

Chelsea nach Gewinn der Klub-WM nun auch Meisterschaftskandidat?

Chelsea und Newcastle United komplettierten die Top Fünf der letzten Saison. Die Blues gewannen zusätzlich die Conference League und krönten eine erfolgreiche Spielzeit mit dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft, indem sie im Finale Champions League-Sieger Paris Saint-Germain klar mit 3:0 bezwangen. Beide Teams haben das Potenzial, für Überraschungen zu sorgen, benötigen jedoch mehr Konstanz, um ernsthaft um den Titel mitzuspielen. Während die Londoner mit einer Quote von 10,0 im Ranking der Favoriten auf den englischen Meistertitel auf Rang 4 stehen, halten die Buchmacher bei Wettquoten von über 50,0 die Chancen für einen Gewinn der Meisterschaft durch die Magpies für ziemlich gering.

Manchester United und Tottenham hatten enttäuschende Saisons. United beendete die Spielzeit 2024/25 auf dem 15. Platz. Zuletzt hatten die Red Devils vor 51 Jahren eine Saison in der höchsten englischen Spielklasse schlechter abgeschlossen. Die Spurs belegten in der Endabrechnung sogar nur Rang 17, konnten die Saison aber immerhin noch mit dem Gewinn der Europa League gegen eben Man United retten. Beide Klubs profitierten davon, dass die drei Absteiger Leicester City (6-7-25-Bilanz), Ipswich (4-10-24) und Southampton (2-6-30) so dermaßen schlecht performten, dass sie letztlich keine Gefahr für die beiden Schwergewichte darstellten. Diese haben in der Sommerpause in ihre Kader investiert, doch die Bookies sind skeptisch, ob diese Maßnahmen ausreichen, um wieder in den Titelkampf einzugreifen. Die Wettquoten in der Bet365 App spiegeln dies wider: 23,0 für Manchester United und 51,0 für die Spurs.

Abseits der „Big Six“ gibt es Teams wie Aston Villa und Nottingham Forest, die in der vergangenen Saison beeindruckten und sich für europäische Wettbewerbe qualifizierten. Dennoch bleibt es unwahrscheinlich, dass ein Außenseiter wie einst Leicester City in der Saison 2015/16 erneut den Titel gewinnt. Die Dominanz der Top-Klubs und die finanziellen Unterschiede machen solche Überraschungen selten. Die Wettquoten für die Villans liegen bei 81,0 und für die Tricky Trees sogar bei 251,0.

Die Premier League-Saison 2025/26 verspricht erneut Spannung und hochklassigen Fußball. Während Liverpool als Titelverteidiger in die Saison startet, werden Arsenal und Manchester City alles daran setzen, den Thron zu erobern. Chelsea und Newcastle könnten für Überraschungen sorgen, während Manchester United und Tottenham auf Wiedergutmachung aus sind. Außenseiter haben es schwer, doch der Fußball bleibt unberechenbar. Wer am Ende die Trophäe in den Himmel reckt, wird sich im Laufe der Saison zeigen.