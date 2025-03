Preston - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten | 30.03.2025

Am 30. März 2025 um 14:30 Uhr trifft Preston North End im Viertelfinale des FA Cups auf Aston Villa im Deepdale-Stadion. Preston, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden in den letzten fünf Pflichtspielen, will seine starke Leistung im FA Cup fortsetzen und seine Außenseiter-Rolle als einzig verbliebener Championship-Klub nutzen.

Jedoch ist Aston Villa in bestechender Form, mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge und als klarer Favorit bei den Buchmachern. Mit Ollie Watkins als Topscorer (14 Pflichtspiel-Saisontore) und einer starken Defensive dürfte Aston Villa die Oberhand behalten. Entscheidend für unsere Preston Aston Villa Prognose wird jedoch sein, dass die Villans früh für klare Verhältnisse sorgen und schon die erste Halbzeit für sich entscheiden.

Darum tippen wir bei Preston vs Aston Villa auf „Aston Villa gewinnt 1. Halbzeit“:

Preston vs Aston Villa Quoten Analyse:

Beim bevorstehenden Viertelfinale des FA Cups am 30. März 2025 zwischen Preston und Aston Villa tendieren wir dazu, auf einen Sieg von Aston Villa in der ersten Halbzeit zu setzen. Die Villans haben in den letzten vier Spielen eine beeindruckende Serie von Siegen hingelegt, während sich Preston in den letzten Spielen solide, aber nicht überragend gezeigt hat – noch dazu als lediglich 14. der zweithöchsten Spielklasse. Dies spiegelt sich auch in den Preston Aston Villa Quoten der Buchmacher wider, welche die Gäste mit Werten von 1,44 in den Sportwetten Apps ausstatten.