Preußen Münster - Elversberg Tipp, Prognose, Quote 19.10.

SPORT1 Betting 17.10.2024 • 23:00 Uhr Preußen Münster - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Holt der Aufsteiger den ersten Heimsieg?

Unser Preußen Münster - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Der SCP will mit einem Dreier wieder ans rettende Ufer klettern. Im Wett Tipp heute ist aber nicht mehr als ein Punkt drin.

Aufsteiger Preußen Münster gehört in der 2. Bundesliga zu jenen Vereinen mit dem kleinsten Etat und dem kleinsten Marktwert. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie rutschte der SC nun erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz. Bisher steht gerade mal ein Sieg zu Buche. Am Samstag im Heimspiel gegen die SVE soll der zweite Dreier her. Die Preußen Münster Elversberg Prognose geht von einem engen Spiel auf Augenhöhe aus.

Wir sehen die Gäste allerdings etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,56 bei NEO.bet den Preußen Münster Elversberg Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Elversberg auf „Doppelte Chance X2″:

Münster ist in dieser Saison noch ohne Heimsieg

Elversberg gewann auswärts beide bisherigen Zweitliga-Duelle gegen Aufsteiger

Die SVE hat 2024/25 schon 7 Punkte mehr gesammelt als der SCP

Preußen Münster vs Elversberg Quoten Analyse:

Der Aufsteiger steht mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz. Die Saarländer schaffen es dagegen mit zwölf Zählern auf Rang 8. Trotzdem schlagen sich die Preußen Münster gegen Elversberg Quoten etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Ein Heim-Dreier wird mit Quoten im Schnitt von 2,40 belohnt. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der SVE Preußen Münster vs. Elversberg Wettquoten zwischen 2,63 und 2,70 auf euch. Wenn ihr euch bei dieser Partie etwas schwer tut, könntet ihr euch im Vorfeld auch nach einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung umschauen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Elversberg Prognose: Kann der SCP die Patzer abstellen?

Fünf Punkte aus den ersten acht Spielen bedeuten für Münster den schwächsten Start in eine Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga. Außerdem blieben die Preußen erstmals im Unterhaus in den ersten vier Heimspielen einer Saison sieglos (2U, 2N). Den einzigen Sieg holte man zu Gast bei Mitaufsteiger Regensburg (3:0). Immerhin erzielte der Aufsteiger in jedem seiner letzten fünf BL2-Spiele mindestens einen Treffer. Dabei trafen die Münsteraner schon sechsmal nach einem ruhenden Ball. Kein Zweitligist kommt hier auf einen höheren Wert.

Allerdings musste der SCP bei einem xGA Wert von 11,6 schon 16 Gegentore hinnehmen. Darunter befinden sich acht Standard-Gegentreffer, die der Liga-Höchstwert sind. Münster leistet sich zu viele Fehler und lässt die nötige Stabilität im Preußen Münster Elversberg Tipp vermissen. Die Mannschaft konnte bisher immer mithalten. Die strukturellen und vor allem individuellen Defizite verhinderten aber bisher ein besseres Abschneiden.

Schon in der Vorsaison hatte Elversberg als Aufsteiger nichts mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun und landete auf einem ordentlichen 11. Platz. Nach den ersten acht Partien der neuen Spielzeit hat die SVE nun sogar einen Zähler mehr (12) auf dem Konto als 2023/24. Mit dem 4:1 bei der Hertha und dem 1:0 daheim gegen Kaiserslautern glückten zuletzt sogar zwei Siege in Folge. Im Derby gegen die „Roten Teufel“ blieb man bereits zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor - das ist der geteilte Liga-Höchstwert!

In der vergangenen Spielzeit hatten die Saarländer noch die zweitwenigsten Weißen Westen (4) gehabt. Allerdings hat nur Magdeburg (127) mehr Schüsse zugelassen als Elversberg (124). 56 Prozent der Gegentore kassierte man nach einem ruhenden Ball. Bei keinem Team ist es anteilig mehr. Auf der anderen Seite des Spielfeldes kann die SVE die fünftbeste Chancenverwertung (18,4 Prozent) vorweisen. Hätte man viele letzte Pässe besser gespielt, wäre hier noch mehr drin gewesen. In der Fremde gewann die SVE beide bisherigen Zweitliga-Duelle gegen Aufsteiger, was sich positiv auf die Preußen Münster gegen Elversberg Prognose auswirkt.

Preußen Münster - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 2:3 Nürnberg (A), 1:2 Schalke (H), 3:0 Regensburg (A), 3:3 Paderborn (H), 3:2 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:0 Kaiserslautern (H), 4:1 Hertha BSC (A), 1:3 SSV Ulm (H), 0:0 Greuther Fürth (A), 5:1 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Elversberg: 2:1 (H), 2:2 (A), 2:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (H)

Münster führt die Bilanz nach 14 Duellen, von denen zwölf in der Regionalliga ausgetragen wurden, mit acht Siegen zu vier Niederlagen klar an. In der Saison 2009/10 konnte Elversberg die einzigen beiden Erfolge gegen den SC feiern.

Zuletzt spielten beide Vereine 2013/14 in der 3. Liga gegeneinander. Damals gab es im Saarland ein 2:2 und im Münsterland einen 2:1-Erfolg der Hausherren. Die Preußen sind gegen die SVE bei drei Siegen seit vier Spielen ungeschlagen.

Beide Teams stehen in dieser Saison bei den Expected Goals unter den Top 5 (14,4 und 13,8). So dürfen die Zuschauer am Samstag auch auf ein paar Tore hoffen. Für den Preußen Münster Elversberg Tipp „Über 2,5 Tore“ gibt es bei Bet-at-home eine 1,50.

Wenn ihr euch auch bei diesem Anbieter anmelden möchtet, findet ihr bei uns alle Infos zur Bet-at-home Verifizierung.

So seht ihr Preußen Münster - Elversberg im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 13 Uhr, Preußen-Stadion, Münster

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fans der 2. Bundesliga wissen Bescheid: Wer die Partien des deutschen Unterhauses live im TV oder im Stream verfolgen will, braucht dafür ein Abo bei Sky. So wird auch das Duell zwischen Preußen Münster und Elversberg bei disem Bezahlsender übertragen.

Anstoß im Preußen-Stadion von Münster ist am Samstag um 13 Uhr, ab dann könnt ihr die Preußen Münster vs. Elversberg Prognose live überprüfen.

Preußen Münster vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkeskov - Hendrix, Deters, Mees - Grodowski, Nemeth, Makridis

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), Koulis, D. Schad, Scherder, Bouchama, Kyerewaa, Preißinger, Fridjonsson, Lorenz

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin, Petkov, Damar - Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Sicker, Dürholtz, Feil, Mahmoud, Sickinger, Schmahl, Stock, Gerezgiher

Gut möglich, dass Elversberg-Coach Horst Steffen zum dritten Mal in Folge auf die gleiche Startelf setzt.

Bei den Preußen dürfte es nach der Niederlage in Nürnberg dagegen sicher die eine oder andere Änderung geben.

Unser Preußen Münster - Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2

Münster hofft am 9. Spieltag auf den ersten Heimsieg, doch die Chancen dafür stehen gar nicht so gut. Denn die Formkurve von Elversberg zeigt mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen klar nach oben.

Zudem fühlte sich die SVE zuletzt auswärts bei Aufsteigern recht wohl. Die Preußen können dagegen ihre Fehler einfach nicht abstellen. So trauen wir den Hausherren am Ende nicht mehr als einen Punkt zu.