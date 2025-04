PSG - Angers Tipp, Prognose, Quoten | 05.04.2025

Unser PSG - Angers Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 05.04.2025 lautet: Der souveräne Tabellenführer wird sich gegen den Nachzügler keinerlei Blöße geben und laut unserem Wett Tipp heute einen klaren Heimerfolg einfahren.

Am 5. April 2025 um 17:00 Uhr erwartet uns im Parc des Princes eine von der Papierform her klare Angelegenheit in der Ligue 1. Paris Saint-Germain, derzeit Tabellenführer mit 71 Punkten, empfängt den 14. Angers, der bisher 27 Punkte gesammelt hat.