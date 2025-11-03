PSG - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2025

SPORT1 Betting 03.11.2025 • 18:00 Uhr PSG - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer übernimmt die Tabellenführung in der CL-Ligaphase?

Unser PSG - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 04.11.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister überträgt im Wett Tipp heute seine grandiose Form auf die Königsklasse.

Unter den besten Sportwetten Anbietern herrscht Einigkeit: Eine PSG Bayern Prognose ist vor dem Spitzenspiel am vierten Spieltag der Königsklasse nur schwer abzugeben. Beide Mannschaften zählen zur fünf Teams umfassenden Elite, die ihre ersten drei CL-Begegnungen gewonnen haben.

Die Sicht auf den PSG Bayern Wett Tipp heute wird klarer, sobald die Anzahl der Treffer zum zentralen Thema wird. Im Anschluss an eure Merkur Bets Anmeldung könnt ihr den Merkur Bets Bonus nutzen und eine Quote von 1.72 für “Bayern Über 1,5 Tore” spielen.

Darum tippen wir bei PSG vs Bayern auf “Bayern Über 1,5 Tore”:

PSG erlaubte unter allen CL-Teilnehmern die zweitmeisten erwartbaren Gegentore pro Schuss (0,17).

Bayern hat in allen 15 Pflichtspielen der laufenden Saison “Über 1,5 Tore” erzielt.

Bayern hat 12 Tore in 3 Champions-League-Spielen erzielt.

PSG vs Bayern Quoten Analyse:

Der neue Modus der Königsklasse ermöglicht Paarungen zwischen Titelanwärtern auf den Henkelpott bereits in der Ligaphase. In diese Kategorie fällt das Topspiel inklusive der PSG Bayern Wettquoten.

Zuletzt standen sich die beiden Kontrahenten im Rahmen der FIFA Klub WM gegenüber (2:0-Sieg PSG). Davor hat der amtierende Champions-League-Sieger jedoch vier aufeinanderfolgende Vergleiche gegen den FCB in der Königsklasse verloren und dabei keinen einzigen Treffer erzielt. Einen klaren Favoriten gibt es laut PSG Bayern Quoten nicht.

PSG vs Bayern Prognose: Qualität und Einsatzbereitschaft

Wie sehr der deutsche Rekordmeister den restlichen Bundesliga-Mannschaften in dieser Saison enteilt ist, war am vergangenen Wochenende zu erkennen. Vincent Kompany rotierte vor dem Topspiel gegen Leverkusen auf mehreren Positionen, tauschte die komplette Offensive aus und sah dennoch einen 3:0-Sieg seiner Mannschaft.

Vor dem PSG gegen Bayern Tipp befinden sich die Münchner in prächtiger Verfassung. 15 Pflichtspiele hat der FCB in dieser Saison bestritten - 15 Siege errungen und in allen Auftritten mindestens zwei Treffer erzielt. Eine Serie, die laut unserer PSG vs. Bayern Prognose vorerst kein Ende findet.

Vor dem Saisonstart hat es große Kritik am dünnen Kader der Bayern gegeben. Eine abschließende Bewertung dieser Vorgehensweise lässt sich erst zu späterem Zeitpunkt abgeben, doch die aktuellen Zahlen sind beeindruckend.

Die Kompany-Elf verbindet fußballerische Qualität mit einer außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft trotz durchgehender Überlegenheit im deutschen Oberhaus. Mit neun Siegen aus neun BL-Spielen und 33:4 Toren führt der FCB das Tableau unangefochten an.

PSG - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:0 Nizza (H), 1:1 Lorient (A), 3:0 Brest (A), 7:2 Leverkusen (A), 3:3 Strasbourg Alsace (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Leverkusen (H), 4:1 Köln (A), 3:0 Gladbach (A), 4:0 Brügge (H), 2:1 Dortmund (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Bayern: 2:0 (H), 0:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (H).

Trotzdem ist die Gier der FCB-Elf an jedem Spieltag aufs Neue zu erkennen. Ligaweit legten die Akteure des Tabellenführers die zweitmeisten Kilometer zurück (1098), zogen die viertmeisten Sprints an (1572) und legten die zweitmeisten intensiven Läufe zurück (6396).

Die Verbindung aus Weltklasse-Spielern und dem Willen zu Leiden wird sogar für den amtierenden Champions-League-Sieger in unserem PSG - Bayern Tipp zu einer großen Herausforderung.

Nur drei Mannschaften (Bodo/Glimt, Inter und PSV) hatten an den ersten drei CL-Spieltagen eine durchschnittlich höhere Chancenqualität als die Münchener (0,16 xG pro Schuss). Zudem hat nur Real Madrid (37) mehr Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben als die Kompany-Auswahl (33).

Zwar haben die Hausherren vor der PSG gegen Bayern Prognose die meisten Treffer aller CL-Teilnehmer erzielt (13, Bayern steht bei 12 Treffern), doch die Anzahl der erwartbaren Treffer ist beim deutschen Rekordmeister am höchsten (10,81 xG).

Ein weiteres Argument für unseren PSG vs. Bayern Tipp findet ihr auf der Gegenseite. Nur drei Teams (Royale Union SG, Kairat Almaty und Frankfurt) haben durchschnittlich bessere Abschlusspositionen abgegeben als Les Parisiens (0,17 xGA pro gegnerischen Schuss).

So seht ihr PSG - Bayern im TV oder Stream:

04. November 2025, 21 Uhr, Parc des Princes, Paris

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Natürlich spielt auch die Qualität der bisherigen Kontrahenten von PSG in der Königsklasse eine Rolle. Luis Enrique traf mit seinem Team bisher auf Atalanta Bergamo (4:0), Barcelona (2:1) und zuletzt Leverkusen (7:2).

Bayern duellierte sich am ersten Spieltag mit Chelsea (3:1), gewann anschließend gegen Pafos (5:1) und überwand im letzten Champions-League-Spiel Brügge (4:0). In jeder einzelnen Paarung erzielte der FCB mindestens 2,1 erwartbare Treffer.

PSG vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Zaire-Emery, Neves - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Beraldo, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Fabian Ruiz, Ndjantou, Lee, Mayulu, Goncalo Ramos

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Bischof - Kimmich, Pavlovic - Olise, Kane, Diaz - Jackson

Ersatzbank Bayern: Urbig, Kim, Stanisic, Boey, Goretzka, Guerreiro, Karl, Gnabry, Mike,

Anders als noch am vergangenen Bundesliga-Wochenende wird Harry Kane wohl wieder in der Startelf stehen. Der englische Angreifer hat die Aussicht darauf, erstmals in seiner Karriere fünf CL-Spiele in Folge zu treffen.

Spannend ist auch der Blick auf die bisherigen Auftritte der Gastgeber. PSG kassierte in fünf der sieben vorangegangenen Pflichtspiele mindestens ein Gegentor. Zwei der letzten fünf Begegnungen beendete die Auswahl von Luis Enrique sogar mit “Über 1,5 Gegentoren”.

Unser PSG - Bayern Tipp: Bayern Über 1,5 Tore

Das Offensivspiel des deutschen Rekordmeisters verzaubert aktuell nicht nur die Anhänger in München, sondern entlockt auch den Fans der Kontrahenten regelmäßig ein Raunen. Wie schon in den 15 vorangegangenen Pflichtspielen der laufenden Saison erwarten wir mindestens zwei Treffer für Vincent Kompany und sein Team.