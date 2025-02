PSG - Brest Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2025

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 11:00 Uhr PSG - Brest Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kommt im Rückspiel noch mal Spannung auf?

Unser PSG - Brest Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.02.2025 lautet: Die Pariser stehen mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde. Im Wett Tipp heute gehen die “Rouge-et-Bleu” den letzten kleinen Schritt.

Nach den Hinspielen der Playoffs zur K.o.-Runde in der Champions League in der Vorwoche haben laut den Opta-Daten drei Teams eine Chance von über 90 Prozent auf den Einzug ins Achtelfinale. Ganz oben steht Paris St. Germain mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,1 Prozent.

Das haben sich die Männer von Coach Luis Enrique durch ihren 3:0-Sieg zu Gast beim Ligue-1-Verein Stade Brest verdient. Auch die PSG Brest Prognose dürfte reine Formsache sein. So spielen wir mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 den PSG Brest Wett Tipp heute “Halbzeit/Endstand: 1/1”.

Darum tippen wir bei PSG vs Brest auf “Halbzeit/Endstand: 1/1”:

PSG hat 11 der letzten 12 Pflichtspiele gewonnen

Brest wartet seit 31 Duellen auf einen Sieg gegen die Pariser

Die “Rouge-et-Bleu” haben die letzten 4 CL-Spiele alle gewonnen und dabei immer mindestens 3 Treffer erzielt

PSG vs Brest Quoten Analyse:

Schon im Hinspiel waren die Pariser die klaren Favoriten. Nun kommt der Heimvorteil dazu. So fallen die PSG vs Brest Quoten noch deutlicher aus. Mehr als eine 1,20 ist für einen Heimsieg aktuell nicht zu holen.

Ganz anders sieht es bei den besten Buchmachern bei einem Dreier für die Gäste aus. Dafür warten hohe PSG gegen Brest Wettquoten zwischen 13,0 und 14,5 auf euch.

PSG vs Brest Prognose: Wie viel Gas geben die Hausherren?

In der französischen Ligue 1 zieht Paris einsam seine Kreise. Nach 22 Spieltagen ist der amtierende Doublesieger als einziges Team noch ohne Niederlage (17S, 5U). Da alle Konkurrenten schon mindestens vier Pleiten auf dem Konto haben, haben die “Rouge-et-Bleu” zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Marseille. Auch in der Champions League ist PSG nach einem schwachen Start mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen inzwischen heißgelaufen.

Die Pariser haben die letzten vier CL-Spiele alle gewonnen und dabei immer mindestens drei Tore erzielt. Im Prinzenpark steht die Europapokal-Bilanz bei 49 Siegen in den vergangenen 79 Spielen (20U, 10N). Schaut man auf die letzten zwölf Pflichtspiele, die für unseren PSG Brest Tipp eine besondere Bedeutung haben, steht die Statistik bei elf Siegen und einem Remis. Zum 19. Mal hat PSG in einem Europapokal-K.o.-Duell das Hinspiel auswärts gewonnen. In 17 von 18 Fällen ist man am Ende auch eine Runde weitergekommen.

Stade Brest spielte in der vergangenen Saison mit Rang 3 und 61 Punkten das beste Jahr seiner Vereinsgeschichte. Damit lösten die Bretonen auch erstmals ein Ticket für den Europapokal und durften sich zur internationalen Premiere gleich mit den besten Vereinen in der Königsklasse messen. In den acht Spielen holten die Männer von Coach Eric Roy vier Siege, ein Remis, bei drei Niederlagen und zogen somit auf Platz 18 in die Playoff-K.o.-Runde ein. Nach einem guten Start in die CL-Saison sieht die Bilanz der letzten fünf Spiele mit vier Niederlagen und einem Sieg aber nicht mehr so rosig aus.

Vor allem blieben die “Ti’Zefs” bei allen Pleiten ohne eigenen Treffer und mussten dabei insgesamt elf Gegentore hinnehmen. Im Hinspiel gegen PSG blieb den “Piraten” auch ein Treffer verwehrt, obwohl man auf drei Aluminiumtreffer und einen xG von 0,96 kam. In der Ligue 1 hinkt der Verein bisher dem guten Ergebnis aus dem Vorjahr hinterher. 32 Punkte aus 22 Spielen reichen aktuell lediglich für Rang 9. Bei zehn Siegen gab es auch schon zehn Niederlagen. Das Torverhältnis ist auch leicht negativ (35:38).

PSG - Brest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:0 Toulouse (A), 3:0 Stade Brest (A), 4:1 AS Monaco (H), 2:0 Le Mans (A), 5:2 Stade Brest (A)

Letzte 5 Spiele Brest: 2:2 AJ Auxerre (H), 0:3 Stade Brest (H), 2:0 Nantes (A), 2:1 ES Troyes (A), 2:5 PSG (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Brest: 3:0 (A), 5:2 (A), 3:1 (H), 3:1 (H), 2:2 (H)

Der direkte Vergleich zeichnet für die PSG Brest Prognose ein deutliches Bild. Die Pariser sind seit 31 Pflichtspielen ohne Niederlage gegen die Bretonen (23S, 8U). In dieser Saison gab es diese Paarung schon dreimal.

In der Ligue 1 setzten sich die “Rouge-et-Bleu” mit 3:1 (H) und 5:2 (A) durch. Dann folgte in der Champions League der 3:0-Sieg in der Vorwoche. Zur Pause führten die Gäste aus der Hauptstadt schon mit zwei Toren.

Ousmane Dembele hat in den drei Duellen gegen Brest sieben Tore für PSG erzielt. Zudem hat der Angreifer in den vergangenen sechs Heimspielen getroffen. So ist der PSG Brest Tipp “Dembele trifft” für Mittwoch sicher eine gute Option.

Für diese Wette bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,62. Wenn ihr euch bei diesem Bookie anmelden möchtet, findet ihr bei uns eine genaue Anleitung sowie weitere wichtige Infos rund um die Betano Registrierung und Verifizierung.

So seht ihr PSG - Brest im TV oder Stream:

19. Februar 2025, 21 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auch bei den Rückspielen der Playoff-K.o.-Runde werden die Fußball-Fans nur bei DAZN richtig gut versorgt. Sieben der acht Partien werden exklusiv bei diesem Streaming-Anbieter gezeigt.

So auch das französische Duell zwischen Paris St. Germain und Brest. Der Anpfiff im Pariser Prinzenpark erfolgt am Mittwoch um 21 Uhr.

PSG vs Brest: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Doué, Vitinha, João Neves; Lee, Dembélé, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov (Tor), Kimpembe, Goncalo Ramos, Lucas Beraldo, Hernandez, Fabian, Mayulu, Kvaratskhelia

Startelf Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre; Ajorque, Sima

Ersatzbank Brest: Coudert (Tor), Mama Baldé, Zogbé, Le Cardinal, Ndiaye, Bourgault, Fernandes, Doumbia, Salah

Die Ausfälle bei der PSG Brest Prognose sind auf beiden Seiten überschaubar. Bei den Hausherren fällt nur Zaire-Emery sicher aus. Ein Einsatz von Mbaye steht auf der Kippe.

Die Gäste müssen auch nur auf Ibrahim Salah verzichten. Bei Haidara, Del Castillo und Martin könnte es eventuell für einen Platz im Kader reichen.

Unser PSG - Brest Tipp: Halbzeit/Endstand: 1/1

Keine Mannschaft konnte in der CL-Geschichte noch in die nächste Runde einziehen, nachdem sie das Hinspiel daheim mit drei oder mehr Toren verloren hatte. Zudem konnte Brest seit September 1981 und 18 Gastspielen nicht mehr bei PSG gewinnen.

Daran wird sich auch am Mittwoch nichts ändern. Die Pariser werden vielleicht nicht Vollgas geben und den einen oder anderen Stammspieler schonen, sie werden sich aber sicher nicht auf dem Vorsprung ausruhen und auch das Rückspiel für sich entscheiden.