PSG - Le Havre Tipp, Prognose, Quoten | 19.04.2025

Unser PSG - Le Havre Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 19.04.2025 lautet: Paris St. Germain hat auch nach dem Gewinn des Meistertitel weiterhin Siegeshunger und will im Wett Tipp heute gegen Le Havre seine ungeschlagene Serie (23 Siege, 5 Remis) verteidigen.

Am 19. April 2025 um 17:00 Uhr wird der Parc des Princes zum Schauplatz eines weiteren aufschlussreichen Ligue-1-Duells, wenn Paris Saint-Germain auf Le Havre trifft. Denn während PSG den Meistertitel in Rekordzeit geholt hat, befindet sich Le Havre in großer Abstiegsgefahr.

Darum tippen wir bei PSG vs Le Havre auf “Sieg PSG HC -2”:

PSG vs Le Havre Quoten Analyse:

Die PSG Le Havre Wettquoten, die ihr auch in der VBET App finden könnt, lassen nur einen Schluss zu: Paris wird gewinnen. Ein Heimsieg schafft es nämlich lediglich auf eine 1.13. Wenn du aber glaubst, dass bei den Hauptstädtern nach Gewinn der Meisterschaft die Luft etwas draußen ist und ein großes Risiko eingehen will, bekommst du bei einem Unentschieden eine Quote von 11.0. Das 14-fache des Wetteinsatzes wird ausgezahlt, sollte ausgerechnet Le Havre PSG die erste Niederlage in der Liga zufügen können.