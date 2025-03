PSG - Marseille Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

Unser PSG - Marseille Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 16.03.2025 lautet: PSG ist nach 25 Spieltagen noch immer makellos in der französischen Top-Liga. Der erst Verfolger Marseille hat bereits 16 Punkte Rückstand. Im Wett Tipp heute gibt es im direkten Duell ein spannendes Aufeinandertreffen mit höchstens drei Toren.

Am 16. März 2025 erwartet uns ein hochspannendes Duell in der Ligue 1, wenn Paris Saint-Germain auf Marseille trifft. Die Partie findet im legendären Parc des Princes statt. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr und sorgt in der PSG Marseille Prognose nach dem Einzug unter der Woche ins Champions-League-Viertelfinale für einen vor Selbstbewusstsein strotzenden Gastgeber.