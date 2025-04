PSG - Nizza Tipp, Prognose, Quoten | 25.04.2025

Unser PSG - Nizza Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 25.04.2025 lautet: PSG thront noch immer ungeschlagen an der Tabellenspitze und ist bereits Meister. Für Nizza geht es noch um einen CL-Platz. Im Wett Tipp heute gibt sich der Spitzenreiter daheim trotzdem keine Blöße.

Am 25. April 2025 um 20:45 Uhr erwartet uns ein spannendes Duell im Parc des Princes, wenn Paris Saint-Germain auf Nizza trifft. Am 31. Spieltag der Ligue 1 stehen sich der Tabellenführer und der Fünftplatzierte gegenüber. Mit einer beeindruckenden Serie von 15 ungeschlagenen Heimspielen und 78 Punkten ist PSG klarer Favorit.

Darum tippen wir bei PSG vs Nizza auf “Sieg PSG”:

PSG vs Nizza Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für das Spiel Paris Saint-Germain gegen Nizza lautet: Ein Sieg für Paris Saint-Germain! PSG ist demnach der klare Favorit, hat in den letzten 16 Liga-Spielen immer getroffen und ist seit 15 Heimspielen ungeschlagen. Nizza konnte in dieser Saison in 87 Prozent der Liga-Auswärtsspiele Tore erzielen, aber ihre Defensive war oft anfällig. In den Sportwetten Apps können PSG Nizza Quoten von 1,58 für den Heimsieg kaum überraschen.