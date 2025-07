PSG - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 09.07.2025

Die FIFA Klub WM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die Zuschauer sahen 61 Paarungen mit teils extrem unterschiedlichem Unterhaltungswert. Insgesamt sind 186 Tore gefallen, was einem Durchschnitt von knapp 3,1 Toren pro Partie entspricht. In unserer PSG Real Madrid Prognose treffen die beiden besten verbliebenen Offensiven aufeinander.

Darum tippen wir bei PSG vs Real Madrid auf “PSG kommt weiter”:

PSG vs Real Madrid Quoten Analyse:

Viele Augen sind auf dieses aufregende Halbfinale zweier europäischer Top-Teams gerichtet. Spannung erwarten die Buchmacher auf jeden Fall. Das spiegelt sich in den PSG Real Madrid Wettquoten wider.

Wir geben "Les Parisiens" einen leichten Vorteil an die Hand.

PSG vs Real Madrid Prognose: Die beste Defensive der Klub-WM

Scheinbar als Nebenprodukt ist die übliche Siegermentalität ins Trikot der Königlichen zurückgekehrt. Der 15-fache Champions-League-Sieger hat im Rahmen der Klub-Weltmeisterschaft als einzige Mannschaft keine Niederlage erlitten. Im Anschluss an das Unentschieden zum Auftakt entschied die Alonso-Elf jede Paarung für sich. Trotzdem betrachten wir die Madrilenen in unserem PSG vs. Real Madrid Tipp als Außenseiter auf den Einzug ins Endspiel.

Das liegt weniger an den Auftritten unter Xabi Alonso als an den weiterhin formidablen Leistungen von “Les Parisiens”. Die Mannschaft von Luis Enrique hat sich am zweiten Spieltag der Klub-WM einen Lapsus erlaubt (0:1 vs. Botafogo), die vier übrigen Paarungen jedoch allesamt gewonnen - zu Null!