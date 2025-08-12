PSG - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 13.08.2025

SPORT1 Betting 12.08.2025 • 18:00 Uhr PSG - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine UEFA Super Cup Wette | Wie weit ist Thomas Frank bei den Spurs?

Unser PSG - Tottenham Sportwetten Tipp zum UEFA Super Cup Spiel am 13.08.2025 lautet: Der amtierende Champions-League-Sieger umschifft im Wett Tipp heute größere Probleme.

Der Triumph in der Europa League konnte Ange Postecoglou nicht vor seinem Aus bei den Spurs beschützen. Sein Nachfolger, Thomas Frank, muss in der PSG Tottenham Prognose eine Niederlage einplanen. Gespannt sind wir vor allem auf die Herangehensweise der Lilywhites.

Klarer hingegen ist der erwartete Spielstil der französischen Kontrahenten. Unter Luis Enrique hat sich die Mannschaft zur stärksten europäischen Mannschaft entwickelt.

Darum tippen wir bei PSG vs Tottenham auf “Sieg PSG”:

PSG hat in der vergangenen Champions-League-Saison die meisten erwartbaren Tore erzielt (36,4 xG).

Tottenham erzielte nur 2 Tore in den letzten 4 Testspielen.

PSG erreichte das Finale der FIFA Klub WM.

PSG vs Tottenham Quoten Analyse:

Der letztjährige Triple-Sieger aus Frankreich wird in der Regel mit PSG Tottenham Quoten von unter 1,50 geführt. Ein Erfolg der Lilywhites ist überraschend und würde zum 6,25-fachen Gewinn führen.

Der letztjährige Triple-Sieger aus Frankreich wird in der Regel mit PSG Tottenham Quoten von unter 1,50 geführt. Ein Erfolg der Lilywhites ist überraschend und würde zum 6,25-fachen Gewinn führen.

PSG vs Tottenham Prognose: Es braucht Zeit

Nach fast achteinhalb Jahren im Amt als Brentford-Trainer hat Thomas Frank seinen Arbeitgeber gewechselt. Der 51-Jährige soll den amtierenden Europa-League-Sieger wieder zu einem Top-Team aufbauen.

In unserem PSG gegen Tottenham Tipp können die Lilywhites aber noch nicht mit dem Niveau von Les Parisiens mithalten. Außerdem ist die Mannschaft von Luis Enrique wesentlich besser eingespielt.

Der französische Hauptstadt-Klub hatte im letzten Jahr die meisten erwartbaren Tore in der Königsklasse auf dem Zettel (36,4 xG). Pro Spiel erreichten die herausgespielten Torchancen den Wert von 2,14 xG.

Obwohl die Spurs in der Vorsaison gegen die wesentlich schwächere Konkurrenz angetreten sind, haben sie nur 25,0 erwartbare Tore in 15 Europa-League-Begegnungen erzielt - ein Schnitt von 1,66 erwartbaren Toren pro Partie. Offensichtlich stärkt dieser Vergleich unsere Position in der PSG vs. Tottenham Prognose.

PSG - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 0:3 Chelsea (A), 4:0 Real Madrid (H), 2:0 Bayern (H), 4:0 Inter Miami (H), 2:0 Seattle (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:4 Bayern (A), 1:1 Newcastle (H), 1:0 Arsenal (A), 0:0 Luton (A), 2:0 Reading (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Tottenham: 2:4 (H).

Ein Pflichtspiel haben die beiden Vereine noch nicht gegeneinander ausgefochten. Einzig ein Testspiel im Rahmen des International Champions Cup 2017 wurde bestritten - mit dem besseren Ende für die Lilywhites (4:2).

Das Resultat nimmt keinen wirklichen Einfluss auf unseren PSG gegen Tottenham Tipp. Allerdings könnten wir uns eine torreiche Paarung durchaus vorstellen.

Die Vorbereitung des amtierenden Europa-League-Siegers unterstreicht das fehlende Selbstvertrauen der Mannschaft aus London. Tottenham erzielte nur zwei Tore in den vier vorangegangenen Freundschaftsspielen.

Zusätzlich muss Thomas Frank gegen Paris auf seine zentrale Figur im Mittelfeld verzichten. James Maddison hat sich vor kurzem einen Kreuzbandriss zugezogen und wird einen Großteil der kommenden Saison verpassen. Des Weiteren fällt Dejan Kulusevski aus.

Darüber hinaus steht Heung-min Son nicht mehr im Aufgebot der Lilywhites. Der Südkoreaner hat sich im Sommer aus dem europäischen Fußball verabschiedet und ist in die MLS gewechselt.

Vergangene Saison hat PSG nicht nur zum ersten Mal die Champions League gewonnen, sondern ebenso als erster französischer Klub das Triple geholt. Mit einem Sieg gegen die Spurs würden sich die Franzosen außerdem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Super-Cup-Sieger küren.

Luis Enrique hat sich spätestens mit der vergangenen Saison bei Les Parisiens in die Riege der weltweit besten Trainer gehoben. Bis auf Pep Guardiola hat kein anderer Coach mit zwei verschiedenen europäischen Vereinen das Triple geholt.

PSG vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Kimpembe, Kamara, Moscardo, Zaire-Emery, Mayulu, Barcola, Mbaye, Lee, Ramos

Startelf Tottenham: Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Spence - Joao Palhinha, Bentancour, Johnson - Kudus, Sarr, Richarlison

Ersatzbank Tottenham: Kinsky, Danso, Vuskovic, Davies, Takai, Udogie, Gray, Bissouma, Bergvall, Gil, Solomon, Odobert, Solanke, Tel

Neben den feststehenden Ausfällen von James Maddison und Dejan Kulusevski droht Dominic Solanke für das Super-Cup-Finale auszufallen. Der Knöchel bereitet dem Top-Angreifer zur Zeit Probleme.

Auf Seiten des amtierenden Champions-League-Siegers gibt es personell kaum Sorgen. Bis auf Nordi Mukiele sollte Trainer Luis Enrique die Qual der Wahl haben.

Unser PSG - Tottenham Tipp: Sieg PSG

Ein “Sieg PSG” wird in Verbindung mit dem Bet-at-Home Quotenboost zu einer äußerst attraktiven Wette, vor allem im Hinblick auf die klare Rollenverteilung vor dem Super-Cup-Finale. Tottenham muss sich unter Thomas Frank noch finden. Zudem fehlen dem Dänen mehrere Leistungsträger.