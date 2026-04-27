PSG vs Bayern: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 28.04.2026

SPORT1 Betting 27.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Experten-Prognose für PSG gegen Bayern in der Champions League am 28.04.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps und Quoten für das Halbfinal-Hinspiel.

Der FC Bayern hat die letzten fünf Duelle gegen Paris St. Germain für sich entschieden. Darunter war auch das Gastspiel am 4. Spieltag der CL-Ligaphase der laufenden Saison. Hier siegten die Münchner im Prinzenpark mit 2:1. Nun hofft die Mannschaft von Coach Vincent Kompany auf den nächsten Erfolg gegen die Pariser.

Die Buchmacher erwarten im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein echtes Gigantentreffen. Das Spiel findet am 28.04.2026 statt. Auch wir rechnen mit einem engen Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams neutralisieren könnten. Wir spielen mit einer Quote von 3,70 bei Interwetten den Wett Tipp heute auf ein Unentschieden.

Mit einem großen Wettangebot und attraktiven Bonusangeboten zählt Interwetten zu den beliebtesten Buchmachern auf dem deutschen Markt. Neukunden dürfen sich auf den Interwetten Bonus freuen. Und auf Bestandskunden wartet der aktuelle Interwetten Gutschein Code. Interwetten gehört auch zu den Sportwettenanbietern, die ihre Kunden immer wieder mit Gratiswetten versorgen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dieses Halbfinale der Champions League verspricht, ein echtes Spektakel zu werden. PSG und Bayern München haben in dieser Saison den besten Angriffsfußball in Europa gezeigt, was auf ein unterhaltsames Aufeinandertreffen hindeutet. Beide Teams haben in der laufenden Saison bereits 38 Tore im Wettbewerb erzielt und führen damit die Statistik an.

Die Bayern reisen mit dem höchsten Wert an erwarteten Toren (xG) in der Champions League nach Paris, obwohl sie zwei Spiele weniger absolviert haben als der Zweitplatzierte Real Madrid. Dies führte zu einem beeindruckenden Schnitt von 3,17 Toren pro Spiel.

Allerdings hat sich PSG in der K.-o.-Phase von seiner besten Seite gezeigt und auf dem Weg ins Halbfinale sowohl Chelsea als auch Liverpool souverän besiegt. Die Pariser wissen um die Wichtigkeit eines Heimsiegs, bevor es zum Rückspiel in die Allianz Arena geht.

In der Gruppenphase konnten die Bayern wie schon erwähnt bereits mit 2:1 im Parc des Princes gewinnen, was dem Team von Vincent Kompany zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.

Die Buchmacher sehen PSG aufgrund des Heimvorteils zwar als leichten Favoriten, doch die Quoten deuten auf eine sehr offene Partie hin, was unsere Prognose eines Unentschiedens stützt.

PSG vs Bayern: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für ein paar spannende Wett-Optionen für dieses Topspiel? Hier sind unsere Prognosen, basierend auf der aktuellen Form und den Statistiken beider Mannschaften:

Unentschieden ( Quote 3,70 bei Interwetten ): Bayern hat in dieser Saison bereits in Paris gewonnen und wird mit einem Remis im Hinspiel zufrieden sein. PSG ist zu Hause eine Macht, besonders in K.-o.-Spielen, was für ein ausgeglichenes Duell spricht. Die Qualität beider Kader ist so hoch, dass sich die Teams wahrscheinlich neutralisieren werden. Die Quote für diesen Wett Tipp liegt bei 3,70.

Bayern hat in dieser Saison bereits in Paris gewonnen und wird mit einem Remis im Hinspiel zufrieden sein. PSG ist zu Hause eine Macht, besonders in K.-o.-Spielen, was für ein ausgeglichenes Duell spricht. Die Qualität beider Kader ist so hoch, dass sich die Teams wahrscheinlich neutralisieren werden. Die Quote für diesen Wett Tipp liegt bei 3,70. Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit ( Quote 2,20 bei Interwetten ): Hier treffen zwei Offensivmaschinen aufeinander. PSG hat in sechs seiner sieben Heimspiele in der Champions League in der zweiten Hälfte getroffen. Die Bayern trafen sogar in zehn ihrer zwölf Partien nach der Pause. Wir erwarten, dass beide Teams im zweiten Durchgang voll auf Angriff schalten. Für diesen Tipp gibt es eine Quote von 2,20.

Hier treffen zwei Offensivmaschinen aufeinander. PSG hat in sechs seiner sieben Heimspiele in der Champions League in der zweiten Hälfte getroffen. Die Bayern trafen sogar in zehn ihrer zwölf Partien nach der Pause. Wir erwarten, dass beide Teams im zweiten Durchgang voll auf Angriff schalten. Für diesen Tipp gibt es eine Quote von 2,20. Über 3,25 Tore (Asiatische Torlinie) (Quote 1,72 bei Bet365): Wenn die beiden besten Angriffsreihen Europas um den Einzug ins Finale kämpfen, sind Tore fast garantiert. Fünf von sieben PSG-Heimspielen in der Königsklasse endeten mit über 2,5 Toren. Bei den Bayern endeten sogar alle sechs Auswärtsspiele mit über 2,5 Treffern. Eine torreiche Partie ist also sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür beträgt 1,72.

Es deutet alles auf ein hochklassiges und spannendes Duell hin, das möglicherweise erst im Rückspiel entschieden wird. Macht es euch gemütlich und genießt dieses Fußballfest! Wenn ihr euren Tipp platzieren wollt, findet ihr die besten Anbieter auf unserer Seite für Sportwetten.