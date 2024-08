RB Leipzig - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ähneln sich die Spielanlagen in der neuen Saison?

Unser RB Leipzig - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Bochums neuer Trainer Peter Zeidler kennt die RB-Trainerschule aus seiner Zeit als Co-Trainer von Ralf Rangnick (2008 - 2011). Hilfreich ist dieses Wissen im Wett Tipp heute aber nicht.

Peter Zeidler startete mit viel Energie in sein erstes Pflichtspiel als VfL-Trainer, legte im DFB-Pokal gegen Regensburg aber eine Bauchlandung hin (0:1). Am ersten Spieltag droht Bochum direkt die zweite Pflichtspiel-Niederlage. Auswärts geht es in der RB Leipzig Bochum Prognose gegen die gefürchteten Roten Bullen, denen der VfL noch keine Heimniederlage zufügen konnte.

RB lag im DFB-Pokal ebenfalls früh gegen Essen zurück, drehte das Spiel letztlich aber souverän (4:1) und ging bereits vor dem Pausentee wieder in Führung. In unserem RB Leipzig Bochum Wett Tipp heute leistet der VfL zu wenig Gegenwehr. Wir nutzen das und spielen bei Happybet eine Quote von 1,77 für „RB Leipzig Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Bochum auf „RB Leipzig Über 2,5 Tore“:

RB Leipzig gewann im deutschen Profi-Fußball 9 von 11 Duellen gegen Bochum.

RB Leipzig erzielte in 11 Vergleichen mit Bochum 24 Tore und gewann das letzte Aufeinandertreffen mit 4:1.

Bochum kassierte in der letzten Spielzeit 45 Auswärts-Gegentore (18.).

RB Leipzig vs Bochum Quoten Analyse:

Die RB Leipzig vs. Bochum Quoten liegen für einen Heimsieg gerade noch unter 1,30. Die Buchmacher gehen von einer klaren Angelegenheit aus und sehen sich nach dem Pokal-Debakel der Gäste auf dem richtigen Weg.

Der VfL gewann seit neun Bundesliga-Spielzeiten keine Partie am ersten Spieltag (3U, 6N). Ein neuerlicher Fehlstart droht bei RB Leipzig Bochum Wettquoten im zweistelligen Bereich und wäre somit die zehnte Auftakt-Begegnung im deutschen Oberhaus ohne Sieg. Euren Sportwetten Bonus könnt ihr sinnvoll in eine Handicapwette oder eine Torwette stecken.

RB Leipzig vs Bochum Prognose: Überforderung für die VfL-Defensive

Weder in der Bundesliga noch der 2. Liga hat Bochum jemals einen Auswärtssieg gegen die Roten Bullen errungen (1U, 5N). Viel zu sehr war der VfL damit beschäftigt, die Verteidigungslinie nicht komplett aufzugeben.

Das gelang in den wenigsten Fällen. Die Überforderung in der VfL-Defensive führte des Öfteren zu Strafstößen für Leipzig. Keines der letzten drei Bundesliga-Heimspiele für RBL gegen Bochum endete ohne einen Elfmeter für die Hausherren (4).

Im Gegensatz zu Bochum (0:1 vs. Regensburg) ist Leipzig (4:1 vs. Essen) verhältnismäßig souverän durch die erste Pokalrunde marschiert. Zum Schrecken der Gäste drängte sich Benjamin Sesko als erster Pflichtspiel-Torschütze der neuen Saison auf und bestätigte dadurch seine Form.

Dem Angreifer der Hausherren gelang in jedem der letzten sieben Bundesliga-Spiele mindestens ein Treffer. Damit stellte er sogar den bisherigen Vereinsrekord von Timo Werner aus dem Jahr 2019 ein.

RB Leipzig - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 4:1 Essen (A), 1:1 PSG (H), 0:3 Wolverhampton (A), 2:0 Aston Villa (H), 2:2 Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:1 Regensburg (A), 4:0 Bologna (H), 0:2 Südtirol (A), 1:3 Spezia (H), 1:1 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Bochum: 4:1 (A), 0:0 (H), 0:1 (A), 4:0 (H), 1:0 (A).

Neben dem Slowenen stürmt ein weiterer Spieler im Dress der Leipziger, dem die Scorerpunkte während der vergangenen Spielzeit nur so zugeflogen sind. Lois Openda war in der abgelaufenen Spielzeit der zweitbeste Bundesliga-Scorer (31).

Ihm hatte RBL die zwischenzeitliche 2:1-Führung gegen Essen zu verdanken. Die Offensive der Roten Bullen ist also von Beginn an in Topform und könnte die neu formierte Mannschaft aus Bochum vor große Probleme stellen.

Peter Zeidler soll Bochum durch eine ruhigere Spielzeit als noch im vergangenen Jahr lotsen. Seine bevorzugte Spielweise ähnelt dem Stil der Leipziger. Verwunderlich ist das nicht, hat er in Hoffenheim (2008 - 2011) doch bereits drei Jahre als Co-Trainer von Ralf Rangnick gearbeitet.

Zusätzlich stand er in seiner Karriere schon für RB Salzburg an der Seitenlinie. Der 62-Jährige erwartet von seiner neuen Mannschaft ein hohes sowie aggressives Pressing. Dafür braucht es die maximale Fitness, welche dem VfL laut Aussagen des neuen Trainers bei der Pokal-Niederlage gegen Regensburg noch gefehlt hat.

Überraschend saßen viele Neuzugänge der Gäste im Pokal noch auf der Bank. Die einzige Neuverpflichtung in der Startelf war Ibrahima Sissoko. Akteure wie Dani de Wit und Myron Boadu kamen nicht oder nur wenig zum Einsatz.

24. August, 15.30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

24. August, 15.30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Für das Installieren der neuen 4-4-2 Formation mit einer Mittelfeldraute braucht es Zeit. Möglich, dass in der Defensive zu Beginn dieser Spielzeit ähnliche Löcher erkennbar sind, wie in der Vorsaison. Letztes Jahr hatte der VfL mit 45 Gegentoren die schwächste Auswärts-Defensive der Bundesliga.

Leipzig hingegen war im eigenen Stadion extrem torhungrig und erzielte nur in der Saison 2021/22 mehr Heim-Tore (43) als in der abgelaufenen Spielzeit (40). Ein Over-/Under auf „Über 3,5 Tore“ lässt sich in der RB Leipzig Bochum Prognose auch bei deutschen Wettanbietern vorteilhaft spielen.

RB Leipzig vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulasci, Klostermann, Simakan, Orban, Raum, Haidara, Kampl, Seiwald, Xavi Simons, Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Lukeba, Henrichs, Gebel, Jatta, Nusa, André Silva

Startelf Bochum: Drewes, Passlack, Loosli, Masovic, Wittek, Losilla, Sissoko, Bero, Daschner, Hofmann, Broschinski

Ersatzbank Bochum: Horn, Oermann, Gamboa, Jahn, Elezi, Pannewig, Holtmann, Bamba, Boadu

Noch vor dem Saisonstart verpflichteten die Gäste eine weitere Verstärkung für die Defensive. Jakov Medic kam per Leihe von Ajax Amsterdam. Ob er rechtzeitig einen Einfluss auf den RB Leipzig Bochum Tipp nehmen kann, ist fraglich.

Zusätzlich spricht die fantastische Rückrunde des letzten Jahres für die Hausherren. RBL verlor nur eines der letzten 15 Bundesliga-Spiele (1:2 vs. Bayern) und verhinderte in den elf abschließenden Liga-Spielen eine Niederlage (7S, 4U).

Unser RB Leipzig - Bochum Tipp: RB Leipzig Über 2,5 Tore

Nicht immer startete Leipzig erfolgreich in eine neue Spielzeit. Der letzte Auftaktsieg der Roten Bullen stammt aus der Saison 2020/21, als Mainz mit 3:1 geschlagen wurde. Ein ähnliches Ergebnis ist auch in dieser Begegnung erwartbar. Die RB Leipzig Bochum Quoten schließen eine klassische Siegwette aus, öffnen aber die Tür für eine interessante Torwette.