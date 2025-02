RB Leipzig - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann RB den Schwung aus dem Pokal mit in die Liga nehmen?

Unser RB Leipzig - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Die Roten Bullen und die 05er kämpfen um einen CL-Platz. Der Wett Tipp heute geht von einem engen und eher torarmen Spiel aus.

Nachdem es für Leipzig in dieser Saison bisher in der Bundesliga und in der Champions League nicht wirklich nach Wunsch verlaufen ist, konnte sich der Verein wenigstens auf seinen Lieblingswettbewerb verlassen. Durch den 1:0-Sieg am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg steht RB zum fünften Mal binnen sieben Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals.

Dadurch hat sich auch Trainer Marco Rose wieder etwas Luft verschafft, doch schon in unserer RB Leipzig Mainz Prognose wartet die nächste schwierige Aufgabe. Es steht ein Platz unter den Top 4 in der BL-Tabelle auf dem Spiel. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten für den RB Leipzig Mainz Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Mainz auf “Unter 2,5 Tore”:

In den letzten 6 Pflichtspielen von Leipzig fielen nur einmal mehr als 2,5 Treffer

Mainz ist seit 3 Partien ohne Gegentor

In 4 der vergangenen 5 Duelle zwischen RB und dem FSV hätte die Wette “Unter 2,5 Tore” Erfolg gehabt

RB Leipzig vs Mainz Quoten Analyse:

Am letzten Spieltag zogen die 05er erstmals in der Saison 2024/25 an RBL vorbei. Noch nie standen die Rheinhessen in einer Rückrunde vor den Sachsen. Beide Vereine kommen auf 38 Punkte. Die RB Leipzig vs Mainz Quoten schlagen sich trotzdem auf die Seite der Hausherren. So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Dreier der Heimmannschaft im besten Fall eine Quote von 1,95.

Auf der Gegenseite dürft ihr euch für einen Erfolg der Gäste über RB Leipzig gegen Mainz Wettquoten zwischen 3,70 und 3,80 freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Mainz Prognose: Die Roten Bullen setzen auf die Heimbilanz

Auf der einen Seite ist Leipzig nach sechs Rückrunden-Spielen noch ungeschlagen. Das ist eine laufende Bestmarke für die Sachsen im Oberhaus. Auf der anderen Seite holte RB mit fünf Remis in der zweiten Saisonhälfte lediglich acht Punkte. Das ist ein neuer Vereins-Negativrekord. 38 Punkte aus den ersten 23 Spielen einer Bundesliga-Saison wurden bisher nur in der Spielzeit 2021/22 unterboten. Gerade mal zehn Siege zu diesem Zeitpunkt sind wieder ein neuer Negativwert in der Erstliga-Vereinsgeschichte.

Auf der einen Seite können die Roten Bullen die zweitbeste „Shooting Accuracy“ (55 Prozent) der Liga vorweisen und haben in dieser Saison auch lediglich eine Heimniederlage kassiert. Auf der anderen Seite konnte von den letzten sieben Liga-Spielen mit dem 2:0 daheim gegen St. Pauli aber nur eines gewonnen werden. Gegen Teams wie Union Berlin (0:0), Augsburg (0:0) und Heidenheim (2:2) reichte es jeweils nur zu einem Unentschieden. So gerät auch Coach Marco Rose immer mehr in den Fokus der Kritik und soll im Sommer gerüchteweise von Sebastian Hoeneß abgelöst werden.

Mainz gehört zu den positiven Überraschungen dieser Saison. Die 05er haben jetzt schon mehr Punkte (38) auf dem Konto als nach der ganzen letzten Spielzeit (35). Noch nie hatten die Rheinhessen zu diesem Zeitpunkt so viele Zu-Null-Spiele wie in dieser Saison absolviert (9) und so wenige Gegentore kassiert (24). Damit spielt der Verein auch seine beste Saison in der Bundesliga und stellt die zweitbeste Defensive nach dem FC Bayern (19). Erstmals seit der Spielzeit 2015/16 steht der “Karnevalsverein” vor einem Rückrundenspiel im Oberhaus auf dem fünften Tabellenplatz,

Mainz behielt in den letzten drei Bundesliga-Partien jeweils eine Weiße Weste. Nun wollen die Männer von Coach Bo Henriksen mit dem vierten Spiel in Folge ohne Gegentor ihren Bundesliga-Vereinsrekord aus der Spielzeit 2011/12 einstellen, was auch gut zu unserem RB Leipzig Mainz Tipp passen würde, doch nicht nur die Abwehr kann überzeugen. 51 Prozent der Großchancen verwerteten die 05er in dieser BL-Saison, das ist Liga-Höchstwert. Zudem wurden die eigenen 37 Treffer zum Vergleichszeitpunkt im Oberhaus zuvor nur in der Spielzeit 2022/23 übertroffen (38).

RB Leipzig - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 VfL Wolfsburg (H), 2:2 Heidenheim (H), 0:0 Augsburg (A), 2:0 St. Pauli (H), 0:0 Union Berlin (A),

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:0 St. Pauli (H), 2:0 Heidenheim (A), 0:0 Augsburg (H), 0:1 Werder Bremen (A), 2:0 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Mainz: 2:0 (A), 0:0 (H), 0:2 (A), 0:3 (H), 1:1 (A)

Diese Paarung gab es bisher erst 17 Mal. Die Leipziger führen die Bilanz mit acht Siegen zu fünf Niederlagen an (4U) an. Zu Gast bei den Sachsen konnten die 05er in acht Versuchen lediglich einmal gewinnen (2U, 5N).

Von den letzten fünf Vergleichen gegen die Roten Bullen haben die Rheinhessen aber lediglich einen verloren. Diese Niederlage setzte es mit einem 0:2 in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Spielzeit. Eine weitere Statistik spricht bei der RB Leipzig Mainz Prognose für die Gäste: In den letzten zwei Heimspielen gegen den FSV blieb RB tor- und sieglos. Auf eine 0:3-Niederlage folgte ein 0:0.

Zum Thema “torlos” passt auch der RB Leipzig Mainz Tipp “Beide Teams treffen: Nein”. Dafür gibt es bei Betano eine Quote von 2,07. Diese Wette hätte in den letzten vier Duellen zwischen beiden Vereinen immer Erfolg gehabt.

Das gleiche gilt für fünf der jüngsten sechs Pflichtspiele der Roten Bullen und die jüngsten fünf Partien der 05er. Neu- und Bestandskunden können ihre Wette noch mit dem aktuellen Betano Promo Code absichern.

So seht ihr RB Leipzig - Mainz im TV oder Stream:

01. März 2025, 15:30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky überträgt alle Samstagsspiele der Bundesliga um 15:30 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz sowie das Top-Spiel am Samstagabend um 18:30 Uhr live und exklusiv. So ist auch das Duell zwischen RB Leipzig und Mainz bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Der Anpfiff in der Red Bull Arena von Leipzig erfolgt um 15:30 Uhr.

RB Leipzig vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba - R. Baku, Seiwald, A. Haidara, Raum - Sesko, Openda, Xavi

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Bitshiabu, Klostermann, Nedeljkovic, Gebel, Kampl, Vermeeren, Gomis, Poulsen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Jenz, Hanche-Olsen - Caci, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß, Leitsch, Veratschnig, Widmer, Gleiber, Hong, Maloney, Nordin, Sieb, Weiper

Natürlich schauen wir bei der RB Leipzig Mainz Prognose auch auf die möglichen Aufstellungen.

Die Hausherren müssen ohne Baumgartner, Henrichs, Nusa, Ouedraogo und Schlager auskommen. Bei den Gästen fallen Bell und Kohr aus.

Unser RB Leipzig - Mainz Tipp: Unter 2,5 Tore

Bei diesem Duell können wir keinen Favoriten ausmachen. Die Formkurve und der jüngste direkte Vergleich sprechen für die Gäste, doch in der Red Bull Arena sind die Sachsen auch ganz schwer zu schlagen.

So rechnen wir am Ende mit einem engen Spiel und wenigen Toren. In den letzten Vergleichen beider Teams wurde der Wert von 2,5 Toren nur selten übertroffen. Das gleiche gilt für die vergangenen Pflichtspiele beider Vereine.